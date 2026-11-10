Estados Unidos

El reto viral que reunió a 250 personas en Chicago para intentar mover la escultura histórica “The Bean”

Como parte de un desafío en redes sociales, cientos se juntaron en Millennium Park con el objetivo de desplazar unos 18 centímetros a la izquierda el Cloud Gate

Tratan de mover el Bean en el Millennium Park (Instagram/Telokwento)

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Cientos de personas se reunieron el domingo 8 de noviembre en Millennium Park, en Chicago, para intentar mover unos 18 centímetros hacia la izquierda la escultura Cloud Gate, conocida popularmente como The Bean. La convocatoria, nacida de un meme en redes sociales, no alteró la posición de la obra de Anish Kapoor, que pesa unas 110 toneladas.

La concentración fue programada para las 12:47 p. m., una hora que figuraba en volantes anónimos difundidos desde el sábado en internet y en las calles del centro de la ciudad. Los asistentes rodearon la estructura de acero inoxidable y empujaron al mismo tiempo, mientras algunos registraban la escena con sus teléfonos.

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La escultura no se movió. Sin embargo, quienes participaron asumieron el encuentro como una acción humorística y comunitaria, de acuerdo con los testimonios recogidos por el medio local Block Club Chicago.

Un desafío viral

Tratan de mover el Bean en el Millennium Park
Unas 250 personas se reunieron en el Millennium Park de Chicago para intentar mover la escultura Cloud Gate tras una convocatoria viral (Captura de video)

El anuncio que impulsó la reunión pedía ayuda para mover The Bean exactamente 18 centímetros a la izquierda. La invitación también circuló en la plataforma Partiful, donde una publicación retomó una broma previa: la existencia de un supuesto hombre atrapado dentro de la pieza.

El mensaje sostenía que una “nueva investigación” había detectado una posible compuerta con pestillo bajo el lado derecho de la escultura. La idea era que, al desplazarla, se podría acceder a esa entrada y entregar al ficticio ocupante “un pepinillo y otros recursos”.

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La teoría no planteaba una emergencia real. Se trataba de una referencia a un meme que circula desde hace tiempo en torno al monumento, una de las imágenes más reconocibles de Chicago. Aun así, el texto consiguió movilizar a una multitud que, según la estudiante Saniyah Whaley, llegó a unas 250 personas.

Whaley, alumna de primer año de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, contó a Block Club Chicago que vio la invitación en Instagram la noche anterior. “Me dio algo para hacer ese día porque, si no hubiera ido, probablemente no habría salido de mi dormitorio”, afirmó.

La multitud sabía que la estructura no podía desplazarse

Tratan de mover el Bean en el Millennium Park
El anuncio proponía desplazar la estructura 18 centímetros hacia la izquierda para alcanzar una supuesta compuerta inferior (Captura de video)

Los participantes empujaron varias veces la obra mientras coreaban consignas para coordinar el esfuerzo. Los registros audiovisuales del episodio muestran a grupos apostados alrededor de la superficie metálica, sin que se produjera ninguna modificación visible en su ubicación.

La imposibilidad física del plan era evidente. Cloud Gate pesa alrededor de 110 toneladas y está formada por 168 placas de acero inoxidable unidas entre sí. La pieza está fijada al suelo de Millennium Park, por lo que el empuje de los asistentes no tenía posibilidades de desplazarla.

Whaley aseguró que el objetivo no era engañar a nadie sobre el resultado. “En el fondo, todos sabíamos que realmente no se iba a mover”, expresó. La estudiante agregó que este tipo de reuniones permite a personas desconocidas encontrarse y fortalecer vínculos dentro de la comunidad.

El promotor y animador local Taylor Bennett también participó de la escena y publicó un video en redes sociales. En tono de broma, declaró que el grupo había conseguido mover la escultura “al menos una pulgada”. Más tarde aclaró en la publicación que The Bean no se había desplazado.

El meme ya había provocado protestas y un falso documental

La historia del hombre atrapado dentro de la escultura no surgió con esta convocatoria. En 2025, el mismo chiste derivó en protestas satíricas frente a The Bean y en consultas a la oficina del concejal Brendan Reilly, representante del distrito donde se encuentra Millennium Park.

Reilly señaló entonces que su oficina había recibido numerosas llamadas de personas que preguntaban por el supuesto hombre. El tema incluso llegó al gobernador de Illinois, JB Pritzker, en medio de la difusión del meme.

Durante 2026 también se estrenó en YouTube un falso documental centrado en la misma premisa. La reunión del domingo retomó ese universo humorístico y lo convirtió en una convocatoria presencial, sin consecuencias para la estructura ni para los visitantes del parque.

La obra, inaugurada en 2006 y diseñada por Kapoor, recibe millones de visitas cada año y se mantiene como uno de los principales atractivos turísticos del Medio Oeste de Estados Unidos. Tras el intento colectivo, permaneció exactamente en el mismo lugar.

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