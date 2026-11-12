Niegan fianza al padre que enterró vivo a su bebé de 11 meses en una jaula para perros en Carolina del Sur

Un juez de Carolina del Sur negó la fianza a Michael Comer por el intento de homicidio de su hijo de once meses (AP Photo/Erik Verduzco)

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Un juez del condado de Lexington, Carolina del Sur, negó este jueves la fianza a Michael Comer, el hombre de 25 años acusado de enterrar vivo a su hijo de 11 meses en una jaula para perros, informó AP. El pequeño, Koah Sharp, fue hallado con vida después de aproximadamente 24 horas bajo tierra.

Hallazgo del bebé a 15 metros de la casa del abuelo, tras más de un día enterrado

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en la localidad de Batesburg-Leesville, cuando Comer se llevó al bebé mientras estaba al cuidado de la madre del acusado. “Koah estaba bajo el cuidado de la madre de Comer. Ella lo dejó con él para salir a hacer un encargo mientras llegaba otro cuidador”, explicó el sheriff del condado de Lexington, Jay Koon, en conferencia de prensa. Cuando el nuevo cuidador llegó, ni Comer ni el bebé estaban.

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Más de 100 agentes y voluntarios participaron en la búsqueda. Las autoridades hallaron imágenes de cámaras de seguridad en las que Comer aparecía en el pueblo horas después, pero sin el niño. Esa misma noche lo arrestaron mientras se escondía en un cobertizo en Batesburg-Leesville.

Jaula envuelta en una toalla y enterrada a unos 30 centímetros de profundidad

Los equipos de rescate hallaron al bebé con vida dentro de una jaula para perros enterrada a 30 centímetros de profundidad (AP Photo/Erik Verduzco)

Al día siguiente, los equipos de búsqueda detectaron tierra removida cerca de la casa del abuelo paterno, John Comer, y escucharon el llanto del bebé proveniente del subsuelo. El niño estaba dentro de una jaula de aproximadamente 60 × 60 centímetros, envuelta en una toalla y enterrada a unos 30 centímetros de profundidad.

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“Como pueden imaginar, fue una carrera. Todos querían sacarlo”, dijo Koon. Koah recibió el alta hospitalaria la noche del martes. Los médicos esperan que se recupere por completo. Koon atribuyó la supervivencia del bebé a las bajas temperaturas y a una bolsa de aire que quedó atrapada dentro de la jaula por la toalla.

Sin remordimiento y con intento de fuga al estado, según el investigador principal

Durante la audiencia de fianza de este jueves, el investigador principal del Departamento del Sheriff del condado de Lexington, Tyler Douglas, declaró ante el magistrado Gary W. Reinhart que Comer no demostró arrepentimiento por el intento de homicidio de su hijo y que intentó abandonar el estado.

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El sheriff Jay Koon atribuyó la supervivencia del menor a las bajas temperaturas y a una bolsa de aire dentro de la jaula (Imagen Ilustrativa Infobae/Amber Hammond via AP)

Reinhart negó la fianza en todos los cargos y aprobó la designación de un defensor público. La próxima audiencia quedó fijada para el 10 de diciembre.

Comer enfrenta cargos de intento de homicidio, conducta ilícita hacia un menor, intrusión ilegal e interferencia con la custodia. Las autoridades no revelaron ningún motivo para el hecho.

Antecedentes de violencia doméstica de Comer contra la madre del bebé

La Associated Press informó que Comer fue sentenciado en octubre a libertad condicional tras declararse culpable de violencia doméstica y alteración del orden público agravada, cargos vinculados a un arresto ocurrido en julio. Los registros judiciales del condado de Lexington muestran que, en mayo, empujó a la madre del bebé, Dezarae Sharp, por la espalda mientras ella sostenía a Koah, lo que hizo que el niño golpeara una secadora. Los fiscales retiraron un cargo por tenencia ilegal de arma de fuego como parte del acuerdo.

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En la llamada al 911 divulgada este jueves, la abuela paterna, Patricia Comer, describió a su hijo como alguien con “esquizofrenia grave, bipolar y depresión” y admitió haber estado “profundamente preocupada” por dejarlo a cargo del bebé esa mañana. “Amenazó con suicidarse anoche y me pidió pastillas para dormir”, le dijo al operador. También señaló que Comer había hablado de llevarse al niño a Nueva York, algo que le estaba vedado por las condiciones de su libertad condicional.

La abuela paterna advirtió en una llamada al 911 sobre las amenazas de suicidio y los diagnósticos psiquiátricos de su hijo (AP Photo/Erik Verduzco)

John Comer, que abrió su casa a su hijo y su nieto ese lunes, dijo a la agencia que Michael le había parecido tranquilo y lúcido cuando llegó. “No estaba alterado. Parecía un padre amoroso y atento”, declaró. Luego afirmó no tener “ni simpatía ni lástima” por él. “Koah está vivo”, dijo con la voz quebrada. “Eso es lo que importa”, añadió.

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