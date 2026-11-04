Kathy Hochul es reelegida gobernadora de Nueva York

Kathy Hochul aseguró cuatro años más al frente de la gobernación de Nueva York tras derrotar a Bruce Blakeman en las urnas (REUTERS)

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La demócrata Kathy Hochul fue reelegida gobernadora de Nueva York tras imponerse al republicano Bruce Blakeman en los comicios estatales celebrados el martes 3 de noviembre. Las proyecciones de CBS News ubicaron a la actual mandataria al frente de la contienda, con lo que extenderá por cuatro años su administración en el estado.

Hochul, de 68 años, agradeció a sus votantes durante un discurso en Nueva York y sostuvo que el respaldo recibido la compromete a continuar con su gestión. “Gracias por volver a depositar su confianza en mí”, afirmó, de acuerdo con el medio estadounidense. También calificó el cargo como el mayor privilegio de su vida y aseguró que no dará por sentado ese apoyo.

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El resultado permite a la dirigente demócrata conservar un puesto que ocupa desde agosto de 2021. Llegó a la gobernación después de la renuncia de Andrew Cuomo, quien dejó el cargo tras denuncias de acoso sexual, y luego ganó su primer mandato completo en 2022.

Hochul mantiene el control demócrata sobre Nueva York

La demócrata Kathy Hochul gana la gobernación de Nueva York y prolongará su mandato durante cuatro años (REUTERS)

La victoria de Kathy Hochul prolonga la presencia del Partido Demócrata en la gobernación de Nueva York, donde esa fuerza política ha ocupado la residencia ejecutiva de Albany durante cerca de dos décadas, apuntó CBS News. La mandataria es, además, la primera mujer que ejerce ese cargo en la historia estatal.

CBS News, con información de EFE, indicó que las encuestas previas a la jornada electoral otorgaban a Hochul una ventaja de dos dígitos frente a Blakeman. Esa tendencia se explicaba, en parte, por la composición del padrón: el estado cuenta con 6,3 millones de personas registradas como demócratas, frente a cerca de 3 millones inscritas en el Partido Republicano.

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Blakeman, de 71 años, se desempeñaba como ejecutivo del condado de Nassau y había sido comisionado de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. Tras conocerse las proyecciones, llamó a Hochul para reconocer la derrota, relató la gobernadora. El candidato republicano expresó que, concluida la competencia, correspondía “unirnos y trabajar juntos para lograr un estado de Nueva York mejor”.

La mandataria respondió que colaborará con el condado de Nassau cuando sea necesario. “La gente merece nada menos que eso”, aseguró ante sus seguidores, citada por CBS News.

El costo de vida concentró la disputa con Bruce Blakeman

Bruce Blakeman reconoció la derrota electoral y llamó a la cooperación tras su labor como ejecutivo del condado de Nassau (REUTERS/Andrew Kelly)

La campaña tuvo como eje la asequibilidad económica, un tema abordado desde perspectivas distintas por los dos candidatos. Hochul promovió iniciativas destinadas a reducir el costo de la crianza de los hijos, entre ellas el acceso universal al cuidado infantil y exenciones fiscales para las familias.

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Su campaña también puso el foco en leyes de seguridad sobre armas, inversiones para reforzar la seguridad en el metro, atención de salud mental, políticas de vivienda y proyectos de energía limpia. La gobernadora presentó esas medidas como parte de su balance de gestión.

En contraste, Bruce Blakeman cuestionó a la administración estatal por el costo de vida y prometió reducir impuestos y facturas de servicios públicos. El republicano sumó a su plataforma el respaldo a una política migratoria más restrictiva y el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad.

Blakeman criticó, además, la relación política de Hochul con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, identificado como socialista democrático. La gobernadora, por su parte, vinculó a su rival con el presidente Donald Trump, cuya imagen fue uno de los puntos de confrontación durante la carrera electoral.

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En su discurso, Hochul señaló que los votantes habían enviado “un mensaje que se escuchará mucho más allá de las fronteras de nuestro estado”, en alusión a Trump. La mandataria había destinado tiempo y recursos de campaña a apoyar a candidatos demócratas al Congreso, informó CBS News.

La trayectoria de Hochul incluye cargos locales y federales

Antes de llegar a la gobernación, Hochul fue vicegobernadora entre 2015 y 2021. CBS News detalló que en ese período respaldó programas de desarrollo económico, creación de empleos y recuperación posterior a la pandemia de covid-19. También impulsó medidas sobre cuidado infantil, brecha salarial y prevención del acoso y la discriminación laboral.

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La dirigente, nacida en Búfalo, ocupó la secretaría del condado de Erie entre 2007 y 2011 y luego representó al distrito 26 de Nueva York en la Cámara de Representantes de Estados Unidos hasta 2013. Su carrera pública había comenzado en la Junta Municipal de Hamburg, donde trabajó durante 14 años.

Con la reelección de Hochul, Nueva York tendrá mujeres en sus tres cargos estatales de mayor jerarquía: la gobernación, la vicegobernación y la fiscalía general, señaló CBS News.