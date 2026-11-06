Tras la derrota en las elecciones, Donald Trump nombró a Stephen Miller como nuevo jefe de Gabinete

Stephen Miller habla mientras el presidente de EE. UU., Donald Trump, escucha durante un acto de firma de órdenes ejecutivas relacionadas con la ciudadanía por nacimiento y la industria del polisilicio, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de agosto de 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó este viernes a Stephen Miller, arquitecto de su política migratoria de mano dura, como nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca. El anuncio llega apenas días después de que el Partido Republicano perdiera el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Miller reemplazará a Susie Wiles a partir del lunes, según informó Trump en su red social Truth Social, donde agradeció a la saliente funcionaria por su “trabajo sobresaliente”. El relevo se concreta en medio de un reacomodamiento político tras el resultado adverso del martes.

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Miller, de 41 años, es descrito como uno de los asesores más cercanos a Trump desde hace más de una década y como la voz más influyente y dura del mandatario en materia de inmigración. Actualmente se desempeña como subjefe de gabinete y asesor de seguridad nacional.

“Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026″, escribió Trump en Truth Social.

Stephen Miller fue clave en la puesta en marcha del programa de deportaciones masivas durante el segundo mandato de Trump, marcado por redadas violentas protagonizadas por agentes encapuchados. El funcionario enfrentó críticas particulares tras los tiroteos mortales de dos manifestantes por parte de agentes de inmigración en Minneapolis en enero, hechos que desataron protestas masivas.

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Miller reemplazará a Susie Wiles a partir del lunes. REUTERS/Nathan Howard

Antes de incorporarse al círculo de Trump, Miller trabajó como asesor del entonces senador republicano por Alabama Jeff Sessions, quien más tarde se convertiría en el primer fiscal general del mandatario. Miller se sumó al entorno de Trump durante la campaña presidencial de 2016 como redactor de discursos.

El adiós de Susie Wiles tras superar un cáncer de mama

Wiles, de 69 años, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de un presidente estadounidense y es, además, la de mayor permanencia en el puesto durante los mandatos de Trump, quien había tenido a cuatro jefes de gabinete distintos durante su primer período de cuatro años.

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Wiles, de 69 años, se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de jefa de gabinete de un presidente estadounidense. REUTERS/Kylie Cooper

Según el comunicado difundido por Trump, Wiles pasará a integrar la organización política del mandatario. “Susie Wiles, quien ha realizado una labor excepcional, pasará a formar parte de la estructura política de Trump. Quiero agradecerle su servicio como jefa de gabinete; ¡ha hecho un gran trabajo!”, afirmó el presidente.

Wiles publicó su propio mensaje en redes sociales poco después del anuncio presidencial. “Servir al presidente Trump en la Casa Blanca ha sido el honor de mi vida. Me siento muy orgulloso de haber formado parte de lo que hemos logrado juntos: desde asegurar nuestra frontera y reducir los impuestos, hasta fortalecer nuestra economía y priorizar a Estados Unidos.”, escribió. La funcionaria agregó que su compromiso “con el Presidente y la misión” no cambiará.

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La salida se produce meses después de que Wiles informara que ya no presentaba evidencia de cáncer de mama, enfermedad que había hecho pública en marzo de 2026 tras someterse a meses de tratamiento. En los días previos al anuncio, la Casa Blanca había rechazado con firmeza versiones que indicaban que Wiles sería destituida.

Un cambio que confirma el rumbo de la política migratoria

La llegada de Miller al puesto más importante de la Casa Blanca después de la presidencia señala que Trump, de 80 años, está dispuesto a profundizar sus políticas tras perder el control de la Cámara de Representantes y del Senado frente a los demócratas en una elección que los cables describen como una derrota contundente para el Partido Republicano.

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El relevo se produjo justo después de la que fue calificada como la paliza electoral del Partido Republicano del martes, consolidando a un funcionario estrechamente alineado con el discurso y las políticas de inmigración de Trump al frente de la estructura de gobierno.