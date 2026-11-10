Florida prepara el hundimiento del SS United States frente a Destin

El transatlántico SS United States será sumergido a 40 kilómetros de Destin para establecer un arrecife en el golfo de América (AP Photo/Matt Rourke)

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El histórico transatlántico SS United States será hundido frente a las costas de Florida para convertirse en el que sus impulsores proyectan como el arrecife artificial más grande del mundo. La operación está prevista para el jueves 12 de noviembre en el golfo de América, a unos 40 kilómetros al suroeste de Destin, informó EFE, en un reporte publicado por CBS News.

La embarcación, de más de 300 metros de eslora, partirá desde Alabama hacia Florida luego de los trabajos de preparación realizados para su hundimiento. El plan contempla que el buque sea remolcado hasta el área elegida, donde se abrirán sus escotillas para que ingrese agua y la estructura descienda hasta el fondo marino, detalló la agencia.

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El proyecto está a cargo del condado de Okaloosa, que adquirió el barco en 2024 a la organización SS United States Conservancy. La entidad conservacionista había buscado alternativas para mantener a flote al transatlántico, aunque la falta de financiamiento y de un plan de restauración viable llevó a descartar su regreso al servicio, explicó Alex Fogg, jefe de Recursos Naturales del condado, a la radio pública NPR.

El hundimiento busca crear un hábitat para especies marinas

El gobierno local proyecta que la estructura submarina generará ingresos mediante servicios de alojamiento y excursiones de buceo (REUTERS/Matthew Hatcher)

La transformación del barco apunta a formar un arrecife artificial capaz de servir como hábitat para distintas especies marinas. Fogg aseguró a NPR que la estructura ofrecerá superficies y espacios donde podrán instalarse organismos que forman parte de los ecosistemas submarinos.

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Antes del traslado, equipos técnicos limpiaron más de un centenar de tanques de combustible y despejaron las cubiertas de la nave, de acuerdo con la información de EFE. Esas tareas forman parte del acondicionamiento previo a la inmersión y buscan retirar elementos que pudieran afectar el entorno marítimo.

El condado de Okaloosa considera que el buque puede convertirse además en un punto de interés para el turismo de buceo. La expectativa de las autoridades locales es que la llegada de visitantes genere actividad económica vinculada a operadores de excursiones, alojamiento y servicios turísticos de la zona, tal y como explicó Fogg a la emisora estadounidense.

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El proyecto, sin embargo, aún enfrenta un escenario judicial. Grupos dedicados a la conservación ambiental presentaron una demanda para advertir sobre eventuales riesgos derivados del hundimiento. Esa acción podría demorar la fecha de la operación, aunque el plan anunciado mantiene como objetivo la inmersión del navío durante noviembre.

El SS United States marcó una época en los viajes transatlánticos

El diseño naval del buque en los años cincuenta contempló su adaptación para el transporte de tropas en caso de emergencia militar (REUTERS/Matthew Hatcher)

Construido a comienzos de la década de 1950, el SS United States fue uno de los emblemas de la ingeniería naval estadounidense. Durante su etapa comercial conectó Estados Unidos con puertos de Europa y destacó por su velocidad, que lo ubicó entre los barcos de pasajeros más avanzados de su época, señaló EFE.

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La nave fue diseñada en un contexto marcado por la Guerra Fría. Además de su función comercial, sus características permitían que pudiera adaptarse al transporte de tropas en caso de una emergencia militar. No obstante, esa posibilidad nunca se concretó, según la información publicada por CBS News.

El crecimiento de la aviación comercial modificó el panorama de los viajes entre América y Europa. Hacia finales de la década de 1960, los grandes transatlánticos perdieron relevancia como medio de transporte de pasajeros, y el SS United States dejó de operar comercialmente.

Un nuevo destino bajo las aguas del golfo de América

El buque fue remolcado desde Filadelfia hasta Alabama en marzo de 2025, como parte de los preparativos para su nueva función. Desde entonces, la nave permaneció allí mientras se completaban las tareas necesarias para su eventual hundimiento.

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La SS United States Conservancy, dedicada a preservar la memoria del barco, respaldó la búsqueda de una salida que evitara su desguace. Para las autoridades del condado, convertir la estructura en arrecife representa una forma de conservar su presencia, aunque ahora bajo el mar.

Si la operación se concreta en la fecha prevista, el antiguo transatlántico quedará asentado en el fondo del golfo de América y pasará a formar parte de un proyecto ambiental y turístico sujeto todavía a la resolución de la demanda presentada por grupos conservacionistas.