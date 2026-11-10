“Le creo de verdad”: Trump dijo que el CEO de Nvidia le aseguró que no sabía que su amante era una presunta espía de China

Donald Trump afirma que cree la versión de Jensen Huang sobre su desconocimiento del supuesto espionaje chino (Imagen de archivo/ Reuters)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes 9 de noviembre que habló por teléfono con el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y que este le aseguró que no sabía que la mujer con la que tuvo una relación era una espía china. “Le creo de verdad”, afirmó.

Trump hizo las declaraciones ante periodistas en la Casa Blanca. Contó que le preguntó a Huang si tenía alguna idea de que ella fuera espía y que la respuesta fue: “No tenía idea de que era una espía”. También dijo que Huang “sufre mucho”, sobre todo por su esposa y su familia.

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El presidente agregó que el FBI está revisando el asunto. “Sé que el FBI está mirando esto en relación con otra cosa, y creo que él quedará bien”, dijo. No precisó a qué se refería ni cuándo empezó esa revisión. El FBI se negó a hacer comentarios a la agencia AFP.

Trump también esquivó la pregunta sobre cuándo se enteró de los vínculos de la mujer con el espionaje chino. Respondió que “no hace mucho” y que fue leyendo sobre el tema “durante un período”. Dijo que no lo sabía en mayo, cuando Huang lo acompañó en su viaje a China, según el diario Straits Times.

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Nvidia abrió su propia investigación

Grabaciones registran al director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un establecimiento gastronómico junto a varios asistentes, entre ellos la empresaria Alice Huang. En las tomas se observa al ejecutivo vistiendo camiseta negra, interactuando con los presentes en el interior del recinto y levantando la mano en señal de saludo al retirarse mientras transporta una bolsa plástica.

El domingo 8 de noviembre, el directorio de Nvidia anunció una investigación independiente, a cargo de abogados externos, tras los informes de que Huang fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. Ese mismo día, Huang reconoció que fue infiel a su esposa y pidió disculpas a su familia y a los empleados.

El directorio dijo no tener motivos para creer que los secretos de la empresa o la seguridad nacional hayan sido afectados. Un vocero de Nvidia afirmó a la BBC que, si la compañía hubiera sido blanco de una amenaza real, confía en que el gobierno estadounidense se lo habría advertido.

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La mujer es Alice Huang, sin parentesco con el directivo. Fue gerente general de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur, entre marzo y noviembre de 2023, según la BBC. The New York Times informó que funcionarios estadounidenses concluyeron que ella era una agente de inteligencia china.

Alice Huang aparece vinculada a una operación de inteligencia extranjera según informes de funcionarios estadounidenses (Reuters)

Según ese diario, un memorando que circuló esta primavera entre altos funcionarios del gobierno decía que Alice Huang trabajaba para el Ministerio de Seguridad del Estado de China. The New York Times también publicó el 29 de octubre que Trump recibió información de inteligencia sobre el caso hace aproximadamente un año y no actuó.

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Consultado el domingo sobre si lamentaba no haber actuado, Trump respondió que no y calificó a Huang de “hombre honorable”.

La Justicia investiga a Megaspeed por los chips

Según una fuente citada por NBC News, el Departamento de Justicia investiga a Megaspeed por la sospecha de que envió chips de Nvidia a clientes en China, lo que violaría los controles de exportación. La pesquisa penal está a cargo de la División de Seguridad Nacional, con el FBI y la oficina de exportaciones de Comercio.

Esa pesquisa también mira a personas vinculadas con la empresa, como Alice Huang, y evalúa si China la reclutó para espiar y ayudar con el contrabando. Trump no aclaró si hablaba de esta investigación. El gobierno de Singapur también investiga a Megaspeed por acusaciones anteriores de eludir las sanciones.

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Megaspeed dijo al diario The New York Times que su dirección actual toma en serio las acusaciones y contrató asesores legales externos. Nvidia sostiene que esas sospechas ya habían sido investigadas y descartadas. Alice Huang no respondió a los pedidos de comentarios del diario y se desconoce su paradero.

China rechazó las acusaciones. El portavoz de la cancillería, Guo Jiakun, las calificó de “totalmente infundadas, especulativas” y destinadas a “difamar y desprestigiar a China”. Reuters informó además que accionistas demandaron a Nvidia y a Huang por la divulgación de información sobre el caso.

Huang se comprometió a cooperar plenamente con la investigación del directorio, que examinará “toda la información disponible”, según el comunicado de Nvidia citado por Al Jazeera. El FBI no confirmó si investiga a Huang.

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