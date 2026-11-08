Dos adolescentes ignoraron una advertencia y descontrolaron un juego de feria en Georgia: fueron imputados y dejaron tres heridos

Las imágenes captadas por una madre que tenía hijos en la atracción circularon en redes y fueron clave para la investigación (Kristen Murphy)

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Un juego de cadenas en una feria del estado de Georgia quedó fuera de control el sábado luego de que dos menores de 13 años unieran deliberadamente sus asientos durante el recorrido, pese a haber sido advertidos por el personal momentos antes, informó WRDW News 12.

El episodio dejó tres personas heridas y derivó en cargos penales juveniles contra ambos.

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El incidente reavivó el debate sobre los protocolos de seguridad en atracciones feriales y la responsabilidad de los operadores ante conductas de riesgo (Kristen Murphy)

Qué ocurrió durante el recorrido

La Oficina del Sheriff del Condado de Columbia (OCSC) indicó que los jóvenes habían recibido una instrucción explícita antes de subirse: no retorcer ni unir los asientos de cadena mientras la atracción estuviera en funcionamiento.

Los adolescentes desoyeron la orden y lo hicieron de todas formas. Al comenzar a reducirse la velocidad del juego, los asientos se volvieron inestables y colisionaron entre sí.

La OCSC investiga si la conducta de los adolescentes fue el único factor determinante en la desestabilización de la atracción (Columbia County Sheriff's Office)

Las víctimas y el contexto del evento

El incidente ocurrió en la Feria de Otoño del Condado de Columbia, en la localidad de Grovetown, en el 5462 de Columbia Road.

Según la programación del evento, los menores de 17 años debían estar acompañados por un adulto después de las 19.

Una mujer resultó herida en la colisión y debió ser evacuada en ambulancia; su estado posterior no fue informado públicamente.

Otros dos menores fueron atendidos en el lugar por heridas leves. Las tres víctimas no fueron identificadas.

La Feria de Otoño se realiza cada año en Grovetown y funciona hasta las 23 los fines de semana, con entrada de USD 10 por persona (Google Earth)

La situación judicial y los interrogantes pendientes

El video del momento, captado por una madre cuyos hijos se encontraban en la atracción, fue compartido con el medio local WRDW News 12 y muestra a los dos jóvenes unidos entre sí mientras el carrusel giraba.

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Tras el incidente, los adolescentes fueron imputados por conducta indisciplinada y quedaron bajo la custodia de sus progenitores.

Las autoridades atribuyen el descontrol de la atracción a la conducta de los menores, aunque hasta el momento no se informó de ninguna inspección mecánica independiente ni se descartó públicamente una posible falla técnica del juego.

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