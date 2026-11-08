Engaño, torturas, quemaduras y robo: así atacaron a un hombre de 81 años en una casa de Maryland

Un hombre de 81 años sobrevivió horas de cautiverio, torturas y quemaduras en una casa de Maryland antes de lograr escapar (WBFF)

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De acuerdo con ABC News, la Cecil County Sheriff’s Office investiga un caso de secuestro, tortura y robo que involucra a un hombre de 81 años de Delaware y a dos acusados que lo atrajeron a una vivienda con un pretexto falso.

El incidente ocurrió el miércoles 4 de noviembre en una casa de Chestnut Drive, en Elkton, Maryland, y salió a la luz cuando los agentes encontraron a la víctima desnuda y herida en el jardín delantero de la propiedad.

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Taylor Storm Falcone, de 31 años, habría sido el señuelo: convocó al hombre al domicilio sin que él supiera que Austin Michael Maniscalco, de 28, lo esperaba adentro.

Según la Oficina del Sheriff, ambos habían planificado retenerlo para obtener la combinación de una caja fuerte en su casa de Delaware.

Austin Michael Maniscalco, de 28 años, y Taylor Storm Falcone, de 31, fueron arrestados en Elkton tras el ataque al anciano (Cecil County Sheriff's Office)

La violencia dentro de la vivienda

Maniscalco se mostró violento de inmediato: ató a la víctima a una silla con un cordón, lo golpeó con puño cerrado repetidamente y le apoyó un cuchillo en el cuello para impedirle escapar, tal como afirmó el capitán Michael Holmes de la Oficina del Sheriff del condado de Cecil.

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Acto seguido, los atacantes lo obligaron a quitarse la ropa. Maniscalco calentó jarabe en un microondas y lo vertió sobre el cuerpo desnudo de la víctima, lo que le provocó quemaduras múltiples.

El capitán Michael Holmes encabezó la investigación que llevó al arresto de los dos acusados horas después del ataque (WMAR)

Una escena de terror calculado

Una vez que la víctima cedió ante la presión, el agresor anotó la combinación directamente sobre su cuerpo: utilizó un marcador negro para escribirla en su frente.

Las autoridades afirmaron que también realizó marcas en el pecho de la víctima, señalando el lugar donde amenazó con extraerle el corazón.

Falcone, por su parte, abandonó la vivienda durante el transcurso del ataque. Las autoridades aseguran que, pese a haber abandonado el lugar antes de que terminara el ataque, formó parte del plan desde el inicio.

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La Oficina del Sheriff del condado de Cecil desplegó su Equipo de Respuesta Especial para reducir al sospechoso atrincherado (WMAR)

La fuga y el operativo policial

Después del ataque, Maniscalco se quedó dormido. Fue en ese momento cuando la víctima logró liberarse y salir de la casa. Los agentes lo encontraron alrededor de las 8:30 de la mañana, desnudo y con heridas visibles en la cabeza y el cuerpo, tirado en el frente de la casa.

Además del daño físico infligido, Maniscalco sustrajo de la víctima USD 80 en efectivo, una cadena de oro, un reloj Seiko dorado, una pulsera de oro y las llaves de varios vehículos de alta gama: un Chevrolet Corvette 2026, un GMC Sierra 2026 y un Cadillac Escalade 2016.

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Maniscalco no se entregó de forma inmediata. La unidad de respuesta especial de la Oficina del Sheriff desplegó un vehículo blindado BearCat para comenzar a forzar la puerta del inmueble, momento en el que el acusado se rindió.

Un registro posterior del lugar permitió recuperar todos los objetos robados, así como la silla y el cordón descritos por la víctima en su declaración, afirmó la dependencia policial.

La vivienda del primer bloque de Chestnut Drive, en Elkton, fue el escenario del ataque y luego allanada por orden judicial (WMAR)

Las consecuencias judiciales del caso

En paralelo al operativo en Elkton, las autoridades alertaron a la Policía del Condado de New Castle, en Delaware, que se trasladó al domicilio de la víctima. Los agentes confirmaron que nadie había ingresado a la propiedad. El plan de los acusados para acceder a la caja fuerte no llegó a concretarse.

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La víctima fue trasladada al hospital Christiana Care de Newark, Delaware, donde recibió atención médica y fue dada de alta el mismo día.

La Oficina del Sheriff indicó que, cuando los investigadores lo entrevistaron al día siguiente, el hombre aún presentaba moretones y cicatrices.

El hospital Christiana Care, en Newark, Delaware, recibió al anciano con heridas visibles en la cabeza y quemaduras en el cuerpo (Christiana Care)

Falcone fue arrestada cuando regresó a la escena del crimen. Una jueza fijó su fianza en USD 5.000 el 5 de noviembre; los registros judiciales indican que abonó USD 500 en efectivo ese mismo día y quedó en libertad. Maniscalco, en cambio, permanece detenido sin posibilidad de fianza.

Los cargos contra Maniscalco incluyen robo, agresión en primer y segundo grado, privación ilegítima de la libertad, hurto de entre USD 1.500 y USD 25.000, imprudencia temeraria y múltiples cargos de conspiración.

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Falcone enfrenta acusaciones de conspiración para cometer robo, agresión en primer y segundo grado, y hurto. El caso fue publicado originalmente por ABC News.