Detuvieron a un hombre tras chocar frente a la Casa Blanca: Donald Trump estaba en el edificio y decretaron el cierre de seguridad

El conductor impactó su vehículo contra un cartel en Lafayette Square y fue reducido por agentes federales y la Guardia Nacional. El complejo presidencial reforzó de inmediato su perímetro mientras el mandatario permanecía en la residencia. (Fuente: X/@maustermuhle)

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Un hombre a bordo de un sedán plateado chocó contra un cartel informativo en Lafayette Square, frente a la Casa Blanca en Washington D.C., este lunes, lo que derivó en un cierre de seguridad temporal del complejo presidencial. El presidente Donald Trump se encontraba en la residencia en ese momento, donde se preparaba para una serie de reuniones.

El conductor quedó detenido tras un forcejeo con agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) y miembros de la Guardia Nacional, según publicaron medios locales. Las autoridades no habían dado a conocer la identidad del detenido ni confirmado las causas del incidente.

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El sedán plateado subió a la vereda y golpeó un cartel en el extremo norte de Lafayette Square

Un video difundido en redes sociales, recogido por CNBC TV18, mostró el vehículo en cuestión —un automóvil de color plateado— que ingresó a la sección empedrada del extremo norte de Lafayette Square y colisionó contra un cartel informativo ubicado en esa área. Tras el impacto, el medio informó que se observó humo blanco salir del automóvil.

Un automóvil impactó contra un cartel informativo en el extremo norte del parque Lafayette Square. (X/@maustermuhle)

El lugar del choque se encuentra a más de una cuadra de las rejas de la Casa Blanca: el vehículo no se acercó en ningún momento a las inmediaciones directas de la residencia presidencial. La zona es de acceso público y suele recibir a visitantes y peatones a diario.

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Agentes del Servicio Secreto y la Guardia Nacional redujeron al conductor tras un forcejeo

Luego del impacto, el conductor abandonó el vehículo y tuvo un altercado físico con efectivos del Servicio Secreto y de la Guardia Nacional, según informó CNBC TV18. Los agentes lograron reducirlo y proceder a su detención.

Martin Austermuhle, periodista de The Washington Sun, describió la escena desde el lugar: “No está claro qué pasó, pero alguien acaba de chocar contra un letrero en el extremo norte del Parque Lafayette Square y luego se peleó con el Servicio Secreto y la Guardia Nacional cuando salió de su auto”. Su testimonio coincidió con las imágenes difundidas en redes sociales.

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El usuario Martin Austermuhle fue uno de los primeros en reportar el incidente (X)

Por su parte, el periodista Kyle Becker en su cuenta de X indicó: “La Casa Blanca en cierre de seguridad tras un conductor en un sedán plateado que se subió a la acera en el extremo norte de la Plaza Lafayette, golpeó un letrero y luego forcejeó con el Servicio Secreto y la Guardia Nacional”. Agregó que el motivo del agresor era desconocido y que los detalles estaban por confirmarse.

No hubo reportes inmediatos de heridos entre los transeúntes presentes en la zona al momento del incidente.

El Servicio Secreto activó un protocolo de cierre preventivo en el perímetro y bloqueó las calles aledañas (X)

En forma simultánea, una segunda persona saltó una barricada en la esquina noroeste de Lafayette Park y también fue detenida, según informó 7News. Ambos incidentes ocurrieron cerca de la intersección de las calles 16 y H NW, y derivaron en el cierre de las vías aledañas al parque.

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Las autoridades decretaron un cierre temporal mientras Trump estaba en la Casa Blanca

Como medida de precaución ante el choque, el USSS reforzó las medidas de seguridad en el perímetro del complejo presidencial y decretó un cierre temporal. Trump se hallaba en el interior de la Casa Blanca en ese momento. El Servicio Secreto indicó que el conductor “fue combativo con las fuerzas del orden”, según consignó 7News.

Como parte del protocolo de seguridad, la Policía Metropolitana (MPD) convocó a su equipo de Eliminación de Artefactos Explosivos (EOD) para inspeccionar el vehículo.

La periodista Jennifer Jacobs, de CBS, confirmó la situación desde adentro del edificio: “Estamos en cierre de seguridad en la Casa Blanca, aparentemente mientras hay un incidente en el Parque Lafayette Square. Un oficial de USSS nos pidió que permanezcamos dentro del edificio”, escribió en sus redes.

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El presidente Donald Trump permanecía en la residencia presidencial durante el episodio para mantener reuniones (X)

La identidad del detenido y las circunstancias exactas que derivaron en el choque no fueron divulgadas de forma oficial. Las autoridades no confirmaron si el hecho fue intencional o si obedeció a una pérdida de control del vehículo, y tampoco atribuyeron motivación alguna al conductor.

El cierre de seguridad se levantó alrededor de las 11 a.m., según informó el pool de prensa de la Casa Blanca, citado por 7News. Ambos casos —el choque del vehículo y el salto de la barricada— permanecen bajo investigación.