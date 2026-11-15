Suspensión de vuelos en EEUU: aviones de Copa Airlines y UPS chocaron en la pista del aeropuerto de Miami

Las autoridades de Estados Unidos afirmaron que el espacio aéreo del país es seguro y volvió a operar con normalidad, aunque las aerolíneas aún enfrentaban cancelaciones y demoras tras la suspensión nacional de vuelos que comenzó el viernes por precaución.
La medida, la más extensa en 25 años, se prolongó durante más de cuatro horas y terminó alrededor de las 20:15, hora del este, del viernes. Tras su levantamiento, algunos vuelos nacionales retomaron las salidas desde aeropuertos estadounidenses.
La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el sistema de control de tránsito aéreo permanece operativo y prevé que las aerolíneas recuperen sus cronogramas completos antes del cierre del domingo. Las autoridades esperan que esa normalización reduzca el impacto antes de los viajes por Acción de Gracias.
De los cerca de 41.000 vuelos programados para el sábado, más de 6.400 fueron cancelados hasta la noche, según FlightAware. El servicio de seguimiento también registró más de 800 cancelaciones para el domingo.
El administrador de la FAA, Bryan Bedford, indicó que el sistema se mantuvo estable durante el sábado. La suspensión nacional se originó tras un problema de equipos durante trabajos de modernización, que afectó de forma intermitente las comunicaciones y las señales de radar.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Últimas actualizaciones
Aviones de Copa Airlines y UPS chocaron en la pista del aeropuerto de Miami
Un avión de Copa Airlines y un carguero de UPS chocaron este sábado por la noche mientras circulaban por las calles de rodaje del Aeropuerto Internacional de Miami, según las comunicaciones entre controladores aéreos y pilotos.
El incidente involucró a un Boeing 737 de Copa, que acababa de aterrizar procedente de Panamá, y a un Boeing 767 de UPS. De acuerdo con los audios de ATC, la aeronave de carga ingresó en la trayectoria del avión de pasajeros y lo impactó con su morro.
Un controlador indicó que UPS debía ceder el paso al vuelo 427 de Copa. Ante la consulta sobre el impacto, el piloto de la empresa de carga respondió: “Nos pasamos de la raya y entonces nos golpeó con el ala”.
“Estamos al tanto de un incidente que involucra a una de nuestras aeronaves en tierra en Miami. Nuestra tripulación está a salvo, y estamos comprometidos a trabajar con las autoridades para determinar qué sucedió. La seguridad de nuestros empleados y el público es nuestra máxima prioridad”, comunicó UPS vía X.
Cruceros retrasan sus salidas por pasajeros afectados por la suspensión nacional de vuelos
Princess Cruises y Carnival Cruise Lines aplazaron el sábado algunas salidas desde puertos de Estados Unidos a raíz de las interrupciones aéreas posteriores a la suspensión nacional de vuelos ordenada el viernes.
Princess Cruises retrasó la partida de tres barcos que debían zarpar durante la jornada. La empresa indicó que la medida busca dar más tiempo a los pasajeros afectados por las alteraciones en sus traslados hacia los puertos. La compañía precisó que los cambios en los horarios de embarque no modificarán los itinerarios previstos para los cruceros.
La FAA y el Departamento de Transporte informarán al personal del Congreso el lunes
Los principales demócratas de dos comisiones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que supervisan la aviación solicitaron explicaciones al Gobierno de Donald Trump sobre los recursos destinados al sistema de control del tráfico aéreo, tras la suspensión nacional de vuelos del viernes.
El personal de la Administración Federal de Aviación (FAA) y del Departamento de Transporte ofrecerá el lunes una sesión informativa a trabajadores de la Comisión de Transporte e Infraestructura y de su Subcomisión de Aviación. La reunión se centrará en el pedido del Gobierno de USD 30.000 millones adicionales para modernizar el sistema.
El representante Rick Larsen, principal demócrata de la Comisión de Transporte e Infraestructura, y André Carson, principal demócrata de la Subcomisión de Aviación, expresaron dudas sobre la solicitud de fondos. Ambos esperan que el administrador de la FAA, Bryan Bedford, declare en una audiencia prevista para los primeros días de diciembre.
Los legisladores recordaron que el Congreso aprobó en junio de 2025 una asignación de USD 12.500 millones para renovar los sistemas de control de tráfico aéreo.
“Veamos los hechos. El Congreso aprobó US$ 12.500 millones para que el Departamento de Transporte realizara las mejoras de seguridad necesarias en nuestro sistema de control del tráfico aéreo. Quince meses después, el Gobierno ha comprometido US$ 4.300 millones, pero solo ha gastado US$ 1.000 millones, por lo que quedan US$ 8.000 millones sin comprometer y US$ 11.000 millones sin gastar”, señalaron en un comunicado. Larsen y Carson cerraron su planteo con una pregunta dirigida al Ejecutivo: “¿Pueden explicar al Congreso, una vez más, por qué necesitan más dinero?”
El aeropuerto Dallas Love Field reabrió tras un cierre por “alerta en la pista”
El aeropuerto Dallas Love Field cerró el sábado por la noche, según el panel de estado de aeropuertos de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. La restricción comenzó a las 21:29, hora del este, y estaba prevista su vigencia hasta las 7:00 del domingo, de acuerdo con un aviso de la agencia.
La FAA no informó de inmediato las razones del cierre en su registro público. Luego, se conoció que ocurrió por “alerta en la pista”. La medida se produjo mientras las aerolíneas de Estados Unidos continuaban con la recuperación de las operaciones tras la suspensión nacional de vuelos que la FAA ordenó el viernes.
Más de 6.000 vuelos cancelados y 7.700 con retrasos durante el sábado
Más de 6.200 vuelos previstos para este sábado en Estados Unidos, con origen, destino o escala en el país, fueron cancelados, según datos de la plataforma de seguimiento aéreo FlightAware. La cifra incluye vuelos nacionales e internacionales.
El servicio también registró la cancelación anticipada de al menos 760 vuelos programados para el domingo.
Las demoras afectaron a más de 7.700 vuelos este sábado dentro de Estados Unidos. Otros 200 servicios previstos para el domingo ya acumulaban retrasos.
Hasta las 20:00, hora de Miami, American Airlines anuló el 42% de sus vuelos previstos para la jornada, de acuerdo con FlightAware.
Delta Air Lines canceló el 26% de su programación de este sábado. United Airlines registró la misma proporción de cancelaciones, con el 26% de sus vuelos suspendidos.