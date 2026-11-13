Estados Unidos

El USPS pedirá subir un 11% el costo de los envíos de paquetes desde enero por el alza del diésel

El recargo, que debe aprobar la Comisión Reguladora Postal, convertiría en permanente el cargo transitorio que el organismo introdujo en abril tras la escalada de precios del combustible desatada por la guerra en Irán

El Servicio Postal de Estados Unidos solicitará un recargo por combustible del 11% para la paquetería doméstica a partir de enero de 2027 (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
El Servicio Postal de Estados Unidos solicitará un recargo por combustible del 11% para la paquetería doméstica a partir de enero de 2027 (REUTERS/Mike Segar/File Photo)
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El Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) solicitará autorización para aplicar un recargo por combustible del 11% sobre los envíos de paquetes domésticos a partir del 17 de enero de 2027, informó Reuters. La medida busca responder al encarecimiento del diésel que la agencia atravesó durante todo este año.

La propuesta amplía el recargo temporal del 8% que el organismo introdujo en abril, cuando el inicio de la guerra en Irán provocó una escalada en el precio del diésel que llevó el valor del combustible a máximos históricos en Estados Unidos y encareció de forma directa las operaciones de distribución. El USPS busca que ese cargo pase a ser permanente y suba tres puntos adicionales, hasta el 11%. La aprobación depende de la Comisión Reguladora Postal (PRC).

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Los gastos de transporte crecieron USD 225 millones en un año

El organismo justificó la decisión con datos de sus propios resultados financieros: los gastos de transporte en los 12 meses cerrados al 30 de septiembre crecieron USD 225 millones por el alza del combustible. El USPS registró una pérdida de USD 6.500 millones en el año fiscal 2026, aunque esa cifra es menor a los USD 9.000 millones perdidos el ejercicio anterior.

El recargo solo aplica a paquetes domésticos; los sellos no subirán en enero

El incremento del 11% afectará exclusivamente a servicios domésticos de paquetería: Priority Mail, Priority Mail Express, USPS Ground Advantage y Parcel Select. Los productos internacionales no quedarán alcanzados por el recargo, aunque sí registrarán aumentos promedio del 7,9% en servicios como Priority Mail Express International y First-Class Package International Service.

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La Comisión Reguladora Postal debe evaluar si hace permanente el recargo y autoriza el incremento de tres puntos adicionales (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)
La Comisión Reguladora Postal debe evaluar si hace permanente el recargo y autoriza el incremento de tres puntos adicionales (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

Los sellos de primera clase quedan fuera del ajuste. El precio actual de USD 0,82 —vigente desde julio, cuando subió desde los USD 0,78— no cambiará en enero.

El USPS también subirá las tarifas generales un 5,9% en promedio

Además del recargo por combustible, el USPS planea aumentar los precios generales de sus servicios de envío doméstico un 5,9% en promedio, como los ajustes que ya anunciaron otros grandes operadores de paquetería para el próximo año. El recargo será revisado en julio de 2027, con base en los precios del combustible de la primera mitad de ese año.

El USPS le pidió al Congreso USD 2.000 millones y advirtió sobre cierres de oficinas

Los ajustes tarifarios llegan en un momento de presión financiera sostenida. El martes, el USPS solicitó al Congreso USD 2.000 millones en fondos y reembolsos para cubrir requisitos que los legisladores le impusieron sin financiamiento. El director general de Correos, David Steiner, advirtió que, sin respaldo parlamentario, el organismo deberá recortar oficinas postales minoristas y otras áreas operativas.

El nuevo Congreso, de mayoría demócrata, que asumirá en enero, deberá resolver si auxilia a la agencia, luego de que los republicanos impulsaran una serie de audiencias sobre sus finanzas durante los últimos dos años.

Las pérdidas acumuladas superan los USD 120.000 millones desde 2007

Desde 2007, el USPS acumula pérdidas netas superiores a USD 120.000 millones. El volumen de correo de primera clase —su producto más rentable— cayó este año al nivel más bajo desde 1965, ante el avance de las comunicaciones digitales, mientras la agencia mantiene la obligación legal de entregar correo en todo el territorio nacional, incluidas zonas rurales y remotas donde ningún operador privado está obligado a operar.

La agencia postal acumula pérdidas superiores a USD 120.000 millones desde 2007 ante el desplome histórico del correo de primera clase (REUTERS/Kevin Mohatt)
La agencia postal acumula pérdidas superiores a USD 120.000 millones desde 2007 ante el desplome histórico del correo de primera clase (REUTERS/Kevin Mohatt)

Para contener el deterioro, el organismo suspendió en mayo los gastos no esenciales en viajes, insumos de oficina y consultores, y también interrumpió de forma temporal los aportes patronales a un programa federal de pensiones. Steiner definió el modelo de negocios de la agencia como “roto” y reclamó la intervención del Congreso para revertir la tendencia.

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