La junta de Florida podría permitir el ingreso de algunos estudiantes indocumentados a universidades públicas

La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida evalúa una excepción a la prohibición de ingreso para estudiantes indocumentados (AP)

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La Junta de Gobernadores del Sistema Universitario Estatal de Florida evaluará este viernes una excepción a la prohibición que impedirá la inscripción de estudiantes indocumentados en universidades públicas a partir del ciclo 2027-2028. La medida podría beneficiar a quienes hayan cursado estudios en una institución universitaria estatal antes de la primavera de 2027.

La propuesta surge dos meses después de que el organismo aprobara una norma que declara inelegibles para matricularse en las universidades públicas de Florida a las personas que se encuentren en Estados Unidos sin estatus migratorio regular. La información fue publicada por CBS News Miami, con aportes de News Service of Florida.

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La excepción busca respetar el sistema estatal de transferencia 2+2

El mecanismo estatal de transferencia 2+2 garantiza el traslado de créditos desde los colegios públicos hacia las universidades de Florida (AP Foto/Damian Dovarganes, archivo)

La modificación que discutirá la Junta de Gobernadores permitiría el ingreso a una universidad pública de los estudiantes indocumentados que se hayan inscrito previamente en alguno de los colegios estatales. El alcance de la excepción está ligado a la normativa que regula el pasaje entre ambos niveles de educación superior.

La legislación de Florida garantiza que los graduados de uno de sus 28 colegios públicos puedan ingresar a una de las 12 universidades públicas del estado. Ese mecanismo, conocido como programa 2+2, habilita la transferencia de 60 créditos para continuar una licenciatura, detalló el medio estadounidense.

La regla aprobada en septiembre establecía que toda persona presente ilegalmente en Estados Unidos quedaría excluida de la inscripción universitaria desde el período académico 2027-2028. Sin embargo, la nueva propuesta reconoce que esa restricción podía entrar en conflicto con el acuerdo estatal de articulación educativa.

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La reunión está prevista en la Universidad Internacional de Florida, en Miami. Allí, los integrantes de la Junta de Gobernadores decidirán si incorporan formalmente la salvedad para quienes ya hayan iniciado su trayectoria académica en el sistema de colegios estatales antes de la fecha fijada.

Dirigentes republicanos respaldaron la restricción aprobada en septiembre

El vicegobernador Jay Collins y el comisionado Henry Mack respaldaron el veto a la inscripción universitaria de personas indocumentadas

Cuando el organismo aprobó el veto inicial, varios dirigentes republicanos celebraron la decisión. El vicegobernador Jay Collins la calificó como una medida de “sentido común”, de acuerdo con declaraciones recogidas por CBS News Miami.

“Las universidades públicas de Florida son para estudiantes que están aquí legalmente. Punto”, afirmó Collins. El funcionario añadió que los contribuyentes estatales no deberían financiar oportunidades para personas que, en sus palabras, infringieron las leyes migratorias para llegar al país.

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El comisionado de Educación de Florida, Henry Mack, también expresó su respaldo a través de una publicación en la red social X. “Los contribuyentes construyeron estos campus. No son un premio por una presencia ilegal”, aseguró entonces.

El Consejo de Educación estatal aprobó durante 2026 otras disposiciones vinculadas al control migratorio. Entre ellas, figuran restricciones para impedir que estudiantes indocumentados accedan a programas de formación técnica y profesional posteriores a la secundaria, identificados por sus siglas en inglés como CTE.

La Legislatura no aprobó proyectos para prohibir el acceso a la educación superior

Durante el período legislativo de 2026 se presentaron iniciativas para impedir que estudiantes indocumentados ingresaran a instituciones de educación superior en Florida, pero ninguna logró avanzar hasta una votación definitiva, informó el reporte.

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Una de las propuestas, el proyecto SB 1052, fue impulsada por la senadora republicana Erin Grall, de Vero Beach. El texto planteaba prohibir que las instituciones de educación superior admitieran a personas no ciudadanas que no estuvieran legalmente en Estados Unidos. La iniciativa no llegó a ser tratada en comisión.

Otra medida, HB 721, presentada por el representante republicano Berny Jacques, de Seminole, buscaba obligar a las instituciones a limitar la cantidad de estudiantes que fueran ciudadanos extranjeros y no residentes permanentes estadounidenses. El proyecto tuvo una sola audiencia y no alcanzó el pleno de la Cámara de Representantes.

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La exrepresentante demócrata Anna Eskamani, quien aspira a la alcaldía de Orlando en 2027, sostuvo que la excepción reconoce una incompatibilidad con la ley estatal. “Ignoraba la legislación de Florida”, declaró sobre la prohibición inicial en declaraciones al News Service of Florida.

Eskamani consideró que tanto la Junta de Gobernadores como el Consejo de Educación deberían derogar por completo las nuevas reglas. También pidió al gobernador electo, Byron Donalds, que promueva la eliminación de las restricciones para que los estudiantes admitidos puedan asistir a colegios y universidades públicas sin distinción por su origen migratorio.