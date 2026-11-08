Estados Unidos

Dos tiroteos en la Universidad de Winston-Salem dejaron un muerto y tres heridos durante celebraciones de exalumnos

La violencia armada irrumpió en la celebración anual del "homecoming" en el campus de Carolina del Norte. Las autoridades investigan por posibles sospechosos y motivos del ataque

Un letrero con el nombre Winston-Salem State University ubicado frente a un edificio de ladrillo rojo, una acera y varios árboles
Dos tiroteos en Winston-Salem State University causaron un muerto y tres heridos durante las celebraciones de homecoming. (Google Maps)
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Dos tiroteos separados durante el fin de semana de recibida de Winston-Salem State University dejaron un muerto y tres heridos el sábado por la noche, en uno de los episodios de violencia más graves que vivió el campus de esta universidad históricamente afroamericana de Carolina del Norte.

La Policía de Winston-Salem recibió el primer llamado de emergencia cerca de las 21:45 del sábado 7 de noviembre. Registros de audio de los servicios de emergencia, obtenidos por NBC News, mostraron a oficiales informando que una de las víctimas recibió un disparo en la cabeza, mientras que otro agente solicitaba una segunda ambulancia.

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Los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Forsyth trasladaron a tres personas heridas a un hospital local.

Patrullas con luces encendidas en una calle nocturna junto a un grupo de personas reunidas en una acera bajo una farola
Los Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Forsyth trasladaron a tres personas heridas a un hospital local tras los ataques. (WXII 12)

Los dos incidentes ocurrieron en el campus la misma noche

El subdirector de Servicios de Campo de la Policía de Winston-Salem, Jason Swaim, confirmó en una conferencia de prensa en la madrugada del domingo que ambos tiroteos se produjeron dentro del campus universitario, aunque aclaró que era demasiado pronto para determinar si estaban relacionados entre sí.

Hasta el momento, no se informó sobre arrestos o posibles sospechosos. “En este momento, la investigación se encuentra en sus etapas muy preliminares”, declaró Swaim, según difundió AP.

La violencia se desató horas después de que el equipo de fútbol americano WSSU Rams perdiera ante los Fayetteville State Broncos por 23 a 17 en el estadio Bowman Gray, donde cerca de 10.000 personas habían asistido al partido de “homecoming”. El encuentro había concluido alrededor de las 16:30.

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El campus fue puesto en alerta y luego se levantó el cierre

Como medida preventiva, las autoridades establecieron un bloqueo temporal en el campus. A la 1:25 del domingo, la policía habilitó a los estudiantes a regresar caminando a sus dormitorios.

Swaim aseguró que el campus se encontraba seguro para ese momento. La investigación conjunta está a cargo de la Policía de Winston-Salem, la Oficina del Sheriff del Condado de Forsyth y la policía de seguridad de la propia universidad.

Fachada de un edificio moderno iluminado de noche con las siglas WSSU en una columna, ventanales de vidrio y escaleras exteriores
Las fuerzas de seguridad implementaron un bloqueo preventivo en el predio universitario y autorizaron la circulación de estudiantes a la madrugada. (Winston-Salem State University)

La rectora canceló el resto de los eventos de homecoming

La rectora de WSSU, Bonita J. Brown, emitió una declaración el domingo por la mañana en la que extendió sus condolencias a la familia del fallecido y expresó sus deseos de recuperación para los heridos. “Esta violencia sin sentido sacudió a nuestra comunidad universitaria”, escribió Brown, citada por Associated Press.

En consecuencia, se cancelaron todos los eventos de bienvenida que estaban programados para este domingo, entre ellos la participación de la universidad en el acto en la Iglesia Bautista Emmanuel. En su lugar, esa congregación organizará un llamado a la oración en apoyo a la comunidad universitaria.

Brown también reconoció que algunos miembros de la comunidad “pueden haber presenciado o vivido cosas que nadie debería tener que soportar” e instó a los afectados a recurrir a los servicios de orientación psicológica disponibles en la institución.

Por su parte, el oficial Swaim reiteró que la presencia policial en el campus se mantendrá reforzada en los próximos días mientras continúa la investigación.

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