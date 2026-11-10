El Congreso de Estados Unidos cita a Jensen Huang tras el escándalo con una presunta espía e impulsa límites a la venta de chips de Nvidia a China

Tres comisiones de la Cámara solicitan una reunión a puertas cerradas con el director ejecutivo de Nvidia (Reuters)

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Legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos reclaman limitar la venta de chips de inteligencia artificial a China después de que el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, admitiera una relación con una presunta espía china. Tres comisiones de la Cámara de Representantes le pidieron una reunión a puertas cerradas.

Los presidentes de esas comisiones, los republicanos Brian Mast (Asuntos Exteriores), John Moolenaar (Comité sobre China) y Rick Crawford (Inteligencia), enviaron a Huang una carta fechada el 4 de noviembre. Le piden que se presente el 18 de noviembre en el edificio Rayburn de la Cámara para explicar sus contactos con Alice Huang y los protocolos de Nvidia contra el espionaje extranjero.

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Grabaciones registran al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un establecimiento gastronómico junto a varios asistentes, entre ellos la empresaria Alice Huang. En las tomas se observa al ejecutivo vistiendo camiseta negra, interactuando con los presentes en el interior del recinto y levantando la mano en señal de saludo al retirarse mientras transporta una bolsa plástica.

Deben recibir su respuesta, o una fecha alternativa, antes del 11 de noviembre. La carta describe a Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed, como una agente de inteligencia china “publicamente reportada”. Según el texto, las comisiones necesitan determinar “hasta qué punto” se puso en riesgo la seguridad nacional.

Nvidia no comentó la carta, según Reuters. Sí dijo que Huang habla cada año con miles de directivos de clientes y que los clientes de la nube en Asia reciben información comercial corriente, no secretos de la empresa ni datos de seguridad nacional.

Los legisladores estadounidenses analizan nuevos límites para la venta de chips avanzados a China (Reuters)

Tres proyectos de ley, un mismo objetivo

El lunes 9 de noviembre, el senador republicano Jim Banks y la senadora demócrata Elizabeth Warren difundieron una declaración conjunta. Afirmaron que la relación de Huang con una persona sospechada de espiar para China agrava las preocupaciones de seguridad. Pidieron que el Departamento de Comercio cierre los vacíos en los controles de exportación.

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También reclamaron que el Congreso incluya la ley AI Overwatch Act en la ley anual de defensa. Según Reuters, citada por el medio coreano Chosun Biz, el escándalo aumentó las probabilidades de que se apruebe una norma de control de exportaciones. Los legisladores evalúan sumar tres proyectos a la ley de defensa del año fiscal 2027.

El primero, AI Overwatch Act, amplía la supervisión del Congreso sobre las exportaciones de chips avanzados. Seoul Economic Daily informó de que, en la versión del Senado, prohibiría por un período determinado vender a China chips más potentes que el H200 de Nvidia.

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El segundo, Chip Security Act, exige rastrear la ubicación de los chips para frenar su contrabando. El tercero, MATCH Act, busca que los aliados limiten las exportaciones de maquinaria para fabricar semiconductores. Los tres ya habían superado el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara este año.

Nvidia y la Casa Blanca, los dos factores clave

Nvidia es vista como la mayor opositora de dos de esas leyes, la de supervisión y la de seguridad de chips, según un exasesor del Congreso que trató con la empresa durante meses y que Reuters cita sin nombre. El Consejo de la Industria de Tecnología de la Información, que agrupa a Nvidia, también las rechazó. Argumentó que debilitarían la competitividad de las empresas estadounidenses.

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La Casa Blanca no fijó una posición sobre los proyectos. El presidente Donald Trump dijo en una conferencia de prensa que habló con Huang y que este le aseguró que no sabía que la mujer era una espía, según Chosun Biz. Un veto presidencial obligaría al Congreso a reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras.

Chris Mackenzie, vocero de la organización Americans for Responsible Innovation, que respalda los proyectos, señaló que el obstáculo principal es el apoyo de la Casa Blanca. Agregó que sería políticamente difícil para el gobierno defender a Nvidia mientras choca con el Congreso por el acceso de China a los chips.

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El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, dijo que hará lo posible para que las medidas entren en la ley de defensa. Según Seoul Economic Daily, la versión conciliada de esa ley podría llegar al pleno en la segunda semana de diciembre, y la votación y la firma presidencial ocurrirían después de mediados de ese mes.

Antes, el 11 de noviembre vence el plazo para que Huang responda a las comisiones, y el 18 de noviembre es la fecha pedida para su reunión a puertas cerradas en el Congreso.