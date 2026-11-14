Estados Unidos

No presentarán cargos contra la mujer que atropelló y mató a un niño y un hombre durante un partido juvenil en Kansas

Las autoridades concluyeron que no pueden probar que la conductora actuó de forma intencional o con imprudencia temeraria

Liberaron sin cargos a la mujer que mató a un niño y a un hombre tras irrumpir con su camioneta en un partido de fútbol infantil en Kansas
Las víctimas mortales del choque fueron Cole Adrian, de seis años, y Nicholas Schafer, de 35 años, ambos residentes de McPherson (Wyatt Glosson/KAKE vía AP).
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La fiscalía del condado de Sedgwick informó que no presentará cargos penales contra la mujer cuyo vehículo ingresó a una cancha de fútbol juvenil en Wichita, Kansas, y causó dos muertes y dejó 10 heridos el 17 de octubre.

Las víctimas mortales fueron Cole Adrian, de 6 años, y Nicholas Schafer, de 35, ambos residentes de McPherson. La conductora, de 34 años, no fue identificada públicamente, precisó The New York Times.

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Las autoridades comunicaron su decisión a las familias de los fallecidos y los heridos antes de darlas a conocer en una conferencia de prensa. La investigación concluyó que “no hay pruebas que respalden la conclusión de que ella supiera que el camión seguía en marcha, ni pruebas que expliquen qué motivo habría tenido para hacerlo”.

El fiscal de distrito, Marc Bennett, reconoció que la decisión puede resultar difícil de comprender para parte de la comunidad. Sin embargo, declaró: “No puedo probar que ella ignorara conscientemente un riesgo enorme para las personas que se encontraban en ese campo”.

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El hecho ocurrió cerca de las 15:20 en el complejo deportivo Stryker, donde jugaba uno de los hijos de la mujer. Su camioneta atravesó un cordón de hormigón de unos 18 centímetros y avanzó hacia una zona de la cancha en la que había espectadores.

Liberaron sin cargos a la mujer que mató a un niño y a un hombre tras irrumpir con su camioneta en un partido de fútbol infantil en Kansas
El hecho ocurrió en el complejo deportivo Stryker cuando la camioneta atravesó un cordón de hormigón de 18 centímetros hacia los espectadores (Wyatt Glosson/KAKE vía AP).

La camioneta estuvo detenida 46 minutos antes de entrar al campo

El informe de 28 páginas de la fiscalía determinó que la mujer condujo temprano por la mañana junto a sus tres hijos desde Garden City, ubicada a unos 320 kilómetros de Wichita. Ese día utilizó el vehículo de su esposo, ya que el suyo presentaba problemas en los neumáticos, reportaron NBC News y The New York Times.

Tras dos partidos, la familia salió a comer y regresó alrededor de las 14.30 para asistir a otro encuentro. Mientras uno de sus hijos se fue a jugar, la mujer se recostó en el asiento del conductor para dormir una siesta.

Su hija de 14 años cubrió el parabrisas con un parasol y su otra hija menor se quedó dormida en el asiento trasero. La camioneta permaneció inmóvil durante unos 46 minutos antes de avanzar hacia el campo.

De acuerdo con el informe citado por The New York Times, la mujer despertó al escuchar los gritos de sus hijas y de otras personas, con el asiento todavía reclinado y el parabrisas cubierto. Las luces de freno se encendieron ocho segundos después de que la camioneta comenzó a moverse.

Más de 30 testigos fueron entrevistados y ninguno mencionó conflictos previos entre la mujer y otras personas del complejo. Según Associated Press, quienes llegaron a la camioneta después del impacto la describieron como somnolienta, desorientada y llorando. Algunos la oyeron repetir: “Lo siento, lo siento. ¿Qué he hecho?”.

Los análisis de sangre, a los que se sometió voluntariamente, no detectaron sustancias que pudieran afectar la conducción ni indicios de una emergencia médica. La policía también revisó los antecedentes médicos y las redes sociales de la mujer, indicó NBC News.

Personas congregadas en un terreno de césped junto a vehículos policiales y de emergencia con luces encendidas bajo la luz del día
Los análisis de sangre voluntarios descartaron el consumo de sustancias y emergencias médicas en la conductora (Captura de video: KAKE News).

La reconstrucción apuntó a una aceleración involuntaria durante el sueño

Los investigadores evaluaron dos posibilidades: que la camioneta hubiera quedado en posición de marcha cuando la mujer se durmió o que ella hubiera movido la palanca mientras dormía. La segunda hipótesis parecía menos probable, dado que el cambio de marcha exige presionar el freno y realizar otros movimientos.

Detectives de la Policía de Wichita recrearon la situación con una camioneta del mismo modelo, estacionada en el mismo lugar y con un agente de características físicas similares a las de la conductora. El vehículo, aun con la marcha puesta, permaneció detenido contra el cordón hasta que se presionó el acelerador, detalló Associated Press.

La explicación más consistente con el resultado de la prueba es que el vehículo hubiera quedado con la marcha puesta y que, durante el sueño, el pie de la mujer hubiera alcanzado el acelerador. La conductora sostuvo ante los agentes que creía haberlo dejado estacionado.

Un ingeniero y un técnico de General Motors también inspeccionaron la camioneta y no detectaron fallas mecánicas ni llamados a revisión vinculados con el vehículo, consignó NBC News.

Personas congregadas en un terreno de césped junto a vehículos policiales y de emergencia con luces encendidas bajo la luz del día
La inspección de General Motors y las pruebas policiales descartaron fallas mecánicas (Captura de video: KAKE News).

La ley de Kansas no contempla el homicidio por negligencia

En el informe, el fiscal enumeró los posibles delitos y concluyó que ninguno se ajustaba a lo ocurrido. Según explicó, el hecho podría enmarcarse como un acto negligente, pero señaló que Kansas no contempla la figura penal de homicidio por negligencia.

A su vez, manifestó que, sin pruebas claras de intención o imprudencia, el caso no cumple con los requisitos para imputar homicidio vehicular, un delito menor en ese estado, reportó The New York Times.

No solo no encuentro pruebas de un delito intencional, sino que puedo encontrar pruebas fehacientes de que no hubo un delito intencional”, dijo Bennett durante la conferencia.

Por su parte, el jefe de policía Joe Sullivan aseguró: “Se examinó cada pista. Se revisó cada prueba. Se exploraron todas las vías razonables a nuestro alcance. Nuestra responsabilidad no es llenar los vacíos con suposiciones o especulaciones”.

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