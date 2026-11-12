El Niño y una ola de calor marina amenazan con alterar la vida silvestre en la costa oeste de Estados Unidos

La NOAA estimó una probabilidad superior al 83% de que El Niño alcance una intensidad fuerte durante el ciclo 206-2027. (REUTERS/Mike Blake )

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La combinación de El Niño y las temperaturas oceánicas anormalmente elevadas mantiene bajo observación a los ecosistemas marinos de la costa oeste de Estados Unidos. Los cambios en la circulación del Pacífico pueden modificar las condiciones de alimentación y reproducción de numerosas especies, además de favorecer la llegada de peces tropicales a zonas donde normalmente son poco frecuentes.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) confirmó que El Niño se desarrolló en el Pacífico tropical en junio de 2026. En su pronóstico de octubre, el organismo indicó que existía una probabilidad superior al 83% de que el fenómeno alcanzara una intensidad fuerte o muy fuerte durante el período comprendido entre el otoño y el invierno boreales de 2026-2027. Sus consecuencias ecológicas podrían prolongarse durante meses e incluso años, aunque todavía no es posible determinar su alcance.

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El calentamiento del océano tampoco responde a una sola causa. Frente a California ya se registraban temperaturas elevadas por olas de calor marinas anteriores a la formación de El Niño. La coincidencia de estos procesos puede extender el período de estrés para la fauna y alterar la disponibilidad de alimento, pero sus efectos no serán iguales para todas las especies ni en todos los sectores del litoral.

Cómo El Niño puede reducir el alimento disponible en el océano

El Niño es un fenómeno climático que se origina en el Pacífico ecuatorial y modifica los vientos alisios, que normalmente desplazan las aguas superficiales cálidas hacia el oeste. Cuando estos vientos se debilitan, las aguas cálidas avanzan hacia el continente americano y alteran la circulación oceánica y atmosférica.

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Uno de los procesos que vigilan los científicos es el afloramiento costero, mediante el cual las aguas profundas, frías y ricas en nutrientes ascienden hasta la superficie. Este mecanismo favorece el crecimiento del fitoplancton, organismos microscópicos que constituyen la base de la cadena alimentaria marina.

Cuando el afloramiento pierde intensidad, puede disminuir el aporte de nutrientes y, con ello, la productividad del océano. Esto repercute en el zooplancton, el kril y los peces pequeños que sirven de alimento a especies de mayor tamaño. El debilitamiento de los vientos que impulsan este proceso es uno de los mecanismos por los que El Niño puede modificar los ecosistemas del Pacífico nororiental.

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Sin embargo, la respuesta varía según la ubicación. NOAA Fisheries explica que las alteraciones de la circulación oceánica tienen especial influencia en el sur de California, mientras que los cambios atmosféricos y en los vientos costeros adquieren mayor importancia en el noroeste del Pacífico.

Los registros más recientes muestran que los índices de afloramiento en el sistema de la corriente de California se encontraban en valores promedio o ligeramente inferiores al promedio para esa época del año. Los científicos prevén que puedan debilitarse durante el invierno boreal a medida que avance El Niño. Por tanto, el impacto sobre el suministro de nutrientes todavía está en evolución.

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El debilitamiento del afloramiento costero frena el ascenso de nutrientes y disminuye la productividad del fitoplancton en el océano. (REUTERS/Arafat Barbakh)

Peces de aguas cálidas ya aparecen en zonas poco habituales

La presencia de especies tropicales y subtropicales en latitudes más altas es uno de los cambios más visibles asociados con el calentamiento del océano. En el sur de California, pescadores han registrado cantidades elevadas de wahoo, marlín rayado y atún aleta amarilla, peces que habitualmente se encuentran en aguas cercanas a México.

Estos desplazamientos no comenzaron necesariamente con El Niño. NOAA Fisheries señaló que varias especies ya habían ampliado su distribución hacia el norte durante las olas de calor marinas anteriores. Por esa razón, su presencia en California, Oregón o Washington no constituye por sí sola una señal de que el fenómeno climático haya llegado plenamente a esas costas.

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Otro registro inusual ocurrió en septiembre de 2026, cuando se documentó la primera anidación de tortugas golfinas en California. Esta especie, conocida en inglés como olive ridley, está asociada principalmente con ambientes tropicales y subtropicales. El episodio forma parte de los cambios biológicos que los investigadores siguen de cerca ante el aumento de las temperaturas oceánicas.

Los antecedentes también muestran que los períodos prolongados de calentamiento pueden favorecer la aparición de animales poco habituales en determinadas regiones. Entre 2014 y 2018, durante una secuencia de calentamiento que comenzó con la ola marina conocida como The Blob y continuó con El Niño, científicos registraron 36 especies inusuales frente a California. Algunas de ellas fueron el marlín azul y la mantarraya gigante.

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Cambios en pesquerías comerciales por el desplazamiento de especies

Además de modificar la distribución de peces migratorios, las aguas cálidas pueden favorecer cambios en otras pesquerías. El calamar de mercado, una de las principales especies comerciales de la costa oeste, suele desplazarse hacia el norte cuando aumentan las temperaturas. Esto puede modificar las zonas de captura y obligar a las flotas pesqueras a seguir sus movimientos.

La compresión del hábitat concentra a las ballenas jorobadas cerca del litoral y eleva el riesgo de enredo con aparejos pesqueros. (Newport Coastal Adventure via REUTERS )

Los salmones jóvenes pueden encontrar menos alimento nutritivo

Los salmones se encuentran entre las especies que pueden sufrir consecuencias importantes cuando cambian las condiciones del océano. Su desarrollo depende de distintos ambientes: nacen en ríos, pasan una etapa de crecimiento en aguas dulces y después migran al mar, donde deben encontrar suficiente alimento para sobrevivir.

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Durante los primeros meses en el océano, los ejemplares juveniles necesitan presas con un alto contenido energético. Sin embargo, las aguas más cálidas suelen favorecer comunidades de zooplancton con menor concentración de grasas, lo que puede reducir la calidad nutricional del alimento disponible.

Si los salmones jóvenes no consiguen suficientes nutrientes, pueden crecer menos y acumular menos reservas de energía. Esto disminuye sus posibilidades de sobrevivir durante su permanencia en el mar y regresar años después a los ríos para reproducirse.

NOAA Fisheries documentó estos problemas durante el período de calentamiento de la década pasada. Los estudios encontraron salmones coho juveniles en condiciones físicas deficientes, mientras que los retornos de distintas poblaciones fueron débiles en los años posteriores. En 2017, las consecuencias contribuyeron a cierres de pesquerías en sectores de California y Oregón.

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No obstante, la respuesta no es uniforme. Algunas poblaciones de salmón coho de la costa de Oregón tuvieron mejores resultados que otras porque utilizan distintas zonas oceánicas y dependen de diferentes fuentes de alimento. También influyen las condiciones de los ríos, las precipitaciones y la disponibilidad de agua fría durante las etapas de reproducción.

Para el ciclo de 2026-2027, los investigadores seguirán observando el crecimiento y la supervivencia de los ejemplares jóvenes. Los efectos sobre las capturas comerciales y los retornos a los ríos podrían hacerse visibles varios años después de que los peces hayan atravesado las condiciones oceánicas actuales.

Los mamíferos marinos pueden cambiar sus rutas de alimentación

Las alteraciones en la disponibilidad de peces pequeños y otras presas también pueden afectar a ballenas, delfines, focas y lobos marinos. Cuando el alimento se desplaza hacia aguas más profundas, lejanas o menos productivas, estos animales pueden modificar sus zonas de alimentación y sus recorridos habituales.

Uno de los antecedentes más relevantes corresponde a los lobos marinos de California. Durante el período de calentamiento entre 2013 y 2016, la disminución de sardinas y anchoas, dos de sus principales fuentes de alimento, obligó a algunas hembras a recorrer mayores distancias para conseguir comida.

La situación afectó especialmente a las crías. Las madres permanecían más tiempo fuera de las colonias reproductivas y los cachorros debían pasar períodos más prolongados sin alimentarse. Como consecuencia, muchos perdieron peso y llegaron debilitados a las playas. NOAA Fisheries informó que hasta 4.000 crías de lobos marinos llegaron desnutridas a las costas de California durante ese episodio, que motivó la declaración de un evento de mortalidad inusual para la especie.

Otro riesgo es la denominada compresión del hábitat, que ocurre cuando las zonas disponibles para alimentarse se reducen o concentran en determinados sectores. Las condiciones cálidas pueden empujar a las ballenas hacia corredores costeros más estrechos, donde también operan embarcaciones pesqueras.

Este fenómeno puede aumentar el riesgo de que los cetáceos queden enredados en las líneas de las trampas utilizadas para capturar cangrejos. Investigaciones citadas por NOAA relacionaron la concentración de ballenas jorobadas en áreas costeras productivas con una mayor exposición a estos aparejos. El organismo considera que el calentamiento prolongado podría intensificar ese riesgo si modifica nuevamente la distribución de las presas.

Las alteraciones en la disponibilidad de alimento provocaron fracasos reproductivos en poblaciones de araos comunes en Oregón y Alaska. (REUTERS/Mike Blake)

Las aves marinas pueden sufrir problemas para reproducirse

Las aves marinas también permiten identificar cambios en la disponibilidad de alimento porque dependen de peces pequeños, kril y otros organismos que forman parte de la cadena alimentaria oceánica. Su estado físico, el crecimiento de los polluelos y el éxito reproductivo ofrecen información sobre las condiciones del ecosistema.

Durante El Niño de 2015-2016, distintas especies de la corriente de California registraron dificultades para reproducirse. En las islas Farallón, frente a San Francisco, los polluelos de varias aves crecieron más lentamente y abandonaron los nidos con menor peso, según los registros de NOAA Fisheries.

En la costa de Oregón, los araos comunes experimentaron un fracaso reproductivo durante 2015 y 2016. Las condiciones desfavorables para conseguir alimento afectaron tanto a los adultos como a sus crías, lo que redujo considerablemente el número de ejemplares que lograron completar su desarrollo.

Los efectos de las olas de calor marinas también se observaron en Alaska. Durante el episodio de calentamiento de 2014 a 2016, una población de aproximadamente ocho millones de araos comunes sufrió una reducción superior a la mitad, de acuerdo con investigaciones posteriores. Este antecedente muestra cómo los cambios prolongados en la temperatura y la disponibilidad de presas pueden repercutir en poblaciones de aves a gran escala.

Los investigadores continúan monitoreando las condiciones del Pacífico para determinar cómo responderán las poblaciones durante el actual episodio. El seguimiento incluye mediciones de temperatura, nutrientes, plancton y peces forrajeros, además de observaciones de salmones, mamíferos y aves marinas.

La evolución de estos indicadores durante el invierno y la primavera boreales permitirá establecer con mayor precisión el alcance de El Niño y de las olas de calor marinas sobre la fauna de la costa oeste. Los registros históricos ofrecen señales sobre los posibles riesgos, pero no determinan que los mismos episodios de mortalidad o dificultades reproductivas vayan a repetirse en 2026 y 2027.