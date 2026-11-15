A 30 años del crimen de JonBenét Ramsey, vuelven a analizar las pruebas de ADN

El material genético recuperado de la ropa de JonBenét Ramsey pertenece a un hombre no identificado (Archivo).

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Las autoridades de Colorado reexaminarán pruebas encontradas en la escena del crimen de JonBenét Ramsey mediante métodos de ADN más modernos. Sin embargo, advirtieron que el análisis de las muestras disponibles podría destruirlas por completo y que solo tendrían una oportunidad para hacerlo.

La niña, de 6 años, fue hallada muerta el 26 de diciembre de 1996 en el sótano de la vivienda familiar, luego de haber sido denunciada como desaparecida. Casi 30 años después, el homicidio sigue sin responsables condenados y es uno de los casos sin resolver más impactantes de Estados Unidos.

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En una conferencia de prensa, el jefe de Policía de Boulder, Stephen Redfearn, afirmó que el equipo volvió a revisar elementos examinados décadas atrás para determinar si los avances técnicos permiten obtener información que no pudo detectarse entonces.

“No es que se nos haya pasado por alto, sino que tal vez la tecnología haya mejorado lo suficiente como para que nos demos cuenta de que, si bien este elemento se probó en 1997 y ahora lo estamos probando de nuevo, descubrimos algo que se nos había escapado en 1997”, declaró.

El fiscal de distrito del condado de Boulder, Michael Dougherty, sostuvo que los investigadores tienen “más esperanzas ahora que en el pasado gracias a los avances en la investigación y en la tecnología”.

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El cuerpo de JonBenét Ramsey apareció en el sótano de la vivienda familiar en diciembre de 1996 tras una denuncia por desaparición (Archivo).

La cantidad, calidad y ubicación del ADN condicionan el nuevo análisis

El ADN recuperado de la ropa de JonBenét Ramsey es de un hombre al que nunca se pudo identificar. Dougherty indicó que la utilidad de una muestra depende de su cantidad, calidad y del lugar donde fue encontrada.

Según explicó, el análisis es más directo cuando el material genético procede de una sola persona y existe en cantidad suficiente, pero se complica si se trata de ADN de contacto o saliva mezclados con material de otras personas.

Los laboratorios deben separar los perfiles genéticos presentes en una misma superficie antes de poder evaluarlos, un proceso que puede deteriorar una muestra escasa, precisó FOX News.

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Los investigadores advierten que el análisis de las muestras biológicas disponibles puede destruirlas por completo (Archivo).

Las autoridades dijeron que no pueden dar detalles sobre las pruebas que poseen, pero Redfearn señaló que el departamento consulta periódicamente con laboratorios especializados para determinar si la tecnología ya permite trabajar con el material disponible, según recogió CBS News.

“Si fuera fácil resolver este caso, no estaríamos aquí hoy. Se habría resuelto hace 30 o 20 años”, dijo el fiscal Dougherty.

En el caso de que los nuevos estudios genéticos no produzcan resultados, la Policía de Boulder evalúa divulgar pruebas que hasta ahora no se han hecho públicas para incentivar nuevas pistas. “Todavía hay muchas cosas que no están disponibles y que nosotros sí tenemos”, contó Redfearn.

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La Policía de Boulder evalúa publicar pruebas reservadas si los estudios científicos no aportan nuevas pistas (Archivo).

El fiscal evita descartar sospechosos pese a la exoneración de la familia Ramsey

Desde el asesinato, se especuló sobre el posible involucramiento de la familia en el crimen. En 2008, la entonces fiscal de distrito de Boulder, Mary Lacy, exoneró de toda participación a los padres de JonBenét y a su hermano Burke.

El actual fiscal, en funciones desde 2018, manifestó que nunca descarta a ninguna persona mientras la causa permanezca sin resolver, detalló Today.

Por su parte, el jefe Redfearn reconoció que hubo aspectos de la investigación inicial que, a su juicio, no se ajustaron a la manera en que debían haberse llevado a cabo.

El agente aseguró que la policía trabaja regularmente en el expediente y que, a lo largo de los años, recibió cientos de miles de pistas aportadas por el público, informó CBS News.

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No obstante, mantiene el pedido de información a la comunidad: “Hay más de una persona por ahí que sabe algo”.