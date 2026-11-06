Estados Unidos

Tras la derrota en las elecciones, Donald Trump nombró a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete

Miller ha sido durante mucho tiempo un miembro clave del círculo íntimo de Trump y es uno de los principales artífices de las políticas migratorias de línea dura de la administración

Stephen Miller habla mientras el presidente de EE. UU., Donald Trump, escucha durante un acto de firma de órdenes ejecutivas relacionadas con la ciudadanía por nacimiento y la industria del polisilicio, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de agosto de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
Stephen Miller habla mientras el presidente de EE. UU., Donald Trump, escucha durante un acto de firma de órdenes ejecutivas relacionadas con la ciudadanía por nacimiento y la industria del polisilicio, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de agosto de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó este viernes a Stephen Miller, arquitecto de su política migratoria de mano dura, como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca. El anuncio llega apenas días después de que el Partido Republicano perdiera el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Miller reemplazará a Susie Wiles a partir del lunes, según informó Trump en su red social Truth Social, donde agradeció a la saliente funcionaria por su “trabajo sobresaliente”. El relevo se concreta en medio de un reacomodamiento político tras el resultado adverso del martes.

PUBLICIDAD

Miller, de 41 años, es descrito como uno de los asesores más cercanos a Trump desde hace más de una década y como la voz más influyente y dura del mandatario en materia de inmigración. Actualmente se desempeña como subjefe de gabinete y asesor de seguridad nacional.

“Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026″, escribió Trump en Truth Social.

Stephen Miller fue clave en la puesta en marcha del programa de deportaciones masivas durante el segundo mandato de Trump, marcado por redadas violentas protagonizadas por agentes encapuchados. El funcionario enfrentó críticas particulares tras los tiroteos mortales de dos manifestantes por parte de agentes de inmigración en Minneapolis en enero, hechos que desataron protestas masivas.

PUBLICIDAD

Miller reemplazará a Susie Wiles a partir del lunes. REUTERS/Nathan Howard
Miller reemplazará a Susie Wiles a partir del lunes. REUTERS/Nathan Howard

Antes de incorporarse al círculo de Trump, Miller trabajó como asesor del entonces senador republicano por Alabama Jeff Sessions, quien más tarde se convertiría en el primer fiscal general del mandatario. Miller se sumó al entorno de Trump durante la campaña presidencial de 2016 como redactor de discursos.

El adiós de Susie Wiles tras superar un cáncer de mama

Wiles, de 69 años, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de un presidente estadounidense y es, además, la de mayor permanencia en el puesto durante los mandatos de Trump, quien había tenido a cuatro jefes de gabinete distintos durante su primer período de cuatro años.

Wiles, de 69 años, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de un presidente estadounidense. REUTERS/Kylie Cooper
Wiles, de 69 años, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de un presidente estadounidense. REUTERS/Kylie Cooper

Según el comunicado difundido por Trump, Wiles pasará a integrar la organización política del mandatario. “Susie Wiles, quien ha realizado una labor excepcional, pasará a formar parte de la estructura política de Trump. Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!”, afirmó el presidente.

Wiles publicó su propio mensaje en redes sociales poco después del anuncio presidencial. “Servir al presidente Trump en la Casa Blanca ha sido el honor de mi vida. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de lo que hemos logrado juntos: desde asegurar nuestra frontera y reducir los impuestos, hasta fortalecer nuestra economía y priorizar a Estados Unidos.”, escribió. La funcionaria agregó que su compromiso “con el Presidente y la misión” no cambiará.

La salida se produce meses después de que Wiles informara que ya no presentaba evidencia de cáncer de mama, enfermedad que había hecho pública en marzo de 2026 tras someterse a meses de tratamiento. En los días previos al anuncio, la Casa Blanca había rechazado con firmeza versiones que indicaban que Wiles sería destituida.

Un cambio que confirma el rumbo de la política migratoria

La llegada de Miller al puesto más importante de la Casa Blanca después de la presidencia señala que Trump, de 80 años, está dispuesto a profundizar sus políticas tras perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado frente a los demócratas en una elección que los cables describen como una derrota contundente para el Partido Republicano.

El relevo se produjo justo después de la que fue calificada como la paliza electoral del Partido Republicano del martes, consolidando a un funcionario estrechamente alineado con el discurso y las políticas de inmigración de Trump al frente de la estructura de gobierno.

Temas Relacionados

Donald TrumpStephen MillerEstados UnidosElecciones Estados Unidos 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sigue sin definición la elección al Senado en Misisipi con el 96% contabilizado

Las autoridades estatales revisan miles de sufragios por correo y provisionales, tres días después de los comicios legislativos, mientras los 82 condados tienen hasta el 13 de noviembre para certificar los resultados

Sigue sin definición la elección al Senado en Misisipi con el 96% contabilizado

Estados Unidos crea una nueva base de datos del Seguro Social que incluirá información personal de millones de personas: qué se sabe

La iniciativa contempla registros de identidad, ingresos, beneficios y contactos con la agencia, además de establecer condiciones para divulgar determinados expedientes a otras instituciones federales

Estados Unidos crea una nueva base de datos del Seguro Social que incluirá información personal de millones de personas: qué se sabe

El FBI y CISA emiten alerta máxima por ciberataques a sistemas de refrigeración industrial en Estados Unidos

Autoridades de Washington advierten sobre sabotajes a la cadena de frío. Las maniobras remotas ponen bajo riesgo depósitos de víveres y hospitales

El FBI y CISA emiten alerta máxima por ciberataques a sistemas de refrigeración industrial en Estados Unidos

“Penas máximas”: el primo de un famoso asesino de Estados Unidos ganó en Baltimore con una firme promesa de mano dura

El legislador republicano encabeza el escrutinio preliminar del Distrito 5 en Maryland tras una reñida votación ciudadana, en medio del impacto nacional por los cargos federales que acorralan a su pariente cercano

“Penas máximas”: el primo de un famoso asesino de Estados Unidos ganó en Baltimore con una firme promesa de mano dura

Nuevos impuestos y beneficios fiscales en 2027: qué cambiará para los trabajadores y las familias en Estados Unidos

El organismo federal actualizó los umbrales de ingresos, las cantidades deducibles y los créditos disponibles, con medidas que se reflejarán en las declaraciones presentadas durante 2028

Nuevos impuestos y beneficios fiscales en 2027: qué cambiará para los trabajadores y las familias en Estados Unidos

TECNO

Xuper TV APK v7.8.1 Descarga Gratis (Oficial) 2026: por qué es una búsqueda que no aconsejamos

Xuper TV APK v7.8.1 Descarga Gratis (Oficial) 2026: por qué es una búsqueda que no aconsejamos

Cómo limpiar el aire acondicionado: paso a paso para eliminar polvo y suciedad acumulada

Bebés soberanos: los padres que rechazan registrar a sus hijos y desafían la autoridad del Estado

Cuánto vale hoy la Cybertruck de Tesla y por qué se dejará de fabricar en Texas

Instagram activa un editor de videos para PC: empieza el versus con CapCut

ENTRETENIMIENTO

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense

Murió Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica'

La canción de One Direction que Adele intentó quedarse para ella

Así fue la primera noche de Russell Brand en prisión: registro corporal, aislamiento y una cena “incomible”

MUNDO

Teniendo el control del Senado, los Demócratas podrán bloquear nominados de Trump a Corte Suprema

Teniendo el control del Senado, los Demócratas podrán bloquear nominados de Trump a Corte Suprema

Volodimir Zelensky volvió a cuestionar al alcalde Vitali Klitschko y alertó que Kiev atraviesa una situación “crítica”

Un ataque contra un mercado de Taiz deja al menos 30 muertos y ocho heridos

Anguila lidera los destinos del Caribe para las vacaciones de fin de año

El nuevo aeropuerto de Ilulissat acerca al mundo un patrimonio de hielo en Groenlandia