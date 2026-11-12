Texas pierde USD 29,2 millones para prevenir el VIH: cómo afectará las pruebas gratuitas en Houston, Austin y San Antonio

Los CDC retiraron USD 29,2 millones para la prevención del VIH en Texas y dejaron sin financiamiento directo a 11 organizaciones comunitarias (REUTERS/Sodiq Adelakun/File Photo)

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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) retiraron USD 29,2 millones para la prevención del VIH en Texas, una decisión que deja sin financiamiento directo a 11 organizaciones comunitarias.

El recorte amenaza la continuidad de parte de las pruebas gratuitas de VIH y de las tareas de prevención en Houston, Austin y San Antonio, donde las entidades afectadas ya buscan fondos alternativos o preparan ajustes en sus programas.

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La subvención federal PS21-2102 venció el 30 de septiembre. Desde 2021, había financiado diagnósticos, derivaciones a tratamiento, profilaxis y acciones de alcance territorial destinadas a personas con barreras de acceso al sistema de salud, informó The Texas Tribune.

El fondo de reemplazo no garantiza una asignación para organizaciones comunitarias

Texas fue el principal receptor del programa PS21-2102, creado en 2021 para financiar directamente a organizaciones de base comunitaria.

La iniciativa distribuyó USD 239 millones en cinco años en Estados Unidos y sostuvo en Texas una red de detección concentrada, en gran medida, en áreas urbanas.

El nuevo fondo federal de USD 5,2 millones para el Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas no garantiza recursos específicos a entidades locales (REUTERS/Sodiq Adelakun)

Como reemplazo temporal, los CDC otorgaron más de USD 5,2 millones al Departamento Estatal de Servicios de Salud de Texas hasta mayo de 2027.

Los registros públicos disponibles no detallan cuánto de esa partida se destinará a organizaciones comunitarias. Por ello, no es posible confirmar una asignación específica para esas entidades ni establecer qué proporción del fondo recibirán.

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La diferencia es relevante porque PS21-2102 transfería recursos de forma directa a las entidades locales. El nuevo modelo entrega una partida global a los departamentos estatales de salud y los alienta, sin imponerles la obligación, a dirigir el 10 % a organizaciones comunitarias.

Esa fórmula reemplaza parte de los más de USD 3 millones anuales que las entidades texanas recibían directamente.

Para Philip Keiser, profesor de la University of Texas Medical Branch especializado en VIH, estas organizaciones son fundamentales en la detección.

“Las organizaciones comunitarias son de importancia crítica para salir, llegar a su comunidad y hacer que las personas se hagan las pruebas”, afirmó en declaraciones recogidas por The Texas Tribune.

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Las pruebas de VIH realizadas por organizaciones comunitarias triplican la tasa de detección de casos nuevos frente a los servicios tradicionales de salud (REUTERS/Sodiq Adelakun)

Los testeos comunitarios encuentran más diagnósticos que los servicios tradicionales

Las organizaciones afectadas realizan pruebas en espacios a los que las clínicas no siempre llegan, como bares, clubes nocturnos y otros puntos de encuentro.

Además de los análisis, ofrecen orientación, vinculación con tratamientos y acceso a profilaxis preexposición y posterior a la exposición, métodos que reducen el riesgo de adquirir el VIH.

Los datos de los CDC muestran por qué ese trabajo territorial concentra las preocupaciones. Entre 2012 y 2017, las pruebas financiadas por el organismo en organizaciones comunitarias identificaron una nueva infección en el 1,4 % de los análisis, frente al 0,5 % en los realizados por departamentos locales de salud. La proporción de diagnósticos nuevos fue casi tres veces mayor en el primer grupo.

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El estado ocupa el quinto puesto nacional en nuevos diagnósticos de VIH por habitante, de acuerdo con datos de 2024 de AIDSVu, plataforma de mapas desarrollada por Emory University junto con Gilead Sciences.

Para los defensores de estos programas, trasladar recursos hacia entornos clínicos puede reducir la llegada a quienes no buscan atención médica por iniciativa propia o temen ser identificados por su orientación sexual o condición de salud.

La organización Allies in Hope de Houston evalúa ajustes ante la pérdida de USD 441.000 anuales que sostenían una cuarta parte de sus análisis de VIH (REUTERS/Sodiq Adelakun)

Houston podría reducir una parte de sus 2.000 pruebas anuales

En Houston, Allies in Hope recibía cerca de USD 441.000 por año desde 2021. La ayuda sostenía sus tareas de difusión, una unidad móvil y otros servicios preventivos, además de financiar más de una cuarta parte de las aproximadamente 2.000 pruebas de VIH que realiza cada año.

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Su director ejecutivo, William Jeffrey Campbell, advirtió que, si no surge otra fuente de recursos, disminuirá la cantidad de personas que la entidad puede evaluar.

“Esos USD 441.000, con todo lo que abarcan, reducen una parte importante del número de personas a las que podemos hacerles las pruebas”, señaló al medio.

La consecuencia inmediata no implica que todos los testeos gratuitos de la ciudad desaparezcan, pero sí que Allies in Hope tendrá menos capacidad para sostener la fracción de su operación cubierta por la subvención federal. La organización busca alternativas para evitar que el ajuste alcance a su trabajo móvil y de contacto directo con la comunidad.

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Austin enfrenta límites para sostener actividades y paneles gratuitos de ITS

En Austin, Vivent Health destinaba los fondos a pruebas de detección y campañas de concientización. La subvención representaba el 30 % de su presupuesto de prevención del VIH, según su vicepresidenta de Operaciones de Centros de Salud, Emma Sinnott.

Sinnott explicó que la organización puede absorber la pérdida en una primera etapa debido a su tamaño, aunque prevé una menor capacidad para organizar actividades comunitarias y facilitar profilaxis posterior a la exposición, incluidos tratamientos inyectables más recientes.

También advirtió que, sin nuevos recursos, Vivent podría cobrar en el futuro los paneles de detección de infecciones de transmisión sexual que procura mantener gratuitos.

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“Hay mucho estigma en la comunidad y no quieren que la gente conozca su sexualidad. El trabajo territorial permite acceso, pruebas y encontrarse con las personas donde están”, dijo Sinnott.

Laura La Fuente, subdirectora de Austin Public Health, sostuvo que Vivent atiende a poblaciones especialmente afectadas por el VIH y con menos acceso a los diagnósticos.

Sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), organismo federal que retiró fondos destinados a programas comunitarios de prevención del VIH en Texas (REUTERS/Megan Varner)

San Antonio busca fondos para evitar una caída en la detección

En San Antonio, Black Efforts Against the Threat of AIDS fue el mayor receptor nacional de recursos de PS21-2102. Durante el último año, el programa cubrió el 20 % de las cerca de 5.000 pruebas de VIH que la entidad efectuó, por lo que la organización gestiona nuevas subvenciones, apoyo municipal y respaldo de dirigentes locales.

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La ciudad registra entre 300 y 400 nuevos diagnósticos anuales, explicó Michele Durham, directora ejecutiva de la entidad.

A su juicio, una menor capacidad de detección puede dejar a más personas sin conocer su condición, lo que demora el acceso a tratamientos y aumenta la posibilidad de transmisiones involuntarias. “Que bajemos el ritmo ahora no es la decisión más inteligente para nuestra comunidad ni para el país”, afirmó.

En términos prácticos, el impacto de los USD 29,2 millones se concentrará en las actividades que los fondos financiaban de manera directa: pruebas fuera de los centros clínicos, unidades móviles, campañas de contacto y servicios preventivos.

Las organizaciones de Houston, Austin y San Antonio mantienen por ahora parte de sus prestaciones, pero su continuidad y gratuidad dependerán de que consigan otras fuentes de financiamiento.

Los Institutos Nacionales de Salud eliminaron al menos USD 759 millones en subvenciones para la investigación sobre el VIH en 2025 (REUTERS/Megan Varner/File Photo)

Los recortes se suman a una reducción federal más amplia

La pérdida de la subvención se inserta en una serie de recortes sanitarios federales que afectaron a Texas, incluidas partidas creadas durante la pandemia de COVID-19 para vacunación, laboratorios e investigación de brotes.

Philip Huang, director de Dallas County Health and Human Services y vicepresidente del Comité estatal de Financiamiento y Políticas de Salud Pública, dijo que los despidos federales también eliminaron respaldo administrativo y conocimientos técnicos para los departamentos locales.

La primera administración de Donald Trump fijó el objetivo de terminar con la epidemia de VIH en 2030. Sin embargo, durante los últimos dos años el gobierno promovió recortes y cambios en programas de prevención.

En 2025, los Institutos Nacionales de Salud eliminaron al menos USD 759 millones en subvenciones para investigación sobre VIH, mientras la administración propuso recortar o modificar iniciativas de prevención, componentes del programa Ryan White sobre VIH/sida y un programa de vivienda para personas con sida.

El legislador estatal demócrata Venton Jones, de Dallas y primer integrante abiertamente seropositivo de la Legislatura de Texas, afirmó que intentará conseguir recursos estatales en la próxima sesión legislativa.

Aun así, remarcó que esa vía no puede sustituir de forma permanente el financiamiento federal. “Queremos que esos fondos sean restituidos por el gobierno federal, por los CDC, porque son fundamentales”, sostuvo.

Anthony Fojo, profesor de Medicina de Johns Hopkins Medicine, señaló que el tratamiento de cada caso de VIH puede alcanzar USD 1 millón a lo largo de la vida de un paciente.

Según explicó, detectar y tratar las infecciones de forma temprana reduce nuevas transmisiones y evita costos posteriores mayores.