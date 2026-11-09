Estados Unidos

Vecinos de Georgia demandaron a OpenAI por ocultar un centro de datos de USD 20.000 millones

El reclamo incluye cargos de fraude y de la ley estatal contra el crimen organizado

Tres residentes de Georgia demandaron a OpenAI y a las autoridades de Effingham por ocultar un proyecto de centro de datos de 20.000 millones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Tres residentes de Georgia demandaron a OpenAI y a las autoridades de Effingham por ocultar un proyecto de centro de datos de 20.000 millones de dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Guardar

Tres habitantes del condado de Effingham, en Georgia (Estados Unidos), demandaron a OpenAI, a la autoridad de desarrollo industrial local y a seis comisionados por mantener en secreto un centro de datos de unos USD 20.000 millones hasta que la tierra quedó comprometida. La demanda se presentó el 6 de noviembre ante el tribunal estatal del condado.

Los demandantes son Michelle Finch-Mincey, Lehman Mincey Jr. y Raymond Carver, este último dueño de una casa junto al terreno. Según el escrito, resumido por la cadena local WTOC, el proyecto, llamado Camellia, prevé cuatro edificios de unos 4,4 millones de pies cuadrados (cerca de 409.000 metros cuadrados) en 1.440 acres (unas 583 hectáreas).

PUBLICIDAD

Las acusaciones no fueron probadas ante un juez. OpenAI actúa en el proyecto mediante una sociedad llamada Octans GA, también demandada junto con Savannah Industrial Development, la empresa privada que vendió el terreno en nombre de la autoridad.

La demanda tiene 11 cargos, entre ellos ocultamiento fraudulento, conspiración civil e incumplimiento de deberes legales. Uno invoca la ley estatal contra el crimen organizado (conocida como RICO) contra OpenAI, la empresa vendedora y cuatro funcionarios. Los vecinos piden indemnización, daños punitivos y un juicio con jurado.

El director de la autoridad de desarrollo firmó un acuerdo de confidencialidad con la empresa casi nueve meses antes de la difusión pública del proyecto. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El director de la autoridad de desarrollo firmó un acuerdo de confidencialidad con la empresa casi nueve meses antes de la difusión pública del proyecto. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Contratos de confidencialidad y una reunión sin público

El escrito sostiene que el director de la autoridad, Brandt Herndon, firmó un acuerdo de confidencialidad con OpenAI el 27 de octubre de 2025, casi nueve meses antes del anuncio público. Según la demanda, la empresa circuló después acuerdos similares entre otros funcionarios, incluido el administrador del condado, Tim Callanan.

PUBLICIDAD

La autoridad se reunió el 21 de julio con un orden del día que solo mencionaba un “Proyecto Gateway”. Tras más de una hora a puertas cerradas, aprobó por unanimidad un memorando de entendimiento con Octans. Según The Georgia Virtue, asistieron tres representantes de OpenAI y nadie del público.

Tres días después, el 24 de julio, se firmó la escritura de las 1.440 acres a favor de Octans por USD 10, según el escrito. La demanda también cuestiona que Herndon dijera en abril que el condado no buscaba atraer centros de datos mientras, según los vecinos, hablaba varias veces por semana con OpenAI.

La demanda cita además una frase atribuida al director de la autoridad, Eric Johnson: “Si lo hubiéramos puesto frente al público, habrían dicho ‘no al centro de datos’”. Según el escrito, también habría dicho: “No somos una democracia”.

La junta del condado aprobó el memorando a puertas cerradas bajo la clave de Proyecto Gateway y cedió las tierras por 10 dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La junta del condado aprobó el memorando a puertas cerradas bajo la clave de Proyecto Gateway y cedió las tierras por 10 dólares. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un cambio de zonificación sin audiencias públicas

Otro punto es la ordenanza 2026-352, aprobada por los comisionados el 4 de agosto. Se presentó como una corrección técnica, pero los demandantes afirman que modificó la lista de usos permitidos del suelo industrial y permitió los centros de datos sin las dos audiencias públicas que exigen la ordenanza local y la ley estatal.

La demanda añade un posible conflicto de intereses: el presidente de la comisión, Damon Rahn, trabajó como analista de infraestructura informática en Georgia Power, la empresa que suministraría la electricidad. Según el escrito, no lo declaró ni se abstuvo en las votaciones sobre centros de datos y zonificación.

El abogado de los demandantes, Ben Michaud, dijo que el caso “no es un ataque contra la IA”, sino contra la forma en que se consiguió el proyecto. Su colega Greg Gilluly afirmó que el poder del gobierno debe provenir del consentimiento de la gente y no de reuniones secretas entre funcionarios y grandes empresas.

Los demandantes cuestionaron una reforma de zonificación aprobada sin las dos audiencias públicas que establecen las normas de Georgia.
Los demandantes cuestionaron una reforma de zonificación aprobada sin las dos audiencias públicas que establecen las normas de Georgia.

Es el tercer proceso por Camellia. En septiembre, tres residentes demandaron para anular la ordenanza de zonificación. Otra demanda, de la organización One Hundred Miles y cinco vecinos, denuncia violaciones de las leyes de reuniones y registros abiertos de Georgia.

En ese caso, los demandantes pidieron el 27 de octubre al juez Michael Muldrew del tribunal superior que anule los acuerdos de venta sin esperar a un juicio, según el Effingham Herald. Las fuentes consultadas no incluyen una respuesta de OpenAI ni de los funcionarios demandados, y no hay fecha fijada para resolver ese pedido.

Temas Relacionados

OpenAIGeorgiaCentros de datosDemandaEstados UnidosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Kyle Larson se coronó campeón de NASCAR por tercera vez y se sumó a un selecto grupo de pilotos

El californiano aseguró la corona al finalizar cuarto en el primer segmento de Homestead-Miami, donde sumó siete puntos y dejó sin posibilidades matemáticas a Christopher Bell, su rival directo en la definición

Kyle Larson se coronó campeón de NASCAR por tercera vez y se sumó a un selecto grupo de pilotos

Elon Musk anunció este lunes que Tesla devolverá los depósitos del Cybertruck a algunos de sus clientes

El director ejecutivo afirmó que los pedidos de las últimas unidades exceden el ritmo de fabricación y que la línea dejará de operar a mediados de 2027 en la planta de Texas

Elon Musk anunció este lunes que Tesla devolverá los depósitos del Cybertruck a algunos de sus clientes

Rescatan a un músico de crucero que sobrevivió nueve horas a la deriva en el océano Pacífico frente a la costa de California

Un pianista del Ovation of the Seas, de Royal Caribbean, fue hallado a 32 kilómetros de Catalina Island por dos pescadores de Newport Beach. La Guardia Costera investiga cómo cayó al agua y el tripulante permanece hospitalizado en estado estable

Rescatan a un músico de crucero que sobrevivió nueve horas a la deriva en el océano Pacífico frente a la costa de California

Los tres casos de megamillonarios que fueron infieles y qué sucedió con sus empresas ante la crisis matrimonial

Las relaciones de Bill Gates, Jeff Bezos y Jensen Huang llevaron asuntos personales al centro de grandes compañías, con interrogantes sobre patrimonio, directorios y las decisiones de sus máximos ejecutivos

Los tres casos de megamillonarios que fueron infieles y qué sucedió con sus empresas ante la crisis matrimonial

El sospechoso de asesinar a la corredora salvadoreña en Nueva York admitió que estaba armado con un cuchillo

Sayed Mohassib, acusado de matar a Katie Suarez, declaró que temía por su familia y negó haberla atacado. Los registros judiciales señalan que luego eliminó evidencia en su departamento

El sospechoso de asesinar a la corredora salvadoreña en Nueva York admitió que estaba armado con un cuchillo

TECNO

Cómo proyectar la pantalla de un celular en un Smart TV sin cables y sin descargar aplicaciones

Cómo proyectar la pantalla de un celular en un Smart TV sin cables y sin descargar aplicaciones

7 errores al usar la freidora de aire que arruinan la comida

Cinco casos en los que un robot atacó a un humano: un episodio lo sufrió un niño

Una investigación reveló qué buscaba la empresaria china acusada de espía que fue amante del director ejecutivo de Nvidia

Cómo crear una imagen de los Saja Boys de Las Guerreras K-pop como Hokages de Naruto

ENTRETENIMIENTO

Dean Norris, actor de 'Breaking Bad', quiere salvar su matrimonio tras revelarse su divorcio

Dean Norris, actor de 'Breaking Bad', quiere salvar su matrimonio tras revelarse su divorcio

Padre de Russell Brand cuestiona el veredicto contra su hijo: “No creemos en el sistema de justicia”

El grave deterioro mental de Bruce Willis a tres años de su diagnóstico de afasia: “A veces parece un bebé”

El hijo de Arnold Schwarzenegger se clasifica entre los cinco primeros en su debut profesional en el culturismo natural

Russell Brand es condenado a más de 10 años de prisión por violación y agresiones sexuales

MUNDO

Una investigación reveló qué buscaba la empresaria china acusada de espía que fue amante del director ejecutivo de Nvidia

Una investigación reveló qué buscaba la empresaria china acusada de espía que fue amante del director ejecutivo de Nvidia

El petróleo cae por las esperanzas de una salida diplomática a la guerra entre Estados Unidos e Irán

Una espada de bronce de 3.300 años emerge de un lago volcánico italiano con el filo intacto

Las acciones de Nvidia caen tras la investigación sobre los vínculos de Jensen Huang con una empresaria china

El video que expone a Jensen Huang y su presunta amante: la espía china que hizo bajar las acciones de NVIDIA