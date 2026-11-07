Estados Unidos

Donald Trump ofrece al jefe de la UFC, Dana White, ser portavoz de la Casa Blanca

El mandatario estadounidense dijo que pidió al directivo de la organización de artes marciales mixtas que asumiera la comunicación gubernamental y le propuso incorporar a seis peleadores como asistentes

El mandatario estadounidense difundió su propuesta para el nuevo vocero a través de Truth Social (REUTERS/ Evan Vucci).
El mandatario estadounidense difundió su propuesta para el nuevo vocero a través de Truth Social (REUTERS/ Evan Vucci).
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que le ofreció al director ejecutivo de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, el cargo de secretario de Prensa de la Casa Blanca.

Trump difundió el anuncio en Truth Social y describió a White, con quien mantiene una relación de amistad, como un “luchador y guerrero implacable”.

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A su vez, mencionó a los peleadores Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris como posibles asistentes “aunque algunos no sean de nuestro país”.

Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, acepta el puesto!”, escribió en su publicación.

De concretarse la designación, White pasaría de dirigir la UFC, la principal organización mundial de artes marciales mixtas, a encabezar las comunicaciones del Gobierno estadounidense.

Captura de un mensaje en redes sociales con un fotomontaje de Dana White frente a un atril y seis retratos de luchadores de artes marciales
Trump describió a Dana White como un luchador y guerrero implacable en su mensaje público (@realDonaldTrump).

La relación de Donald Trump y Dana White

De acuerdo con The Athletic, el vínculo entre Trump y White se remonta a 2001, cuando el entonces empresario permitió que la UFC realizara el UFC 30 en el Trump Taj Mahal de Atlantic City, Nueva Jersey.

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La organización volvió a la escena política y pública del mandatario en mayo, con combates en el Jardín Sur de la Casa Blanca por la celebración Freedom 250.

Por su parte, White acompañó sucesivas veces la carrera política de Trump: habló en la Convención Nacional Republicana de 2016, aportó USD 1 millón al super PAC America First Action en 2020 y subió al escenario de Mar-a-Lago durante la noche electoral de 2024.

Incluso, la primera aparición pública de Trump fuera de Mar-a-Lago tras ganar su segundo mandato fue en el UFC 309, en el Madison Square Garden.

Más recientemente, ambos compartieron un acto de campaña para las elecciones de medio mandato en agosto, en Las Vegas, donde White presentó al mandatario en el escenario.

Dana White dirige la Ultimate Fighting Championship, la entidad más importante de las artes marciales mixtas en el mundo (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo).
Dana White dirige la Ultimate Fighting Championship, la entidad más importante de las artes marciales mixtas en el mundo (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo).

El puesto permanece vacante desde la salida de Katie Zacharia

La vocería de la Casa Blanca permanece vacante desde el 16 de octubre, cuando Katie Zacharia dejó el cargo apenas cinco días después de asumirlo. El presidente la había designado el 9 de octubre para reemplazar a Karoline Leavitt.

Durante su breve paso por la función pública, recibió críticas por su intervención y sus antecedentes profesionales. Zacharia brindó su primera conferencia de prensa el 13 de octubre: duró 14 minutos y respondió preguntas de periodistas con varios tropiezos al hablar.

La secretaría de Prensa del Gobierno estadounidense permanece vacante desde la dimisión de Katie Zacharia (@KatieZacharia).
La secretaría de Prensa del Gobierno estadounidense permanece vacante desde la dimisión de Katie Zacharia (@KatieZacharia).

Cuando anunció su designación, Trump la había presentado como abogada. Sin embargo, en una entrevista en Fox News, ella admitió que no contaba con licencia para ejercer como abogada en Estados Unidos.

Un día antes de su salida, el mandatario contó a periodistas en los jardines de la Casa Blanca que le había aconsejado reconsiderar su continuidad: “Le dije: ‘No tienes que hacer esto si no quieres. Creo que deberías reconsiderarlo’”.

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