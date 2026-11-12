Un hombre se hizo pasar por héroe de guerra en Nueva York, cometió fraude durante una década y robó USD 81.000 de una organización de excombatientes

Un hombre con antecedentes penales y una baja deshonrosa del Ejército logró durante años presentarse como veterano condecorado ante múltiples organizaciones en Nueva York (WABC)

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La Legión Americana de Hampton Bays lleva años honrando a quienes sirvieron al país. Durante al menos cuatro de esos años, su oficial financiero nunca fue lo que decía ser, según informó ABC News.

David Agtsteribbe, de 58 años y vecino de Hampton Bays, fue arrestado el lunes por la Policía de Southampton tras una investigación que reveló que había fabricado una identidad militar completa para infiltrarse en la organización.

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Los fiscales del condado de Suffolk lo acusan de fraude, falsificación de documentos y hurto mayor agravado. Las autoridades anunciaron los cargos en la víspera del Día de los Veteranos.

El acusado, de 58 años y vecino de Hampton Bays, había construido una reputación pública como excombatiente desde al menos 2016 (Suffolk County Sheriff's Office)

Una historia militar construida de cero

El engaño partió de una historia militar construida de principio a fin. Agtsteribbe afirmó ante distintas organizaciones haber recibido dos Purple Hearts —la condecoración que se otorga a los militares heridos en combate— por su participación en operaciones del Grupo de Aplicaciones de Combate (Combat Applications Group) en Panamá y por proteger a un senador estadounidense durante su despliegue en Irak.

La fiscalía del condado de Suffolk determinó que el acusado fue expulsado del Ejército con un expediente disciplinario tras una condena en consejo de guerra. No completó tres décadas de servicio, como aseguraba: nunca llegó a servirlas.

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También reclamó haber sido prisionero de guerra. Durante el período en que supuestamente estuvo en cautiverio en manos enemigas, en realidad cumplía una condena por hurto mayor en una prisión del norte de Nueva York.

La condecoración se otorga a militares heridos en combate; el acusado reclamó dos sin haber participado en ninguna operación (1st Armored Division)

El acceso a la organización y el dinero que desapareció

Agtsteribbe presentó documentos militares apócrifos para ingresar a varias organizaciones de veteranos, asistir a ceremonias de reconocimiento, realizar apariciones en medios de comunicación, impulsar sus negocios y obtener documentación oficial.

Entre esos documentos figuran una identificación gubernamental de veterano, permisos oficiales y placas de matrícula con la insignia del Purple Heart.

La fiscalía le atribuye además el uso de papeles falsificados para evitar el pago de permisos municipales de estacionamiento en playas públicas, valuados en USD 50, y para obtener un permiso de estacionamiento para personas con discapacidad, tal como informó el medio local 27East.

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Agtsteribbe se desempeñó como oficial financiero de la Legión Americana de Hampton Bays desde 2021. Entre septiembre de 2022 y agosto de 2026, transfirió fondos de la organización a sus propias cuentas bancarias, afirmó la fiscalía. El monto total sustraído asciende a USD 81.798,31, según los registros presentados ante el tribunal.

El dinero fue destinado a gastos personales: compras en Amazon, facturas de electricidad y cable de su vivienda, una membresía empresarial privada, servicios de streaming, viajes, indumentaria y otros consumos cotidianos.

Los USD 81.798,31 sustraídos financiaron, entre otras cosas, servicios de entretenimiento, ropa y facturas domésticas de su vivienda en Hampton Bays (SCDA)

La fiscalía presentó el caso en la víspera del Día de los Veteranos

El fiscal del condado de Suffolk, Ray Tierney, presentó los cargos en una conferencia de prensa. Ante las credenciales y condecoraciones exhibidas en nombre del acusado, fue categórico: “Todo es falso. Falso, falso, falso, falso, falso”, declaró, tal como recogió News 12 Long Island.

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Tierney subrayó la dimensión institucional de la falla que permitió el engaño. “Nuestra investigación reveló que el acusado nunca debió haber podido unirse a la Legión Americana, pero pudo hacerlo únicamente al presentarse falsamente como un veterano de combate condecorado con más de tres décadas de servicio que nunca ocurrió. No solo robó a los veteranos, sino que también fingió ser uno de ellos”, sostuvo.

“Este caso trata de fraude, robo y la explotación de recursos que existen para apoyar y honrar a quienes sirvieron a nuestro país. Para eso son. No son para los estafadores”, agregó el funcionario.

El fiscal del condado de Suffolk presentó el caso señalando credencial por credencial las falsificaciones atribuidas al acusado (James Carbone/Pool via REUTERS/File)

Lo que pasó en la sala del tribunal

Durante la audiencia del martes en el Tribunal de Justicia de Southampton, un fiscal auxiliar del condado de Suffolk le comunicó a la jueza Karen Sartain que Agtsteribbe había admitido haber mentido sobre su historial militar para ingresar a la Legión Americana y a otras organizaciones de veteranos, y haber sustraído los fondos de la organización, según consignó 27East.

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La defensa, a cargo de la Sociedad de Asistencia Legal (Legal Aid Society), presentó una negativa general a todos los cargos.

Agtsteribbe enfrenta cargos de hurto mayor en segundo grado, posesión de instrumento falsificado en segundo grado, dos cargos de presentación de instrumento falso ante organismos públicos en primer grado y tres cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado, todos de carácter grave.

El acusado compareció esposado y no realizó declaraciones más allá de confirmar que comprendía las instrucciones de la jueza (Hampton Bays American Legion)

De ser condenado por el cargo más grave, podría recibir una pena de entre 25 años y cadena perpetua.

La jueza Sartain ordenó su prisión preventiva sin posibilidad de fianza en efectivo. Agtsteribbe compareció en la audiencia esposado, con una remera de la banda AC/DC y jeans, y se limitó a confirmar que comprendía los cargos imputados, de acuerdo con 27East. Su próxima comparecencia quedó fijada para el 13 de noviembre de 2026.

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