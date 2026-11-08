Subastan 70 vehículos en Brooklyn: requisitos, fecha y advertencias antes de comprar

La ciudad de Nueva York programó una subasta pública de vehículos en el predio de Breen Brothers Towing en Brooklyn (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

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La subasta pública de 70 vehículos en Brooklyn se realizará el martes 10 de noviembre de 2026, desde las 10:00, en Breen Brothers Towing.

Quienes busquen comprar una unidad deberán pagar en efectivo al finalizar el remate, asumir los riesgos sobre el estado y el título del auto, y retirarlo ese mismo día para evitar cargos de almacenamiento.

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La venta estará a cargo de los subastadores Rafael Lopez y Fredrick McKeithan para la marshal de la ciudad de Nueva York Linda C. Swift, según el aviso oficial de ejecución publicado por el Departamento de Finanzas de la ciudad. El predio está ubicado en 1908 Shore Parkway, Brooklyn, Nueva York 11214.

El catálogo de la convocatoria reúne 69 vehículos distintos de diversas marcas y modelos. Entre ellos figura una unidad Subaru 2025 asociada a JPMorgan Chase Bank.

Las unidades se ofrecen con el derecho, título e interés que tengan sus propietarios sujetos a sentencia, una condición que exige revisar con atención cada lote antes de pujar.

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Los compradores deben abonar el importe total de las unidades adjudicadas en efectivo al concluir el remate (REUTERS/Sodiq Adelakun)

La subasta será el 10 de noviembre a las 10:00 en Breen Brothers Towing

La jornada comenzará a las 10:00 del martes en el establecimiento de Breen Brothers Towing. La ciudad adjudicará cada vehículo a la oferta más alta, aunque se reserva el derecho de rechazar pujas o retirar una unidad de la venta.

Antes de participar, los interesados deben identificar el número de lote del vehículo que desean comprar. Si hay una disputa sobre cuál fue la oferta ganadora, ese lote volverá a abrirse a las pujas, de acuerdo con las condiciones del remate.

El catálogo reúne modelos fabricados entre 2000 y 2024, según la información verificada del aviso. La nómina incorpora unidades Toyota, Honda, BMW, Ford, Nissan, Kia, Mercedes-Benz, Chevrolet, Chrysler, Hyundai, Infiniti, Mazda, Subaru, Dodge, Volkswagen, Lexus, Smart y Zhejiang.

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El aviso de la ciudad de Nueva York identifica cada lote por año, marca, matrícula, estado de registro y número de identificación vehicular, conocido como VIN.

El importe total se paga en efectivo al terminar la venta

El comprador que gane un lote deberá abonar el precio completo en efectivo e inmediatamente después de la subasta.

Las autoridades municipales rematan los automóviles sin ofrecer garantías sobre su estado mecánico ni sobre su documentación (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

No se informa la aceptación de otros medios de pago, por lo que los participantes deben prever esa exigencia antes de hacer una oferta.

Las personas que presenten un certificado de reventa válido pueden quedar exentas del impuesto sobre las ventas. El documento debe estar vigente y corresponder a los requisitos aplicables, por lo que conviene llevarlo al remate si se pretende solicitar esa exención.

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El Departamento de Finanzas, la marshal de la ciudad y la Oficina del Sheriff no ofrecen garantías, expresas ni implícitas, sobre los vehículos.

En la práctica, esto implica que el comprador debe evaluar por su cuenta el estado mecánico, los daños, la documentación y cualquier costo necesario para poner la unidad en condiciones de uso.

Algunos lotes registran acreedores y el gravamen puede afectar la compra

Varios vehículos del listado tienen un acreedor prendario informado. Entre ellos aparecen un BMW 2017 asociado a Ally Financial, un Toyota 2023 a Credit Acceptance Corp. y un Subaru 2025 a JPMorgan Chase Bank.

El catálogo oficial reúne unidades fabricadas entre los años 2000 y 2024 pertenecientes a diversas marcas comerciales (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Un gravamen es un derecho de cobro que un acreedor mantiene sobre un bien para respaldar una deuda. La adquisición en subasta no garantiza que el vehículo quede libre de gravámenes ni resuelve por sí sola las obligaciones que puedan afectar el título.

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Por ese motivo, el precio de la puja no necesariamente representa el costo total de compra. Antes de ofertar, resulta necesario revisar la información del lote y, si figura un acreedor, consultar el alcance de ese derecho y los trámites que podrían requerirse para obtener el título.

El auto debe retirarse antes de las 17:00 y no se entregarán llaves

Las unidades se venden sin llaves, por lo que los compradores podrían necesitar contratar una grúa para retirarlas. El vehículo deberá salir del predio antes de las 17:00 del mismo 10 de noviembre; de lo contrario, se aplicará un cargo de almacenamiento de USD 20 por día.

El certificado de venta deberá presentarse ante el Departamento de Vehículos Motorizados del estado de Nueva York para solicitar el título correspondiente.

El vehículo no puede circular ni estacionarse en la vía pública sin registro y placas válidos. Antes de usarlo, se recomienda una inspección de seguridad y consultar el VIN en el sitio de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) para comprobar si mantiene reparaciones pendientes vinculadas con un retiro de seguridad.

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La información de fecha, lugar, condiciones y listado de lotes consta en el aviso MARSHAL SWIFT AUCTION 11-10-26, publicado por el Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York.