Mark Epstein difundió fotografías de la autopsia y de la celda de Manhattan donde murió Jeffrey Epstein en agosto de 2019.

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Las imágenes difundidas por Mark Epstein, hermano de Jeffrey Epstein, volvieron a colocar bajo escrutinio la muerte del financista, hallado sin vida en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan en agosto de 2019. El conjunto incluye fotografías de la autopsia y del lugar donde murió, y sirvió de base para que el científico forense Michael Freeman cuestionara la conclusión oficial de suicidio. La Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York, sin embargo, mantiene que las lesiones correspondían a un ahorcamiento y que no había indicios de forcejeo.

Las fotos fueron publicadas en línea siete años después de la muerte de Epstein, quien estaba detenido a la espera de juicio por cargos federales de tráfico sexual de menores. Varias son demasiado explícitas para su reproducción. Otras muestran el interior de su celda, el equipo médico empleado en las maniobras de reanimación y una cinta métrica que registra la distancia entre el suelo y la parte superior de la litera.

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Las marcas del cuello abrieron una nueva disputa forense

Freeman, que revisa las imágenes desde noviembre de 2025, afirmó que el patrón de lesiones en el cuello no se explica por un ahorcamiento suicida. Según declaró a The New York Times, la distribución y cantidad de heridas le plantearon dudas sobre la versión oficial. El especialista no examinó el cuerpo: su valoración se limitó a las fotografías divulgadas.

El patólogo Michael Baden consideró en 2019 que la muerte del financista se debió con mayor probabilidad a un homicidio.

En declaraciones a CBS, sostuvo que las marcas tenían un aspecto “muy inusual” para un ahorcamiento. En particular, señaló una marca rojiza alrededor de la garganta, una línea oscura que se extendía hacia una oreja y una figura en forma de Y. Para él, había además una segunda marca de ligadura en un ángulo distinto y por debajo de las otras lesiones, un elemento que, según su interpretación, no encajaría con un punto de anclaje único.

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Freeman planteó que las fotografías podrían ser compatibles con una estrangulación desde atrás mediante una ligadura de tela estrecha y anudada. En esa hipótesis, un fragmento de tela naranja hallado en la celda —con dos nudos y dispuesto en forma de lazo— pudo haber dejado una abrasión irregular en la nuca. También mencionó posibles señales de traumatismo en el rostro y el hombro izquierdo, además de marcas que interpretó como posibles rastros de uñas.

Diagrama forense elaborado por la Oficina del Médico Forense Jefe de la Ciudad de Nueva York (NYC OCME) tras el fallecimiento de Jeffrey Epstein en agosto de 2019. El boceto detalla las dimensiones de la tira confeccionada con material de sábana (ligature / bedsheet material strip) y la ubicación de un nudo fijo de tipo no determinado (fixed knot, type unclear), registrando una circunferencia de 33 ½ pulgadas (85,1 cm), una extensión superior de 38 ¼ pulgadas (97,2 cm) y extremos de entre 1 ½ y 6 pulgadas (3,8 a 15,2 cm). Según el investigador forense Dr. Michael Freeman, el patrón de estas lesiones no es compatible con un ahorcamiento suicida, aunque la oficina forense oficial ha mantenido su dictamen original.

El informe antropológico de la Oficina del Médico Forense Jefe de Nueva York (caso M-19-19432) detalla el análisis del hueso hioides y la laringe extraídos durante la autopsia de Jeffrey Epstein, de 66 años, el 12 de agosto de 2019. El diagrama (izquierda) y la fotografía clínica (derecha) documentan una fractura en el asta mayor izquierda del hioides, señalado por la flecha blanca, un hallazgo que reaviva el debate entre los peritos sobre si las lesiones corresponden a un suicidio o a un estrangulamiento.

Su análisis se produjo en Londres esta semana y se suma al de Michael Baden, el patólogo contratado por Mark Epstein en 2019. Baden, conocido por haber intervenido en otros casos de alto perfil, entre ellos la muerte de Michael Jackson, también expresó entonces que consideraba más probable un homicidio que un suicidio.

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La autopsia oficial no encontró signos de una pelea

La médica forense Kristin Roman, quien practicó la autopsia, llegó a una conclusión diferente. En su informe indicó que no observó señales de lucha ni lesiones en las manos de Epstein. La única abrasión en un brazo pudo deberse, según explicó, a convulsiones durante el ahorcamiento.

El científico forense Michael Freeman sostuvo que el patrón de lesiones en el cuello contradice la conclusión oficial de un ahorcamiento suicida.

Freeman planteó la hipótesis de una estrangulación desde atrás con una ligadura de tela y señaló posibles rastros de traumatismo facial.

Roman describió al detenido como “prácticamente intacto” y sostuvo que las fracturas en el cartílago tiroides del cuello eran compatibles con un ahorcamiento. El informe también consignó una fractura del hioides, un hueso con forma de U situado en la parte frontal del cuello. La forense explicó que una compresión manual y una presión sostenida de una ligadura dejan patrones de fractura distintos; en este caso, afirmó que el patrón observado correspondía a un ahorcamiento.

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La divergencia entre las dos lecturas se concentra en las mismas fotografías. Mientras Freeman cree que algunas lesiones atribuidas a otras causas pudieron haber sido pasadas por alto, Roman sostuvo que la autopsia no ofrecía elementos que permitieran establecer un forcejeo.

La celda conserva rastros de las horas finales de Epstein

Las imágenes del expediente también reconstruyen el espacio reducido de la celda. En la litera superior se ven medicamentos; en el suelo y junto a la cama, sábanas y mantas naranjas rasgadas. Una sandalia de prisión quedó en el piso. Varias fotos muestran trozos de ropa de cama colgados de la escalera de la litera y una ligadura improvisada junto a una cinta métrica.

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El Departamento de Justicia divulgó en 2026 millones de archivos y grabaciones penitenciarias para descartar sospechas sobre el caso.

La médica forense Kristin Roman descartó indicios de forcejeo en el cuerpo y ratificó que las fracturas en el cuello correspondían a un ahorcamiento.

Los investigadores fotografiaron asimismo la máquina de presión positiva continua en la vía aérea (CPAP) que Epstein utilizaba para dormir y el embalaje del aparato. Un desfibrilador permanecía en el suelo tras el intento de reanimación de los empleados penitenciarios y los paramédicos. En las imágenes de la autopsia se aprecia además un tubo aún colocado en la boca, luego de esas maniobras.

La escena se conoció en medio de cuestionamientos que no cesaron desde 2019, alimentados por los vínculos de Epstein con figuras políticas, empresariales y de la alta sociedad, entre ellas Donald Trump, Bill Clinton y Andrew Mountbatten-Windsor. Julie K. Brown, periodista del Miami Herald cuya investigación de 2018 contribuyó a la detención de Epstein, también ha dicho que su muerte le parecía “extraña” y que había demasiadas cosas sin explicación.

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Un informe federal atribuyó la oportunidad al fracaso penitenciario

La muerte fue declarada suicidio por el médico forense de Nueva York. Un informe de 2023 de la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó que una combinación de negligencia, mala conducta y fallas graves en el desempeño de la Oficina Federal de Prisiones permitió que Epstein tuviera una oportunidad para quitarse la vida.

Las imágenes del expediente registraron sábanas naranjas rasgadas, medicamentos y el equipo médico utilizado durante las maniobras de reanimación.

Un informe del Departamento de Justicia concluyó en 2023 que la negligencia penitenciaria facilitó la oportunidad para la muerte de Epstein.

A comienzos de 2026, el Departamento de Justicia difundió tres millones de archivos relacionados con Epstein, incluidas horas de grabaciones del interior del Centro Correccional Metropolitano, con el propósito de descartar una explicación criminal. La publicación no frenó las dudas públicas sobre el caso.

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Daily Mail informó que contactó a Freeman y a Mark Epstein para pedir comentarios. La disputa pericial, por ahora, no ha modificado la conclusión oficial de que Jeffrey Epstein murió por suicidio en su celda de Manhattan.