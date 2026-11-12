California prohibirá desde 2027 la venta de suplementos para adelgazar o ganar músculo a menores de edad

El gobernador Gavin Newsom promulgó la ley AB 2030 que prohíbe la venta de suplementos dietéticos para el desarrollo muscular y pastillas adelgazantes a menores de edad en California (REUTERS/Manuel Orbegozo)

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El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó la Ley de Asamblea AB 2030, que prohíbe la venta de pastillas adelgazantes y suplementos dietéticos de venta libre orientados a la pérdida de peso o el desarrollo muscular a personas menores de 18 años.

La norma, impulsada por el asambleísta demócrata Josh Lowenthal del Distrito 69 de la Asamblea del estado —que abarca Carson, Signal Hill, Long Beach y la isla Santa Catalina—, entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

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La ley no prohíbe productos por nombre, sino que regula aquellos “etiquetados, comercializados o presentados de cualquier forma con el propósito de lograr la pérdida de peso o el desarrollo muscular”.

Al momento de determinar si un producto está comprendido, los tribunales pueden considerar si contiene ingredientes como creatina, extracto de té verde, cetona de frambuesa, garcinia cambogia o extracto de café verde, detalló Fox News.

La regulación entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y contempla productos con ingredientes como creatina, cetona de frambuesa y extracto de té verde (Freepik)

California es el segundo estado en imponer esta restricción

California se convierte en el segundo estado del país en sancionar una prohibición de este tipo. Nueva York fue el primero en establecer una restricción similar, y la organización Council for Responsible Nutrition (CRN) ya solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que revise esa ley estatal en base a la Primera Enmienda.

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La AB 2030 no aplica cuando el menor cuenta con una prescripción médica para el suplemento en cuestión. Los comercios deberán solicitar identificación cuando no puedan determinar con certeza que el comprador tiene al menos 18 años.

Las plataformas de venta y entrega en línea, por su parte, deberán verificar nombre, fecha de nacimiento y domicilio del comprador a través de una base de datos comercial independiente, o bien exigir la firma de un adulto y la presentación de un documento de identidad con foto al momento de la entrega.

Por su parte, los vendedores que infrinjan la norma podrán enfrentar multas civiles de hasta USD 500 por violación.

Terapeutas de San Diego registraron un aumento de consultas vinculadas con el uso de creatina y suplementos en adolescentes varones (Freepik)

Newsom justificó la medida por los riesgos para la salud adolescente

La oficina del gobernador fundamentó la firma en datos de salud pública: casi 1 de cada 10 adolescentes consumió este tipo de productos, y los jóvenes que usan pastillas adelgazantes de venta libre tienen seis veces más probabilidades de recibir un diagnóstico de trastorno alimentario en los tres años siguientes que quienes no los consumen, difundió Fox 2 News.

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El comunicado oficial advirtió que “los productos no aprobados médicamente pueden causar efectos secundarios peligrosos” y que frecuentemente están mal etiquetados o contaminados con sustancias como esteroides.

Allyson Ford, propietaria de Eating Disorder and OCD Therapy en San Diego, señaló en declaraciones recogidas por ABC10 News que en el último tiempo había registrado un aumento de consultas de adolescentes varones y sus padres relacionadas con el uso de suplementos.

“Cuando alguien tiene una relación muy obsesiva con los suplementos, incluida la creatina, generalmente es como una bola de nieve”, afirmó Ford.

La ley AB 2030 integra un paquete de diez normativas de salud pública que incluye advertencias sobre azúcar y restricciones a cigarrillos electrónicos (REUTERS/Daniel Cole)

Detractores cuestionan la amplitud de la ley y su base científica

La respuesta de la industria fue crítica. Steve Mister, presidente y director ejecutivo del CRN, reconoció que proteger a los jóvenes de los trastornos alimentarios es un objetivo compartido, pero cuestionó el enfoque.

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“Ese objetivo merece políticas basadas en evidencia, no restricciones amplias que arrojen sospechas sobre productos legales sin demostrar que esas restricciones abordarán el problema”, afirmó en un comunicado.

Carlos I. Gutiérrez, vicepresidente de asuntos gubernamentales estatales y locales de la Consumer Healthcare Products Association (CHPA), expresó preocupación por el alcance de los criterios de la norma, que según la asociación podrían restringir el acceso de los adultos a suplementos con usos legítimos más allá de la pérdida de peso o el desarrollo muscular, como productos de nutrición general y bienestar.

Mientras que la American Herbal Products Association sostuvo que la ley “proyecta una sombra sobre productos seguros y beneficiosos”, en palabras de Robert Marriott, vicepresidente de asuntos regulatorios y gubernamentales de la organización, según informó Fox News.

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Asociaciones del sector como el Council for Responsible Nutrition cuestionaron el alcance de la ley y solicitaron revisiones judiciales (Unsplash)

Los comercios minoristas ven escasa demanda adolescente de creatina

Freddia Evaristo, dueño de San Diego Discount Nutrition y nutricionista certificado con dos décadas de experiencia en la venta de suplementos, minimizó el impacto práctico de la ley. “Casi nunca los adolescentes compran creatina”, compartió.

Evaristo indicó que ya aplica un criterio propio: si un cliente aparenta tener 12 o 13 años, no le vende el producto. También explicó que la recomendación de que estos suplementos sean para mayores de 18 obedece a que “las placas de crecimiento en los huesos aún no están desarrolladas”.

La Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios celebró la sanción de la norma. “Es un paso importante para detener que las empresas obtengan ganancias de la presión que enfrentan los jóvenes para cambiar sus cuerpos”, señaló la organización en sus redes sociales.

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La AB 2030 se enmarca en un paquete de diez proyectos de ley de salud que Newsom firmó el 28 de septiembre, entre los que figuran advertencias sobre azúcar añadida en menús, estándares nutricionales para comidas infantiles en cadenas de restaurantes y restricciones sobre cigarrillos electrónicos.

La creatina, señaló la Cleveland Clinic, también está presente de forma natural en alimentos ricos en proteínas como la carne roja, los mariscos y la leche de origen animal.