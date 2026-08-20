El peligro del vapeo en adolescentes: una revisión científica revela daños respiratorios y dependencia a la nicotina

El Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido analizó 81 estudios y halló vínculos con tos, sibilancias, bronquitis y crisis asmáticas en menores (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido publicó la revisión científica más amplia hasta la fecha sobre los efectos del vapeo en menores. Las conclusiones alertan que los cigarrillos electrónicos dañan los pulmones de los jóvenes, generan dependencia a la nicotina y aumentan el riesgo de que comiencen a fumar tabaco convencional. El informe, difundido en la revista Archives of Disease in Childhood, examinó más de 14.000 artículos y sintetizó datos de 81 estudios. Uno de cada cinco jóvenes de entre 11 y 17 años en Gran Bretaña probó alguna vez un vaporizador.

La investigación encontró una asociación consistente entre el vapeo y síntomas como tos, sibilancias, bronquitis y episodios de asma. Además, los datos longitudinales muestran que quienes vapean tienen mayor probabilidad de iniciarse luego en el consumo de cigarrillos convencionales.

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El profesor Will Carroll, coautor del informe, advirtió al diario británico The Guardian que el vapeo no debe considerarse una parte inofensiva del crecimiento, ya que existen vínculos claros con síntomas respiratorios, dependencia a la nicotina y posterior consumo de cigarrillos.

Una práctica que creció diez veces en una década

Una infografía de Infobae detalla los riesgos del vapeo para la salud de los adolescentes y la expansión de su consumo en Europa, con datos sobre la dependencia a la nicotina y problemas respiratorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de cigarrillos electrónicos entre adolescentes se multiplicó aproximadamente diez veces en los últimos diez años en el Reino Unido, con edades de inicio cada vez más tempranas. El fenómeno preocupa a especialistas de distintas disciplinas: cardiólogos, investigadores y expertos en salud pública advirtieron estar “extremadamente preocupados” por la exposición de millones de jóvenes a toxinas y carcinógenos presentes en los dispositivos.

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El RCPCH también documentó que el daño se extiende más allá del sistema respiratorio. La revisión identificó vínculos con problemas de salud bucal y dental —inflamación, úlceras y sequedad de boca— y con consecuencias psicológicas como ansiedad, depresión e ideación suicida. Evidencia preliminar apunta, además, a efectos sobre el sueño, la salud ocular y las alergias.

Impactos que van más allá del pulmón

Una revisión británica de 81 investigaciones, publicada en Archives of Disease in Childhood, encontró que los adolescentes que usan cigarrillos electrónicos muestran más probabilidad de empezar luego a fumar tabaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hallazgos más preocupantes figuran los efectos sobre recién nacidos cuyas madres usaron vaporizadores durante el embarazo. Los datos recogidos por el RCPCH registran en esos bebés reflejos anormales, menor madurez motriz, peor autorregulación y mayor riesgo de bajo aumento de peso.

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El vicepresidente de políticas del organismo, el doctor Mike McKean, reconoció ante The Guardian que, al tratarse de un producto relativamente reciente, “hay mucho que aún no sabemos sobre su impacto a largo plazo en niños y jóvenes”. Aun así, afirmó que “un panorama claro y preocupante está tomando forma” y reclamó investigación y monitoreo continuos. McKean advirtió que la legislación vigente “no debe verse como una solución única y definitiva”.

Presión sobre el gobierno para ir más lejos

El análisis del Real Colegio de Pediatría y Salud Infantil del Reino Unido revisó miles de trabajos y sintetizó evidencia de 81 estudios: el uso de vaporizadores en adolescentes se asocia con adicción a la nicotina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a este escenario, Carroll urgió al gobierno a implementar las medidas anunciadas en julio bajo la Ley de Tabaco y Vaporizadores, que contemplan empaquetado genérico, retiro de los dispositivos de las vidrieras de los comercios y restricciones en los nombres de sabores para eliminar referencias a golosinas, postres y alcohol. Además, instó a las autoridades a limitar la cantidad de sabores disponibles en el mercado.

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Andrew McCracken, director de asuntos externos de Asthma + Lung Reino Unido, exigió respuestas más ágiles de los responsables políticos. En declaraciones recogidas por The Guardian, sostuvo que los pulmones de los menores “están pagando el precio” del mercadeo de los fabricantes, que diseñan productos con aspecto y sabores similares a los dulces. “Se necesita acción urgente para detener la comercialización descarada de vaporizadores a niños”, afirmó.

Un vocero del Departamento de Salud y Atención Social indicó que el gobierno ya prohibió los vaporizadores de un solo uso y legalizó el veto a la publicidad y el patrocinio a partir del año próximo. También confirmó que avanza en propuestas para eliminar envases dirigidos a menores, con el objetivo de crear “la primera generación libre de humo” en la historia del país.

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Un problema que excede las fronteras del Reino Unido

Datos de 2026 indican que el 14,3% de adolescentes de 13 a 15 años usa cigarrillos electrónicos en la región europea; la agencia atribuye el crecimiento a sabores y mercadeo en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno no es exclusivo de Gran Bretaña. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados en febrero de 2026, el uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes de 13 a 15 años alcanza el 14,3% en la región europea, con tasas prácticamente iguales entre varones y mujeres. La OMS advirtió que contener el avance del vapeo entre jóvenes es “la cuestión más urgente” en materia de tabaco en Europa, y atribuyó el crecimiento al “uso deliberado de productos con sabores y mercadeo sofisticado en redes sociales”, según informó Euronews.

La encuesta europea de escuelas sobre alcohol y otras drogas, referenciada por la Agencia Europea de Drogas (EUDA) en su informe de 2026, reveló que el 44% de los estudiantes de los países participantes probó cigarrillos electrónicos al menos una vez, y que el 16% lo hizo antes de los 13 años. El consumo regular entre jóvenes de 15 y 16 años trepó del 14% en 2019 al 22% en 2024, de acuerdo con los países con datos comparables.

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