Texas ejecutará a un segundo hombre condenado por un triple homicidio de 2005

La ejecución de Ker'Sean Ramey se programó para el 23 de septiembre en Huntsville, Texas (Texas Department of Criminal Justice)

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Ker’Sean Ramey y LeJames Norman irrumpieron el 24 de agosto de 2005 en una vivienda de Edna, Texas —una pequeña localidad ubicada a unos 160 kilómetros al suroeste de Houston—, convencidos de que un vecino guardaba 100 kilogramos de cocaína.

Más allá de que redujeron a los ocupantes del lugar y no encontraron nada de droga, finalmente asesinaron a Celso López, de 38 años; Tiffani Peacock, de 18; y Samuel Roberts, de 24, según reconstruyó The Texas Tribune.

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Ramey, quien ahora tiene 41 años, será ejecutado el miércoles 23 de septiembre por la tarde en la penitenciaría estatal de Huntsville, Texas, tras pasar casi dos décadas en el corredor de la muerte por esos crímenes.

Su ejecución es la sexta prevista en el estado durante 2026 y se producirá exactamente una semana después de que Texas ajusticiara a Norman, su cómplice en el robo frustrado.

LeJames Norman (izquierda) y Ker'Sean Ramey (derecha) fueron condenados en el estado de Texas por el asesinato de tres personas ocurrido en 2005 (Texas Department of Criminal Justice)

Tres asesinados a tiros durante el robo

López, que vivía en la vivienda frente a la casa de Norman, recibió cuatro disparos, tres de ellos en la nuca. Peacock y Roberts no se encontraban en el domicilio en el momento del ingreso; llegaron después y también fueron ejecutados. Roberts recibió cinco disparos en el pecho, el cuello y la cabeza; Peacock, dos en la cabeza.

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Ramey fue condenado en enero de 2007 tras un juicio en el que varios testigos, incluyendo su entonces novia, declararon que él había confesado su participación. Esa mujer también ayudó a la policía a recuperar las dos armas utilizadas en los crímenes y según su testimonio, Ramey le pidió que lo llevara hasta una represa, donde la vio arrojarlas al agua.

Los investigadores las recuperaron posteriormente. Sin embargo, según un fallo de una corte federal de apelaciones, ninguna huella dactilar, ADN, sangre ni evidencia capilar vinculó a Ramey directamente con la escena del crimen o con las armas.

Los atacantes mataron a Celso López, Tiffani Peacock y Samuel Roberts en la propiedad de Edna (City of Edna)

Norman testificó contra su cómplice antes de ser condenado a muerte

Norman cooperó con las autoridades desde el principio. Testificó en el juicio de Ramey y declaró que ambos habían disparado contra las víctimas. Aproximadamente un año después de ese testimonio, Norman fue sometido a su propio juicio, se declaró culpable de homicidio capital y un jurado lo sentenció a muerte.

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Fue ejecutado el 16 de septiembre de 2026, también en Huntsville, sin pronunciar últimas palabras. Su hermana, dos de sus hijos y un amigo presenciaron la ejecución; ningún familiar o allegado de las víctimas estuvo presente.

Durante el proceso contra Ramey, su defensa intentó responsabilizar a Norman por los disparos. En respuesta, la acusación presentó a Norman como testigo clave, y el fiscal describió la escena del crimen como “una ejecución”.

Norman fue ejecutado el 16 de septiembre de 2026 sin emitir palabras finales (Google Maps)

La defensa alegó jurado racialmente sesgado y abogado sin experiencia

En los años posteriores a la condena, los abogados de Ramey presentaron recursos ante tribunales estatales y federales, todos sin éxito. Sus apelaciones incluyeron dos rechazos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Una nueva apelación presentada el 10 de septiembre ante el Tribunal de Apelaciones en Materia Penal de Texas (CCA) fue rechazada el lunes previo a la ejecución.

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Los argumentos centrales de la defensa apuntaron a dos irregularidades: que el jurado que condenó a Ramey era casi exclusivamente blanco y estaba “contaminado por sesgo racial”, y que su abogado de primera instancia —odontólogo de tiempo completo sin experiencia en juicios capitales— no investigó el caso de manera adecuada.

Ningún jurado afroamericano integró el tribunal que lo sentenció a muerte. El CCA había desestimado ya en 2009 los cuestionamientos sobre discriminación en la selección del jurado, al considerar que los fiscales habían ofrecido justificaciones no raciales para sus decisiones.

La defensa también argumentó que los fiscales modificaron la presentación de los hechos entre el juicio de Ramey y el de Norman para hacer aparecer a este último como el principal responsable. Un tribunal federal de apelaciones rechazó esa alegación junto con los planteos sobre la actuación del abogado defensor, indicó el informe de Texas Tribune.

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La defensa de Ramey denunció la ausencia de ciudadanos afroamericanos en el jurado (Texas Department of Criminal Justice)

La Junta de Indultos rechazó la clemencia el lunes y dejó firme la fecha

La petición de clemencia presentada por el abogado de Ronald McIntire ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas fue denegada el lunes. La junta votó en contra tanto de conmutar la pena de muerte como de otorgar una prórroga de 90 días.

Si se concretan las tres ejecuciones restantes programadas para lo que queda del año, Texas alcanzará un total de nueve ajusticiamientos en 2026, la cifra más alta en el estado desde 2019.