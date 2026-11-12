Estados Unidos

El histórico SS United States es hundido frente a Florida para convertirse en el mayor arrecife artificial del mundo

El histórico transatlántico fue sumergido frente a la costa de Florida tras un proceso de preparación ambiental y pasará a formar parte de un proyecto que busca atraer buceadores y favorecer la vida marina

El transatlántico SS United States fue sumergido frente a la costa de Florida para convertirse en el arrecife artificial más grande del mundo (REUTERS/Matthew Hatcher)
El transatlántico SS United States fue sumergido frente a la costa de Florida para convertirse en el arrecife artificial más grande del mundo (REUTERS/Matthew Hatcher)
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El histórico SS United States fue sumergido de forma controlada el miércoles frente a la costa del golfo de Florida, en una operación que busca convertir al antiguo transatlántico en el mayor arrecife artificial del mundo. La maniobra se realizó a unos 32 kilómetros de la franja costera situada entre Destin–Fort Walton Beach y Pensacola, informó CBS News.

La embarcación, de cerca de 305 metros de eslora, descendió al fondo marino tras un proceso de varias horas que comenzó durante la tarde y concluyó por la noche. El hundimiento no incluyó explosivos, tal y como precisó el medio estadounidense.

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El proyecto fue impulsado por el condado de Okaloosa, que adquirió el buque a la organización SS United States Conservancy en 2024 por alrededor de USD 1 millón. La administración local pretende que la estructura ofrezca refugio para especies marinas del golfo y, a la vez, se convierta en un punto de interés para el buceo.

El buque fue preparado durante un año en Alabama

SS United States
Los técnicos trabajaron durante un año en Alabama para retirar combustible, cableado y materiales perjudiciales para el entorno marino (AP Photo/Matt Rourke)

Antes de ser trasladado a su ubicación final, el SS United States permaneció durante un año en Mobile, Alabama, donde fue acondicionado para su instalación en el lecho marino. La preparación incluyó el retiro de combustible, cableado, objetos no metálicos y otros materiales que podían resultar perjudiciales para el ambiente, de acuerdo con la cobertura de CBS News.

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Las tareas se realizaron en coordinación con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Departamento de Protección Ambiental de Florida. Además, los responsables realizaron aberturas en distintos sectores de la estructura para favorecer el ingreso de agua y procurar que el casco se mantenga en posición vertical una vez bajo el mar.

El condado de Okaloosa destinó cerca de USD 13 millones al acondicionamiento y hundimiento del barco. El financiamiento provino de los ingresos por impuestos turísticos, aseguró la información recogida por el medio.

La zona de Destin–Fort Walton Beach ya cuenta con alrededor de 580 arrecifes artificiales, la mayor cifra registrada en una región del país, según los datos divulgados en el reporte. Con la incorporación del transatlántico, las autoridades esperan ampliar la oferta disponible para quienes practican actividades subacuáticas.

Okaloosa apuesta al turismo de buceo durante todo el año

El condado de Okaloosa adquirió la histórica embarcación en 2024 a la organización SS United States Conservancy por cerca de un millón de dólares (REUTERS/Matthew Hatcher)
El condado de Okaloosa adquirió la histórica embarcación en 2024 a la organización SS United States Conservancy por cerca de un millón de dólares (REUTERS/Matthew Hatcher)

El plan de las autoridades locales contempla que el nuevo arrecife atraiga visitantes fuera de las temporadas tradicionales de playa. La administración del condado considera que el barco podrá sostener una actividad turística vinculada al buceo durante los doce meses del año.

Jocelyn Collins, gerente general de Emerald Coast Scuba, comparó la expectativa que genera el proyecto con la de una atracción de gran escala. “Creo que será como Disney World. Vamos a formar filas de personas y a tomar fotografías bajo el agua”, afirmó Collins en declaraciones recogidas por CBS News.

La iniciativa combina el objetivo de crear un hábitat para la fauna marina con la búsqueda de un nuevo atractivo económico para el noroeste de Florida. El barco quedará fuera de la costa, en una zona que deberá ser visitada en embarcación por los equipos de buceo.

El transatlántico conservaba un récord desde 1952

El SS United States realizó su primer viaje en 1952 y, ese mismo año, estableció el récord de velocidad en la travesía transatlántica para un transatlántico, una marca que continúa vigente, indicó el medio estadounidense.

Durante sus años de actividad transportó a miles de pasajeros, entre ellos presidentes, integrantes de la realeza, celebridades y el periodista Walter Cronkite. Su diseño también despertó interés en el Pentágono, que mantuvo aspectos técnicos de la embarcación bajo reserva, detalló CBS News.

El barco fue retirado del servicio en 1969. Desde 1996 permaneció amarrado en Filadelfia hasta que el condado de Okaloosa concretó su compra, con el objetivo de darle una nueva función bajo el mar.

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