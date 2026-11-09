Vecinos de Georgia demandaron a OpenAI por ocultar un centro de datos de USD 20.000 millones

Tres residentes de Georgia demandaron a OpenAI y a las autoridades de Effingham por ocultar un proyecto de centro de datos de 20.000 millones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Tres habitantes del condado de Effingham, en Georgia (Estados Unidos), demandaron a OpenAI, a la autoridad de desarrollo industrial local y a seis comisionados por mantener en secreto un centro de datos de unos USD 20.000 millones hasta que la tierra quedó comprometida. La demanda se presentó el 6 de noviembre ante el tribunal estatal del condado.

Los demandantes son Michelle Finch-Mincey, Lehman Mincey Jr. y Raymond Carver, este último dueño de una casa junto al terreno. Según el escrito, resumido por la cadena local WTOC, el proyecto, llamado Camellia, prevé cuatro edificios de unos 4,4 millones de pies cuadrados (cerca de 409.000 metros cuadrados) en 1.440 acres (unas 583 hectáreas).

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Las acusaciones no fueron probadas ante un juez. OpenAI actúa en el proyecto mediante una sociedad llamada Octans GA, también demandada junto con Savannah Industrial Development, la empresa privada que vendió el terreno en nombre de la autoridad.

La demanda tiene 11 cargos, entre ellos ocultamiento fraudulento, conspiración civil e incumplimiento de deberes legales. Uno invoca la ley estatal contra el crimen organizado (conocida como RICO) contra OpenAI, la empresa vendedora y cuatro funcionarios. Los vecinos piden indemnización, daños punitivos y un juicio con jurado.

El director de la autoridad de desarrollo firmó un acuerdo de confidencialidad con la empresa casi nueve meses antes de la difusión pública del proyecto. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Contratos de confidencialidad y una reunión sin público

El escrito sostiene que el director de la autoridad, Brandt Herndon, firmó un acuerdo de confidencialidad con OpenAI el 27 de octubre de 2025, casi nueve meses antes del anuncio público. Según la demanda, la empresa circuló después acuerdos similares entre otros funcionarios, incluido el administrador del condado, Tim Callanan.

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La autoridad se reunió el 21 de julio con un orden del día que solo mencionaba un “Proyecto Gateway”. Tras más de una hora a puertas cerradas, aprobó por unanimidad un memorando de entendimiento con Octans. Según The Georgia Virtue, asistieron tres representantes de OpenAI y nadie del público.

Tres días después, el 24 de julio, se firmó la escritura de las 1.440 acres a favor de Octans por USD 10, según el escrito. La demanda también cuestiona que Herndon dijera en abril que el condado no buscaba atraer centros de datos mientras, según los vecinos, hablaba varias veces por semana con OpenAI.

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La demanda cita además una frase atribuida al director de la autoridad, Eric Johnson: “Si lo hubiéramos puesto frente al público, habrían dicho ‘no al centro de datos’”. Según el escrito, también habría dicho: “No somos una democracia”.

La junta del condado aprobó el memorando a puertas cerradas bajo la clave de Proyecto Gateway y cedió las tierras por 10 dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un cambio de zonificación sin audiencias públicas

Otro punto es la ordenanza 2026-352, aprobada por los comisionados el 4 de agosto. Se presentó como una corrección técnica, pero los demandantes afirman que modificó la lista de usos permitidos del suelo industrial y permitió los centros de datos sin las dos audiencias públicas que exigen la ordenanza local y la ley estatal.

La demanda añade un posible conflicto de intereses: el presidente de la comisión, Damon Rahn, trabajó como analista de infraestructura informática en Georgia Power, la empresa que suministraría la electricidad. Según el escrito, no lo declaró ni se abstuvo en las votaciones sobre centros de datos y zonificación.

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El abogado de los demandantes, Ben Michaud, dijo que el caso “no es un ataque contra la IA”, sino contra la forma en que se consiguió el proyecto. Su colega Greg Gilluly afirmó que el poder del gobierno debe provenir del consentimiento de la gente y no de reuniones secretas entre funcionarios y grandes empresas.

Los demandantes cuestionaron una reforma de zonificación aprobada sin las dos audiencias públicas que establecen las normas de Georgia.

Es el tercer proceso por Camellia. En septiembre, tres residentes demandaron para anular la ordenanza de zonificación. Otra demanda, de la organización One Hundred Miles y cinco vecinos, denuncia violaciones de las leyes de reuniones y registros abiertos de Georgia.

En ese caso, los demandantes pidieron el 27 de octubre al juez Michael Muldrew del tribunal superior que anule los acuerdos de venta sin esperar a un juicio, según el Effingham Herald. Las fuentes consultadas no incluyen una respuesta de OpenAI ni de los funcionarios demandados, y no hay fecha fijada para resolver ese pedido.

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