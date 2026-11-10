Nvidia sabía: el abogado de la empresa preguntó por la presunta espía china un año antes de que estallara el escándalo

El director ejecutivo Jensen Huang reconoció un vínculo extramatrimonial con la ejecutiva señalada como presunta espía china. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A fines del verano boreal de 2025, el jefe legal de Nvidia, Tim Teter, llamó a Jeffrey Kessler, el subsecretario de Comercio que maneja los controles de exportación de chips en Estados Unidos.

Quería saber una cosa: si el gobierno había tenido algo que ver con la detención en Singapur de Alice Huang, la ejecutiva de Megaspeed a la que la policía local acababa de interrogar y de impedirle salir del país.

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No lo había tenido, según las fuentes.

Lo publicó Bloomberg el lunes, con fuentes al tanto de la llamada.

Un año después, esa misma mujer es la presunta espía china con la que Jensen Huang admitió el domingo haber tenido una relación extramatrimonial. La empresa que en octubre dijo confiar en que el gobierno le avisaría si alguien fuera una amenaza ya preguntaba por ella en 2025.

La respuesta de Nvidia: el abogado no sabía del romance

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó pausar la investigación sobre los controles de exportación a finales de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nvidia no niega la llamada. Un vocero le dijo a Bloomberg que Teter no conocía la relación entre el CEO y Alice Huang cuando habló con Kessler, y que la empresa consulta a los funcionarios “para responder sus preguntas, aportar información del terreno y pedir su orientación”.

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Hay que tomarlo en serio: nadie probó que Teter supiera, y tampoco está claro qué pidió en esa llamada.

Pero el problema no es lo que sabía el abogado. Es lo que pasó después.

Según Bloomberg, en las semanas siguientes los empleados de la oficina de controles de exportación recibieron una orden poco habitual: todo pedido a Nvidia debía pasar por Kessler, y no debían mencionar a Megaspeed en comunicaciones externas. Las fuentes dicen que es un tratamiento que ninguna otra empresa tiene.

Teter también escribió directo a los empleados y pidió una reunión. Uno se la negó. Él respondió que no entendía el rechazo, porque Kessler le había dado permiso para hablar con ellos.

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Los empleados reenviaron el mail a Kessler, que horas después les dijo que siguieran “según las reglas”. A fines de 2025, el Departamento de Justicia pidió pausar la investigación. Desde entonces no avanzó, aunque, según las fuentes, hay pruebas suficientes para hacerlo.

Los 50.000 chips que no estaban en la cuenta

Los registros comerciales revelaron que Nvidia omitió cincuenta mil chips vendidos a Megaspeed en el informe entregado al gobierno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acá viene el dato que a mi lectura pesa más que la llamada. En noviembre de 2025, Nvidia le dijo a Bloomberg que había visitado los centros de datos de Megaspeed, doce instalaciones en tres países, y que todo estaba donde debía estar.

También dijo que le había preguntado al gobierno si debía cortar con Megaspeed, y que la respuesta fue no.

Los registros comerciales que analizó Bloomberg cuentan otra cosa: el inventario que Nvidia entregó al gobierno omitía 50.000 chips vendidos a Megaspeed a través de socios de hardware. Miles de millones de dólares. Cuando Bloomberg preguntó por la diferencia, Nvidia dijo en diciembre que había revisado otros depósitos y encontrado el material faltante, sin decir cuánto ni dónde.

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Dos de los ocho operadores de centros de datos que Nvidia dijo haber visitado dijeron que no tenían equipos de Megaspeed. Y en noviembre de 2025, en plena investigación, Megaspeed importó a Malasia al menos 17.544 chips GB300, los más avanzados del momento, por unos USD 787 millones.

Megaspeed niega haber desviado chips a China y dice que la investigación de Singapur cerró sin sanciones. Nadie fue acusado de nada.

Cifras en dólares. Nvidia invierte en OpenAI, OpenAI y Oracle le compran chips, y OpenAI construye centros de datos con Oracle: el “financiamiento circular” que, según The Washington Post, Nvidia ya tuvo que defender ante sus inversores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cliente al que Nvidia dice haber dejado sigue siendo socio oficial

Hace unos tres meses, según una fuente de Bloomberg, Teter habló con un funcionario de la Casa Blanca. Le dijo que Alice Huang no era tan importante en Megaspeed como ella decía, y que Nvidia había dejado de hacer negocios con la empresa por la mala prensa.

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El dato que no cierra: Megaspeed sigue figurando hoy como socio oficial de Nvidia en la nube, una distinción que la compañía suele retirar cuando deja de trabajar con alguien.

La defensa de Nvidia en octubre fue una frase recogida por el Washington Post: “Confiamos en que, si el gobierno creyera que alguna persona es una amenaza, nos lo haría saber.”

El gobierno sí lo creía: el secretario de Estado Marco Rubio supervisó un memo clasificado sobre la relación en la primavera de 2026, según The Wall Street Journal. Y Trump confirmó que el FBI investiga.

Nvidia no fue víctima de la falta de información. Tuvo una detención, una investigación federal, un inventario que no cerraba y un abogado haciendo preguntas. Eligió leer todo eso como un problema de ventas en Asia. Era un problema con su CEO.

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