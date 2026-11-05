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OpenAI ya vende más a empresas que a usuarios y su presidente ve posible salir a bolsa en 2027

Greg Brockman describió un primer semestre difícil frente a Anthropic, que según el "Wall Street Journal" iba a superar a OpenAI en ingresos este año

OpenAI reforzó el impulso de su agente de programación Codex para competir en el segmento empresarial contra Anthropic (REUTERS/Dado Ruvic)
OpenAI reforzó el impulso de su agente de programación Codex para competir en el segmento empresarial contra Anthropic (REUTERS/Dado Ruvic)
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El presidente de OpenAI, Greg Brockman, dijo el miércoles 4 de noviembre que la mayor parte de los ingresos ya proviene de ventas a empresas y que cree que estará lista para salir a bolsa en 2027. Lo afirmó en una conferencia de The Wall Street Journal en Napa, California.

Cuando le preguntaron en el escenario si la compañía estará preparada para una salida a bolsa el año próximo, Brockman respondió: “Creo que sí”, según la agencia Reuters. No fijó una fecha ni comprometió a la compañía a cotizar en 2027.

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Brockman explicó que OpenAI refuerza sus ventas a empresas en competencia con Anthropic, su rival directo, que probablemente salga a bolsa antes de que termine el año, de acuerdo con Reuters. Parte de ese esfuerzo consiste en impulsar Codex, el agente de programación que escribe código por su cuenta.

Un primer semestre difícil frente a Anthropic

El resumen del boletín TLDR sobre la charla indica que Brockman describió un primer semestre complicado, en el que Anthropic ganó terreno entre los clientes empresariales. Según ese resumen, la situación cambió en el tercer trimestre, cuando nuevas herramientas de programación con agentes ganaron adopción y las ventas a empresas superaron a las de consumidores.

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Anthropic contempla su debut en el mercado de valores antes de que culmine 2026, según reportes de Reuters (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)
Anthropic contempla su debut en el mercado de valores antes de que culmine 2026, según reportes de Reuters (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

The Wall Street Journal presentó otra de las conversaciones de la sesión con una descripción propia: el ejecutivo habla del momento en que OpenAI entendió que Anthropic la iba a superar en ingresos este año y de cómo la empresa se recupera.

La sesión, titulada OpenAI’s Race to Scale (la carrera de OpenAI por crecer), tuvo como entrevistadora a la periodista Keach Hagey, según el programa oficial citado por el medio Unite.AI.

Las empresas aportan la mayoría

Ese mismo medio recordó que, en su anuncio de financiamiento del 31 de marzo, OpenAI informó que las empresas aportaban más del 40% de sus ingresos y que esperaba igualar a los consumidores a fines de 2026. La compañía facturaba entonces USD 2.000 millones por mes. La declaración de Brockman indica que la meta se superó antes de lo previsto.

En esa misma comunicación, según Unite.AI, la empresa tecnológica dijo tener más de 900 millones de usuarios semanales de ChatGPT y más de 50 millones de suscriptores. La inteligencia artificial sigue siendo la puerta de entrada que hizo conocida a la empresa, pero ya no es la mayor fuente de ventas.

El presidente de OpenAI, Greg Brockman, afirmó que la compañía considera factible estar lista para salir a bolsa en 2027 (REUTERS/Manuel Orbegozo)
El presidente de OpenAI, Greg Brockman, afirmó que la compañía considera factible estar lista para salir a bolsa en 2027 (REUTERS/Manuel Orbegozo)

Reuters recordó que OpenAI aceleró su búsqueda de fondos tras postergar sus planes de salida a bolsa. El sitio AI Affairs, que sigue el sector, informó que la empresa buscaba firmas hasta el 30 de octubre para una ronda de hasta USD 30.000 millones.

Una salida a bolsa en 2027 llegaría poco después de la de Anthropic y obligaría a ambas a divulgar sus ingresos y sus compromisos de gasto en centros de datos, según el análisis de Nakoda News, un medio especializado.

Por ahora, el único plazo confirmado es el de Anthropic: Reuters informó que probablemente cotice antes de que termine 2026. Para OpenAI, Brockman no fijó una fecha y se limitó a responder “creo que sí” sobre su preparación para 2027.

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