Suspensión de vuelos en EEUU: aviones de Copa Airlines y UPS chocaron en la pista del aeropuerto de Miami

Miles de viajes se vieron afectados por la paralización de vuelos en EEUU (REUTERS/Eric Lee)

Las autoridades de Estados Unidos afirmaron que el espacio aéreo del país es seguro y volvió a operar con normalidad, aunque las aerolíneas aún enfrentaban cancelaciones y demoras tras la suspensión nacional de vuelos que comenzó el viernes por precaución.

La medida, la más extensa en 25 años, se prolongó durante más de cuatro horas y terminó alrededor de las 20:15, hora del este, del viernes. Tras su levantamiento, algunos vuelos nacionales retomaron las salidas desde aeropuertos estadounidenses.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el sistema de control de tránsito aéreo permanece operativo y prevé que las aerolíneas recuperen sus cronogramas completos antes del cierre del domingo. Las autoridades esperan que esa normalización reduzca el impacto antes de los viajes por Acción de Gracias.

De los cerca de 41.000 vuelos programados para el sábado, más de 6.400 fueron cancelados hasta la noche, según FlightAware. El servicio de seguimiento también registró más de 800 cancelaciones para el domingo.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, indicó que el sistema se mantuvo estable durante el sábado. La suspensión nacional se originó tras un problema de equipos durante trabajos de modernización, que afectó de forma intermitente las comunicaciones y las señales de radar.