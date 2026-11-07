Investigan si el tiroteo de una empleada postal contra colegas en Iowa fue premeditado

Dos empleadas sufrieron múltiples heridas de bala y un tercer trabajador se lesionó durante la evacuación del edificio (AP Photo/Charlie Neibergall).

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La Policía de Des Moines investiga si el ataque contra empleados de un centro postal de Iowa fue premeditado. La sospechosa, Jennifer Christine Pledger, de 39 años, permanece detenida sin derecho a fianza.

Tras su primera comparecencia judicial, fue acusada de dos cargos de intento de asesinato, dos de lesiones intencionales graves y uno de intimidación con un arma peligrosa, precisó Associated Press.

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El hecho ocurrió el jueves 5 de noviembre, poco después de las 9 de la mañana, durante una reunión de entre 20 y 30 empleados en el segundo piso de la planta regional del Servicio Postal de Estados Unidos. El área no es accesible al público.

Jennifer Christine Pledger enfrenta cargos por intento de asesinato y permanece detenida sin fianza tras el tiroteo en Iowa (Polk County Jail vía AP).

De acuerdo con los testigos, Pledger disparó contra un grupo de compañeros. Una empleada cayó al ser alcanzada por una bala y la acusada se acercó para dispararle nuevamente mientras estaba en el suelo. Luego, efectuó nuevos disparos contra otros trabajadores que huían, reportó CNN.

Dos mujeres, de 45 y 53 años, sufrieron múltiples heridas de bala y se espera que se recuperen. Un empleado de 55 años resultó lesionado al caer mientras intentaba escapar. Hasta el momento, no se revelaron sus identidades.

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El sargento Paul Parizek, portavoz policial, afirmó que el incidente pudo haber sido dirigido: “Creemos que las pruebas indican que una de las víctimas fue el objetivo del ataque”. A su vez, señaló que esta hipótesis se basa en las acciones de la sospechosa y aún se necesita más información para confirmarla.

Según el medio local KCRG, no hay pruebas de que el incidente esté relacionado con algún asunto doméstico.

Los testigos relataron que la acusada disparó a una trabajadora en el suelo y luego apuntó contra quienes intentaban huir (AP Photo/Charlie Neibergall).

La sospechosa fue detenida minutos después de dejar el edificio

El primer llamado al 911 se recibió alrededor de las 9:10 de la mañana. Tres agentes llegaron a la planta durante el minuto posterior a esa comunicación, informó el jefe de Policía, Michael McTaggart.

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Una de las comunicaciones aportó el nombre de la sospechosa, su descripción y el dato de que había salido a pie hacia el este, indicó KCRG.

“Si no hubiéramos sabido que la persona había salido del edificio, habríamos dedicado muchos de nuestros recursos a la seguridad perimetral y al desalojo del edificio”, dijo Parizek.

Como resultado, los agentes la localizaron en un sendero para bicicletas alrededor de las 9:17 y la detuvieron sin resistencia. La primera confirmación radial de su arresto se emitió a las 9:21.

A la sospechosa se le incautó una pistola semiautomática de 9 milímetros. Los documentos judiciales describen que el arma no tenía munición, pero que Pledger portaba otro cargador lleno.

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Los agentes capturaron a la sospechosa en un sendero para bicicletas y le incautaron una pistola semiautomática con munición (AP Photo/Charlie Neibergall).

Parizek explicó que los investigadores entrevistaron a la acusada y no obtuvieron una explicación sobre los motivos del ataque: “Es difícil determinar el motivo porque a menos que alguien nos diga por qué hicieron lo que hicieron, es posible que nunca tengamos una respuesta definitiva. En este momento, no tenemos ninguna respuesta sobre cuál fue el motivo”.

Se ejecutó una orden de registro en una vivienda de West Des Moines que considera la residencia de Pledger y recogió elementos de interés para la investigación. Las autoridades no dieron a conocer de qué se trata.

La investigación continúa a cargo de la Policía de Des Moines, con el apoyo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, el cuerpo de seguridad del USPS, informó CNN.

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