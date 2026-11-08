Estados Unidos

El árbol navideño del Rockefeller Center ya fue ubicado en el centro de Nueva York

Una picea de 23 metros y 75 años de antiguedad, proviene de un campo rural del norte del estado y este sábado tomó su lugar en el corazón de Manhattan. El ejemplar se convertirá en el centro de las festividades navideñas de la ciudad

El árbol de Navidad del Rockefeller Center llega a la plaza este sábado 7 de octubre por la mañana (Reuters)
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El árbol de Navidad más famoso del mundo llegó este sábado al Rockefeller Center de Nueva York, donde permanecerá hasta el 9 de enero de 2027. La pieza central de las festividades navideñas de la ciudad proviene de West Edmeston, un pequeño pueblo del norte del estado de Nueva York, y recorrió más de 320 kilómetros (200 millas) para ocupar su lugar en el corazón de Manhattan.

La picea de Noruega tiene 23 metros de altura, pesa aproximadamente 11 toneladas y alcanza los 15 metros de ancho, una de las envergaduras más amplias registradas en la historia del Rockefeller Center. Fue talada el jueves pasado, colocada sobre un remolque de 30 metros mediante una grúa y transportada a Manhattan.

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El sábado por la mañana, poco después de las 7:30 hora local, el camión giró hacia la plaza entre cientos de personas que aguardaban para presenciar la llegada del árbol.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center recorrió más de 320 kilómetros desde West Edmeston hasta Manhattan. (REUTERS/Christian Monterrosa)
El árbol de Navidad del Rockefeller Center recorrió más de 320 kilómetros desde West Edmeston hasta Manhattan. (REUTERS/Christian Monterrosa)

El encargado vio el árbol por primera vez hace seis años y esperó hasta 2026 para pedirlo

El jardinero jefe del Rockefeller Center, Erik Pauzé, lleva más de tres décadas a cargo de la selección del árbol navideño.

Según informó el programa Today de NBC, la picea de West Edmeston captó su atención en 2020. “Vi su forma de inmediato y supe que era perfecta”, afirmó Pauzé en declaraciones al programa.

Sin embargo, decidió esperar varios años antes de tocar la puerta de la propietaria, Rebecca Decker, una madre de tres hijos que vive en esa comunidad rural a unos 110 kilómetros al sureste de Siracusa.

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El jardinero jefe Erik Pauzé descubrió el ejemplar en 2020 y esperó seis años para solicitarlo formalmente (Rockefeller Center)
El jardinero jefe Erik Pauzé descubrió el ejemplar en 2020 y esperó seis años para solicitarlo formalmente (Rockefeller Center)

La propietaria del árbol relató en Today que la propuesta la tomó completamente por sorpresa. “Erik vino a tocar la puerta y dijo: ‘Qué árbol tan lindo’. Pensé que estaba bromeando”, contó Decker. Además agregó: “Vivo en el medio de la nada”.

Pauzé admitió que la reacción de Decker fue de desconcierto: “Ella sí me miró un poco raro”.

La confirmación definitiva de que ese árbol era el indicado llegó cuando la familia McGinley, que donó el árbol en 2023, envió a Pauzé una foto del mismo ejemplar que ya tenían identificado. “Miré la dirección y dije: ‘Un momento, conozco esa dirección’. Y así era”, relató el jardinero.

La propietaria Rebecca Decker donó el árbol tras albergarlo durante más de siete décadas en su propiedad.
La propietaria Rebecca Decker donó el árbol tras albergarlo durante más de siete décadas en su propiedad.

El árbol llevará 50.000 luces LED y la estrella de Swarovski que lo corona cada año

Una vez instalado en la plaza, el árbol será envuelto en andamiaje para que los operarios coloquen más de 50.000 luces LED de bajo consumo distribuidas a lo largo de aproximadamente ocho kilómetros (cinco millas) de cable.

En su cúspide quedará la estrella de Swarovski, diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind en 2018. La pieza pesa cerca de 408 kilogramos (900 libras) y está cubierta por tres millones de cristales distribuidos en 70 puntas.

Los trabajadores instalarán más de 50.000 luces LED a lo largo de ocho kilómetros de cableado eléctrico.
Los trabajadores instalarán más de 50.000 luces LED a lo largo de ocho kilómetros de cableado eléctrico.

La ceremonia de iluminación será el 2 de diciembre

La ceremonia oficial de iluminación del árbol del Rockefeller Center está programada para el miércoles 2 de diciembre, entre las 19 y las 22 hora del este. El evento se transmitirá en vivo a través de NBC y la plataforma de streaming Peacock.

La temporada navideña 2026 marca además el 90º aniversario de la pista de patinaje de Rockefeller Center, que acompaña al árbol como uno de los atractivos emblemáticos de la plaza durante el invierno.

La ceremonia oficial de encendido del árbol del Rockefeller Center se transmitirá el miércoles 2 de diciembre. (REUTERS/Christian Monterrosa)
La ceremonia oficial de encendido del árbol del Rockefeller Center se transmitirá el miércoles 2 de diciembre. (REUTERS/Christian Monterrosa)

Tras la temporada, el árbol será convertido en madera para una organización benéfica

La tradición del árbol navideño en el Rockefeller Center se remonta a 1931, cuando trabajadores de la construcción colocaron un pequeño pino decorado con guirnaldas artesanales. Mientras que la primera ceremonia formal de iluminación se realizó en 1933.

Tras el cierre de la temporada, el árbol será procesado en madera y donado a la organización de viviendas asequibles Habitat for Humanity. En la propiedad de Decker, en West Edmeston, se plantarán nuevos árboles para reemplazar a la picea que durante más de 75 años formó parte del paisaje de su campo.

“Estoy un poco triste de verlo partir. No sé bien cómo va a quedar el jardín sin él”, admirió Decker antes de que talaran el árbol.

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