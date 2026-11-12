La granja familiar del expresidente Jimmy Carter fue vendida y será preservada para abrir al público

La organización ambiental habilitará el terreno para actividades de caza y pesca al aire libre a partir de 2027 (AP).

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La granja donde el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter pasó su infancia y a la que regresó durante décadas será preservada y abierta al público tras ser adquirida por USD 8,5 millones por la organización ambiental The Conservation Fund.

El predio, de unas 1.000 hectáreas, está ubicado en las afueras de Plains, Georgia, donde la familia Carter trabajó durante generaciones. El padre del exmandatario cultivaba maní, maíz, caña de azúcar y algodón.

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Carter colaboró en esas tareas durante su niñez y volvió a administrar el negocio familiar tras la muerte de su padre, precisó The Washington Post.

La organización prevé habilitar el terreno para la caza, la pesca y otras actividades al aire libre a partir de 2027. Luego planea transferirlo al Departamento de Recursos Naturales de Georgia para incorporarlo al área de manejo de vida silvestre Lanahassee Creek, informó PEOPLE.

La venta no modifica los límites del cercano Parque Histórico Nacional Jimmy Carter, administrado por el Servicio de Parques Nacionales, donde se conserva la casa de infancia del político.

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La venta de la granja familiar no afectará al Parque Histórico Nacional Jimmy Carter, que preserva la casa de infancia del expresidente y otros lugares ligados a su trayectoria en Plains, Georgia (REUTERS/Alyssa Pointer).

La organización busca resguardar el hábitat

La propiedad cuenta con pinos maduros de hoja larga y un ecosistema que alberga tortugas terrestres, ciervos, pavos, codornices y otras especies.

La organización The Conservation Fund señaló que Carter pidió preservar una zona de árboles adultos y que una de sus últimas decisiones sobre el terreno fue replantar buena parte del predio con ejemplares jóvenes de esa especie nativa, según Associated Press.

Stacy Funderburke, vicepresidenta de la región centro-sur de la organización, dijo a The Washington Post que el objetivo es proteger el lugar de manera permanente y permitir “que otros puedan tener esa misma conexión con la tierra”.

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Jason Carter, nieto del exmandatario, sostuvo en una declaración recogida por Associated Press: “Para nuestra familia, esta tierra siempre fue mucho más que una granja. Era nuestro hogar, un lugar que mis abuelos atesoraban”. Luego añadió que agradecen la iniciativa para garantizar “su protección para las generaciones venideras”.

La integración de la finca ampliará la superficie del área de manejo de vida silvestre Lanahassee Creek a casi 2.833 hectáreas (AP).

Carter regresó a la granja hasta sus últimos años

El 39.º presidente de Estados Unidos murió en 2024 a los 100 años. Su esposa, Rosalynn Carter, había fallecido en 2023. Durante décadas, la granja fue un lugar de descanso para la pareja.

Blake Sullivan, quien administró los campos y bosques de Carter durante más de 40 años, relató a The Washington Post que ambos caminaban por el terreno, pescaban y que el expresidente solía cazar pavos cada primavera. “Para los dos era un lugar de descanso y renovación”, afirmó.

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A su vez, Sullivan consideró que la transferencia es “un merecido homenaje”. Según explicó, el expresidente buscaba que sus tierras fueran productivas y estuvieran bien cuidadas: “Él consideraba que su trabajo consistía en ser un buen administrador”.

Amy Carter, hija del exmandatario, recordó en The Washington Post que, durante sus estadías en la granja, el Servicio Secreto se mantenía fuera de la vista para “permitirle sentirse solo”.

De acuerdo con Associated Press, poco antes de su muerte, Carter hizo un último viaje de pesca al estanque de la propiedad. La hija del político contó que su padre regresó al lugar hasta que su condición física se lo impidió y que, en sus últimos años, pedía que lo llevaran en vehículo por el predio.

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Pese a que fue testigo de la trayectoria política de su padre, lo recuerda sobre todo en su granja: “Esa es la imagen principal que tengo de él cuando pienso en él. Puedo imaginarlo en esa tierra, caminando”.

Sobre la venta, celebró: “Esto es lo mejor que le podía pasar a esta tierra. No se trata de simplemente cederla a cualquiera. Siento que encaja con la visión de mi padre”.