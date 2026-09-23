Estados Unidos

Texas ejecutará a un segundo hombre condenado por un triple homicidio de 2005

Ker'Sean Ramey participó del asesinato de tres vecinos en una vivienda del pueblo de Edna. El recluso recibirá la inyección letal una semana después del ajusticiamiento de su cómplice LeJames Norman

Una camilla de ejecución con correas de cuero en una habitación de paredes verdes y un retrato de Ker'Sean Ramey en un círculo
La ejecución de Ker'Sean Ramey se programó para el 23 de septiembre en Huntsville, Texas (Texas Department of Criminal Justice)
Guardar

Ker’Sean Ramey y LeJames Norman irrumpieron el 24 de agosto de 2005 en una vivienda de Edna, Texas —una pequeña localidad ubicada a unos 160 kilómetros al suroeste de Houston—, convencidos de que un vecino guardaba 100 kilogramos de cocaína.

Más allá de que redujeron a los ocupantes del lugar y no encontraron nada de droga, finalmente asesinaron a Celso López, de 38 años; Tiffani Peacock, de 18; y Samuel Roberts, de 24, según reconstruyó The Texas Tribune.

PUBLICIDAD

Ramey, quien ahora tiene 41 años, será ejecutado el miércoles 23 de septiembre por la tarde en la penitenciaría estatal de Huntsville, Texas, tras pasar casi dos décadas en el corredor de la muerte por esos crímenes.

Su ejecución es la sexta prevista en el estado durante 2026 y se producirá exactamente una semana después de que Texas ajusticiara a Norman, su cómplice en el robo frustrado.

Fichas policiales de dos hombres de piel oscura vestida cada uno con una camisa blanca frente a un fondo azul claro
LeJames Norman (izquierda) y Ker'Sean Ramey (derecha) fueron condenados en el estado de Texas por el asesinato de tres personas ocurrido en 2005 (Texas Department of Criminal Justice)

Tres asesinados a tiros durante el robo

López, que vivía en la vivienda frente a la casa de Norman, recibió cuatro disparos, tres de ellos en la nuca. Peacock y Roberts no se encontraban en el domicilio en el momento del ingreso; llegaron después y también fueron ejecutados. Roberts recibió cinco disparos en el pecho, el cuello y la cabeza; Peacock, dos en la cabeza.

PUBLICIDAD

Ramey fue condenado en enero de 2007 tras un juicio en el que varios testigos, incluyendo su entonces novia, declararon que él había confesado su participación. Esa mujer también ayudó a la policía a recuperar las dos armas utilizadas en los crímenes y según su testimonio, Ramey le pidió que lo llevara hasta una represa, donde la vio arrojarlas al agua.

Los investigadores las recuperaron posteriormente. Sin embargo, según un fallo de una corte federal de apelaciones, ninguna huella dactilar, ADN, sangre ni evidencia capilar vinculó a Ramey directamente con la escena del crimen o con las armas.

Letrero de piedra de la ciudad de Edna en Texas con el texto Welcome to Edna Flag City, U.S.A. y el sello oficial de la localidad
Los atacantes mataron a Celso López, Tiffani Peacock y Samuel Roberts en la propiedad de Edna (City of Edna)

Norman testificó contra su cómplice antes de ser condenado a muerte

Norman cooperó con las autoridades desde el principio. Testificó en el juicio de Ramey y declaró que ambos habían disparado contra las víctimas. Aproximadamente un año después de ese testimonio, Norman fue sometido a su propio juicio, se declaró culpable de homicidio capital y un jurado lo sentenció a muerte.

Fue ejecutado el 16 de septiembre de 2026, también en Huntsville, sin pronunciar últimas palabras. Su hermana, dos de sus hijos y un amigo presenciaron la ejecución; ningún familiar o allegado de las víctimas estuvo presente.

Durante el proceso contra Ramey, su defensa intentó responsabilizar a Norman por los disparos. En respuesta, la acusación presentó a Norman como testigo clave, y el fiscal describió la escena del crimen como “una ejecución”.

Edificio de ladrillo rojo con un reloj en la fachada, rampas de acceso, pequeños jardines y un muro con alambre de púas
Norman fue ejecutado el 16 de septiembre de 2026 sin emitir palabras finales (Google Maps)

La defensa alegó jurado racialmente sesgado y abogado sin experiencia

En los años posteriores a la condena, los abogados de Ramey presentaron recursos ante tribunales estatales y federales, todos sin éxito. Sus apelaciones incluyeron dos rechazos de la Corte Suprema de Estados Unidos. Una nueva apelación presentada el 10 de septiembre ante el Tribunal de Apelaciones en Materia Penal de Texas (CCA) fue rechazada el lunes previo a la ejecución.

Los argumentos centrales de la defensa apuntaron a dos irregularidades: que el jurado que condenó a Ramey era casi exclusivamente blanco y estaba “contaminado por sesgo racial”, y que su abogado de primera instancia —odontólogo de tiempo completo sin experiencia en juicios capitales— no investigó el caso de manera adecuada.

Ningún jurado afroamericano integró el tribunal que lo sentenció a muerte. El CCA había desestimado ya en 2009 los cuestionamientos sobre discriminación en la selección del jurado, al considerar que los fiscales habían ofrecido justificaciones no raciales para sus decisiones.

La defensa también argumentó que los fiscales modificaron la presentación de los hechos entre el juicio de Ramey y el de Norman para hacer aparecer a este último como el principal responsable. Un tribunal federal de apelaciones rechazó esa alegación junto con los planteos sobre la actuación del abogado defensor, indicó el informe de Texas Tribune.

Un hombre calvo con barba y bigote canosos viste una prenda blanca de cuello abierto sobre un fondo gris.
La defensa de Ramey denunció la ausencia de ciudadanos afroamericanos en el jurado (Texas Department of Criminal Justice)

La Junta de Indultos rechazó la clemencia el lunes y dejó firme la fecha

La petición de clemencia presentada por el abogado de Ronald McIntire ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas fue denegada el lunes. La junta votó en contra tanto de conmutar la pena de muerte como de otorgar una prórroga de 90 días.

Si se concretan las tres ejecuciones restantes programadas para lo que queda del año, Texas alcanzará un total de nueve ajusticiamientos en 2026, la cifra más alta en el estado desde 2019.

Temas Relacionados

TexasPena de muerteTriple crimenAsesinatoEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un estudio reveló que cada vez son más las papeletas de voto por correo en California que se rechazan fuera de plazo

La investigación halló que el 1,1 % de los votos por correo entregados en las primarias de junio quedó fuera del recuento por superar el plazo legal

Un estudio reveló que cada vez son más las papeletas de voto por correo en California que se rechazan fuera de plazo

Multas de hasta USD 3 millones y reportes en 72 horas: así regulará Nueva York a las empresas de IA

La gobernadora Kathy Hochul impulsó un paquete de transparencia para mitigar riesgos graves en los sistemas más potentes de la industria. La medida fija el calendario oficial, las penalizaciones civiles y las obligaciones que enfrentarán los desarrolladores desde 2027

Multas de hasta USD 3 millones y reportes en 72 horas: así regulará Nueva York a las empresas de IA

La FAA lanza un sistema de IA de USD 875 millones para gestionar el espacio aéreo de Estados Unidos

El organismo regulador puso en marcha la plataforma SMART en tres aeropuertos de Washington, en el marco del plan de modernización más ambicioso de la aviación civil en décadas

La FAA lanza un sistema de IA de USD 875 millones para gestionar el espacio aéreo de Estados Unidos

Marco Rubio y Serguéi Lavrov se reunirán al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El encuentro entre los cancilleres de Washington y Moscú llega en un momento crucial para las negociaciones comerciales y las conversaciones hacia la paz en Ucrania

Marco Rubio y Serguéi Lavrov se reunirán al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Por medio de Qatar, el régimen iraní trasladó a Estados Unidos sus exigencias para poner fin a la guerra

Durante las conversaciones que llevaron adelante representantes de Washington y Teherán al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, las autoridades de la república islámica pidieron el cierre del conflicto “en todos sus aspectos”

Por medio de Qatar, el régimen iraní trasladó a Estados Unidos sus exigencias para poner fin a la guerra

TECNO

Cómo pagar con dólares y euros digitales durante un viaje o concierto usando el celular

Cómo pagar con dólares y euros digitales durante un viaje o concierto usando el celular

Ciberdelincuentes afirman tener datos de “todos” los agentes del FBI de EE.UU

Usan paneles solares y baterías de litio en Festival Cordillera en Colombia: sin diésel durante dos días

El mayor cambio de la saga: PlayStation explica el terror en primera persona de Silent Hill Townfall

La IA está llegando a las aulas y hogares: cómo pueden los padres proteger el aprendizaje de sus hijos

ENTRETENIMIENTO

Lo dejamos acá, la película de Ricardo Darín y Diego Peretti, tuvo su estreno mundial en San Sebastián

Lo dejamos acá, la película de Ricardo Darín y Diego Peretti, tuvo su estreno mundial en San Sebastián

Coven Academy, la nueva serie de Disney+ que lleva la magia adolescente a Nueva Orleans

Brad Pitt habló sobre las condiciones del rodaje de En el corazón de la bestia: “Fue lo más exigente que he hecho físicamente”

Billie Lourd sobre su relación con Carrie Fisher: “Hice lo mejor que pude para mantener a mi madre con vida”

El biopic de Britney Spears sigue sin encontrar su actriz: “No quiero pensar en ello hasta que tengamos la historia correcta”

MUNDO

Millones de euros, armas y relojes de lujo: descubrieron el tesoro escondido de un narco de la mafia en Nápoles

Millones de euros, armas y relojes de lujo: descubrieron el tesoro escondido de un narco de la mafia en Nápoles

Se mueven entre miles de pasajeros y recogen basura: así son los robots que Tokio puso a prueba en la estación más transitada del mundo

Encontraron un anillo de oro de 700 años que podría haber pertenecido a una condesa y ahora será subastado

La alianza entre Cuba y China: asistencia militar, propaganda y control digital en la isla

Trump se acerca al Reino Unido, que aceptó revisar el acuerdo sobre la isla Diego García: “Con Andy nos está yendo muy bien”