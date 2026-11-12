Estados Unidos

Murió una persona por el brote de E. coli en una granja de calabazas de California

Tres niños permanecen en terapia intensiva y el origen de la bacteria sigue sin determinarse, tras el brote que afectó a más de una docena de visitantes de Brookshire Farms en octubre

Cobertizo de madera con el cartel Brookshire Farms, calabazas apiladas, fardos de paja, un extintor y un maizal al fondo
Una persona murió y tres menores requirieron cuidados intensivos tras el brote de E. coli en California (KSBY News)
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Una persona murió tras el brote de E. coli vinculado a Brookshire Farms, una granja de calabazas del condado de San Luis Obispo, California. Las autoridades sanitarias lo confirmaron este martes, según informó Los Angeles Times, diario estadounidense. Al menos 12 visitantes presentaron síntomas tras acudir al predio durante las últimas semanas de octubre. Tres niños debieron ser internados en unidades de cuidados intensivos pediátricos.

El Departamento de Salud Pública del condado de San Luis Obispo identificó cinco casos con infecciones confirmadas en laboratorio por E. coli productora de toxina Shiga (STEC, por sus siglas en inglés). Las pruebas sobre alimentos, agua y otras muestras tomadas en la granja no detectaron la cepa específica hallada en los pacientes. El origen exacto de la bacteria no fue determinado.

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La confirmación de la muerte con autorización de la familia

“Podemos confirmar que una muerte relacionada con el brote de E. coli ocurrió. Compartimos esta información con la autorización de su familia”, declaró Tom Cuddy, portavoz del Departamento de Salud, en un comunicado enviado a Los Angeles Times. “Es un desenlace verdaderamente desgarrador, y nuestros pensamientos están con la familia y con todos los afectados”, agregó.

El brote forzó el cierre del predio durante 10 días en plena temporada de calabazas

El incidente provocó el cierre voluntario de Brookshire Farms durante 10 días. Shawn Callaway, copropietario de la granja, describió el período como devastador. “Estoy destrozado. Las preocupaciones, los miedos, las dudas, los altibajos... ¿Cómo explicarlo? No sé”, declaró Callaway al San Luis Obispo Tribune, diario local, el viernes, cuando el establecimiento volvió a abrir sus puertas.

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La cancelación del ‘Pumpkin Smash’ por el brote

Una mujer y una niña caminan con una carretilla rosa entre calabazas y fardos de paja frente a una estructura de madera
La granja Brookshire Farms permaneció cerrada de manera voluntaria durante diez días a causa de las infecciones (KSBY News)

El municipio suspendió su tradicional ‘Pumpkin Smash’, que estaba previsto para el 1.º de noviembre, ante el avance del brote. El evento tenía como objetivo concientizar sobre el compostaje y el desvío de residuos orgánicos de los rellenos sanitarios. La cancelación respondió al contexto del brote.

Las autoridades descartaron que persista un riesgo sanitario activo

La semana pasada, las autoridades del condado informaron que el riesgo de nuevas exposiciones a la cepa había concluido. La directora de Salud del condado, la doctora Christy Mulkerin, señaló en un comunicado que no existe “ninguna amenaza de salud pública en curso”.

Más de 2.500 infecciones por STEC en California en 2023, cinco veces más que en 2011

Según el Departamento de Salud Pública de California (CDPH), las infecciones por STEC pasaron de alrededor de 500 casos en 2011 a más de 2.500 en 2023, un aumento de más del quíntuple en poco más de una década.

Los cinco casos confirmados, distribuidos en dos visitas el 17 y 18 de octubre

Según declaró Callaway al Sacramento Bee, los cinco contagios confirmados se distribuyeron en dos grupos que concurrieron a Brookshire Farms el 17 y 18 de octubre. El primero asistió al laberinto nocturno alrededor de las 19:00; el segundo llegó a la mañana siguiente.

Entre las posibles fuentes de exposición que las autoridades evaluaron, sin poder confirmar ninguna, figuraron vasos de maíz comestible, calabazas, heno y fuentes de agua no potable. El predio no contaba con zoológico de mascotas ni animales disponibles al público, factor que las investigaciones también descartaron como origen.

Primer plano microscópico de múltiples bacterias Enteropatogena E. coli de color rojo en forma de bastón, sobre una superficie irregular de tonos ocres y beige
Los contagios confirmados correspondieron a dos grupos que visitaron el predio el 17 y 18 de octubre (Reuters)

El propietario también afirmó, en declaraciones al mismo medio, que otras cepas de E. coli fueron halladas en el predio, incluida una en un montículo de estiércol bovino en una colina cercana, aunque ninguna correspondía a la cepa O157 que enfermó a los visitantes.

El CDPH indicó que los retrasos entre la exposición y la toma de muestras, sumados a la cantidad de posibles fuentes, limitaron el alcance de las pruebas ambientales. La granja reabrió con miles de calabazas disponibles de forma gratuita y ya planifica su temporada navideña a partir del Día de Acción de Gracias, según el Sacramento Bee.

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