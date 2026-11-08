Trump dijo que las elecciones legislativas fueron “un gigantesco paso atrás en la historia” para Estados Unidos

Donald Trump afirmó que los resultados de las elecciones de medio término perjudican al país

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo de “un gigantesco paso atrás en la historia” el resultado de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que su Partido Republicano perdió el control del Congreso.

“Estados Unidos dio un paso gigantesco hacia atrás en la historia con los resultados de las últimas elecciones”, escribió Trump en su red Truth Social. “Pero no teman, volveremos, MÁS GRANDES Y MÁS FUERTES QUE NUNCA”, añadió.

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El resultado

Los demócratas aseguraron al menos 54 bancas en el Senado, más de las 51 necesarias, con lo que controlarán la cámara desde enero. Alaska y Misisipi seguían sin definirse.

Arrebataron siete escaños a los republicanos, entre ellos Texas, donde James Talarico se impuso a Ken Paxton, y Maine, donde Troy Jackson derrotó a Susan Collins. En la Cámara de Representantes, que se renueva por completo, CBS estimó el jueves que los demócratas obtendrían 256 de las 435 bancas, desde 214 antes de la elección. El líder demócrata, Hakeem Jeffries, dijo que ganarían “al menos 255”. Varias carreras seguían sin resolverse.

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Cómo reaccionó Trump

En la noche electoral, el mandatario dijo a Politico que “trabajaría con los demócratas”, pero advirtió a CBS que tiene “el poder supremo”: el veto. El miércoles sostuvo que los republicanos “habrían ganado” si él hubiera estado en la boleta y atribuyó la derrota a candidatos que no trasladaron el entusiasmo de sus actos. Admitió que era “en gran parte cierto” que el efecto de la guerra con Irán sobre los precios de la energía influyó, aunque dijo que el conflicto valió la pena.

El jueves culpó al Senado, al que llamó “un obstáculo”, y dijo a la cadena CBS que esperaba “algunos despidos”. Horas después anunció que Stephen Miller reemplazará el lunes 9 a Susie Wiles como jefe de gabinete. El sábado ordenó al Departamento de Justicia “investigar” lo que llamó amenazas demócratas de juicio político contra altos cargos republicanos, algo que calificó de “extorsión al más alto nivel”.

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Qué viene

Jeffries se postuló para presidente de la Cámara, que se elegirá a principios de enero. El actual titular, Mike Johnson, no buscará el liderazgo de la minoría, que se disputan Jim Jordan y Steve Scalise. Los demócratas eligen sus cargos el 18 y 19 de noviembre. Schumer prometió que cada vez que Trump “desafíe la voluntad del pueblo estadounidense” lo “enredará en alambre de púas legislativo”.