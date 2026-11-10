Estados Unidos

Florida prepara el hundimiento del SS United States frente a Destin

La antigua nave de pasajeros será sumergida en el golfo de América para formar un hábitat marino y atraer actividades de inmersión

SS United States
El transatlántico SS United States será sumergido a 40 kilómetros de Destin para establecer un arrecife en el golfo de América (AP Photo/Matt Rourke)
Guardar

El histórico transatlántico SS United States será hundido frente a las costas de Florida para convertirse en el que sus impulsores proyectan como el arrecife artificial más grande del mundo. La operación está prevista para el jueves 12 de noviembre en el golfo de América, a unos 40 kilómetros al suroeste de Destin, informó EFE, en un reporte publicado por CBS News.

La embarcación, de más de 300 metros de eslora, partirá desde Alabama hacia Florida luego de los trabajos de preparación realizados para su hundimiento. El plan contempla que el buque sea remolcado hasta el área elegida, donde se abrirán sus escotillas para que ingrese agua y la estructura descienda hasta el fondo marino, detalló la agencia.

PUBLICIDAD

El proyecto está a cargo del condado de Okaloosa, que adquirió el barco en 2024 a la organización SS United States Conservancy. La entidad conservacionista había buscado alternativas para mantener a flote al transatlántico, aunque la falta de financiamiento y de un plan de restauración viable llevó a descartar su regreso al servicio, explicó Alex Fogg, jefe de Recursos Naturales del condado, a la radio pública NPR.

El hundimiento busca crear un hábitat para especies marinas

El gobierno local proyecta que la estructura submarina generará ingresos mediante servicios de alojamiento y excursiones de buceo (REUTERS/Matthew Hatcher)
El gobierno local proyecta que la estructura submarina generará ingresos mediante servicios de alojamiento y excursiones de buceo (REUTERS/Matthew Hatcher)

La transformación del barco apunta a formar un arrecife artificial capaz de servir como hábitat para distintas especies marinas. Fogg aseguró a NPR que la estructura ofrecerá superficies y espacios donde podrán instalarse organismos que forman parte de los ecosistemas submarinos.

PUBLICIDAD

Antes del traslado, equipos técnicos limpiaron más de un centenar de tanques de combustible y despejaron las cubiertas de la nave, de acuerdo con la información de EFE. Esas tareas forman parte del acondicionamiento previo a la inmersión y buscan retirar elementos que pudieran afectar el entorno marítimo.

El condado de Okaloosa considera que el buque puede convertirse además en un punto de interés para el turismo de buceo. La expectativa de las autoridades locales es que la llegada de visitantes genere actividad económica vinculada a operadores de excursiones, alojamiento y servicios turísticos de la zona, tal y como explicó Fogg a la emisora estadounidense.

El proyecto, sin embargo, aún enfrenta un escenario judicial. Grupos dedicados a la conservación ambiental presentaron una demanda para advertir sobre eventuales riesgos derivados del hundimiento. Esa acción podría demorar la fecha de la operación, aunque el plan anunciado mantiene como objetivo la inmersión del navío durante noviembre.

El SS United States marcó una época en los viajes transatlánticos

El diseño naval del buque en los años cincuenta contempló su adaptación para el transporte de tropas en caso de emergencia militar (REUTERS/Matthew Hatcher)
El diseño naval del buque en los años cincuenta contempló su adaptación para el transporte de tropas en caso de emergencia militar (REUTERS/Matthew Hatcher)

Construido a comienzos de la década de 1950, el SS United States fue uno de los emblemas de la ingeniería naval estadounidense. Durante su etapa comercial conectó Estados Unidos con puertos de Europa y destacó por su velocidad, que lo ubicó entre los barcos de pasajeros más avanzados de su época, señaló EFE.

La nave fue diseñada en un contexto marcado por la Guerra Fría. Además de su función comercial, sus características permitían que pudiera adaptarse al transporte de tropas en caso de una emergencia militar. No obstante, esa posibilidad nunca se concretó, según la información publicada por CBS News.

El crecimiento de la aviación comercial modificó el panorama de los viajes entre América y Europa. Hacia finales de la década de 1960, los grandes transatlánticos perdieron relevancia como medio de transporte de pasajeros, y el SS United States dejó de operar comercialmente.

Un nuevo destino bajo las aguas del golfo de América

El buque fue remolcado desde Filadelfia hasta Alabama en marzo de 2025, como parte de los preparativos para su nueva función. Desde entonces, la nave permaneció allí mientras se completaban las tareas necesarias para su eventual hundimiento.

La SS United States Conservancy, dedicada a preservar la memoria del barco, respaldó la búsqueda de una salida que evitara su desguace. Para las autoridades del condado, convertir la estructura en arrecife representa una forma de conservar su presencia, aunque ahora bajo el mar.

Si la operación se concreta en la fecha prevista, el antiguo transatlántico quedará asentado en el fondo del golfo de América y pasará a formar parte de un proyecto ambiental y turístico sujeto todavía a la resolución de la demanda presentada por grupos conservacionistas.

Temas Relacionados

FloridaSS Unitedconservación marinaEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los accionistas demandan a Nvidia y a su CEO: dicen que la empresa les ocultó la relación con la presunta espía china

Una demanda colectiva acusa a Nvidia y Jensen Huang de no revelar a tiempo los riesgos vinculados con Alice Huang, mientras el directorio y el FBI investigan el caso

Los accionistas demandan a Nvidia y a su CEO: dicen que la empresa les ocultó la relación con la presunta espía china

Nvidia sabía: el abogado de la empresa preguntó por la presunta espía china un año antes de que estallara el escándalo

Su jefe legal llamó al gobierno en 2025 por la detención de Alice Huang. Después, Nvidia contó 50.000 chips de menos en sus ventas a Megaspeed

Nvidia sabía: el abogado de la empresa preguntó por la presunta espía china un año antes de que estallara el escándalo

Miami estudia multas más altas por talar o podar árboles sin permiso

Un comité asesor revisa las sanciones vigentes, la responsabilidad de propietarios y contratistas, y las obligaciones de reposición de árboles antes de elevar sus recomendaciones a la Comisión Municipal

Miami estudia multas más altas por talar o podar árboles sin permiso

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del lunes 9 de noviembre de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Resultados Lotería Powerball: números ganadores del lunes 9 de noviembre de 2026

Trump confirmó que el FBI investiga a Jensen Huang, CEO de Nvidia, por su presunto vínculo con una espía del régimen chino

El presidente estadounidense también reveló que habló con el directivo para saber cómo se encontraba. “Le dije que solo quería saber si se sentía bien. Me dijo que no tenía absolutamente ninguna idea de que la persona en cuestión fuera una espía”, relató el mandatario

Trump confirmó que el FBI investiga a Jensen Huang, CEO de Nvidia, por su presunto vínculo con una espía del régimen chino

TECNO

“Ser despedido de Apple fue lo mejor que podría haberme pasado”: Así se reinventó Steve Jobs

“Ser despedido de Apple fue lo mejor que podría haberme pasado”: Así se reinventó Steve Jobs

Meta lanza Muse Ember, su IA más económica para programar y automatizar tareas

14 juegos que llegan a Xbox Game Pass: cómo reclamarlos gratis

Anthropic buscará una valuación de 1,3 billones de dólares en su salida a bolsa

Apple empezó a cobrar USD 50 por usar más funciones de IA en sus apps creativas

ENTRETENIMIENTO

Exnovia de Russell Brand se suma a las acusaciones de violencia y abuso: “Tuve que llamar a la policía”

Exnovia de Russell Brand se suma a las acusaciones de violencia y abuso: “Tuve que llamar a la policía”

Dustin Hoffman y la infidelidad que casi le costó la vida: "Su dedo estaba en el gatillo"

Paul McCartney, el Beatle cuya fortuna ya supera los USD 1.400 millones

La historia de Natalee Holloway vuelve a Netflix, 21 años después de su desaparición

Keira Knightley reconoce que no ha visto ‘Love Actually’ desde su estreno y no le importa que los fans la citen: “Para mí no significa nada”

MUNDO

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán

El grupo terrorista Hamas confiscó refugios y bloqueó obras para proteger de las tormentas a las familias desplazadas en Gaza

Qué es Megaspeed, la empresa detrás del escándalo de la espía china amante de Jensen Huang, el CEO de Nvidia

Encontraron el manuscrito perdido del histórico discurso de Martin Luther King y sale a subasta por más de 10 millones de dólares

Tragedia bajo la niebla en Bulgaria: al menos 11 muertos y 48 heridos en un choque múltiple en una autopista