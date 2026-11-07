Sarampión en Estados Unidos: los contagios superan los 5.000 por primera vez desde 1991

Estados Unidos superó los 5.000 casos de sarampión en 2026 y alcanzó su nivel más alto en 35 años

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Estados Unidos superó los 5.000 casos de sarampión en lo que va de 2026, la cifra más alta registrada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en 35 años, informó Reuters. La caída sostenida en las tasas de vacunación amenaza con costarle al país su estatus de nación libre de la enfermedad, que mantiene desde el año 2000.

Según datos publicados por el CDC el viernes 6 de noviembre, se confirmaron 5.182 casos de sarampión en territorio estadounidense durante 2026, frente a los 2.289 registrados en todo 2025. La última vez que el país superó esa barrera fue en 1991, cuando se notificaron 9.643 contagios. Fue la decimotercera semana consecutiva en que el país sumó más de cien casos en siete días.

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El 96% de los infectados no estaba vacunado o desconocía su estado de inmunización

La caída en la cobertura vacunal es el factor determinante detrás del avance de la epidemia. La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR, por sus siglas en inglés) —que ofrece una eficacia del 97% con dos dosis— fue inoculada al 95,2% de los estudiantes de jardín de infantes en el ciclo lectivo 2019-2020, porcentaje que descendió al 92,4% en el ciclo 2025-2026. Esa brecha deja a unos 280.000 niños en situación de riesgo.

El brote alcanzó a 45 estados y al Distrito de Columbia. Solo cinco jurisdicciones —Arkansas, Hawái, Misisipi, Nevada y New Hampshire— permanecen sin casos confirmados. El 59% de los infectados son niños y adolescentes, y el 11% de los pacientes requirió hospitalización.

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Pensilvania y Wisconsin concentran los casos más graves

La tasa de cobertura de la vacuna MMR entre los alumnos de jardín de infantes cayó al 92,4% en el ciclo escolar 2025-2026 (AP Foto/Mary Conlon, Archivo)

Pensilvania se consolidó como el epicentro nacional con 1.487 casos acumulados desde abril, la mayor concentración estatal registrada en décadas. El estado también notificó seis muertes vinculadas al sarampión, todas en personas no vacunadas. El brote afectó de manera desproporcionada a comunidades amish y menonitas con bajas tasas de inmunización; en respuesta, las autoridades sanitarias distribuyeron más de 100.000 dosis de la vacuna MMR durante septiembre y octubre.

Wisconsin es el otro foco crítico: registra 477 casos confirmados —más del 99% en personas no vacunadas— y reportó la muerte de un lactante el 5 de noviembre, la primera del estado en décadas. Casi el 85% de los contagios provienen de un brote concentrado en el suroeste. En los estados vecinos, Minnesota alcanzó los 139 casos —59 más que la semana anterior—, con el condado de Todd como epicentro local.

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Ocho muertes en total y posible pérdida del estatus de eliminación

Las autoridades estatales contabilizan al menos ocho muertes asociadas al sarampión en 2026, entre ellas las de niños de muy corta edad. El 2 de noviembre, Nueva York confirmó su primera muerte por la enfermedad en más de 30 años; la gobernadora Kathy Hochul declaró el estado de emergencia para agilizar la distribución de vacunas y el rastreo de contactos. El gobierno federal desplegó USD 100 millones en recursos hacia los estados para reforzar la vacunación.

La crisis pone en riesgo el estatus de eliminación que Estados Unidos ostenta desde 2000. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) revisará los datos de transmisión en una reunión programada para la semana del 10 de noviembre en Washington, D.C. Si se comprueba que alguna cepa viral circula ininterrumpidamente desde hace 12 meses —condición que el brote de Utah, activo desde junio de 2025, prácticamente garantiza—, el país perdería esa distinción.

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El CDC advirtió que el virus infecta hasta al 90% de las personas no vacunadas que entran en contacto con un enfermo (EFE/Javier Aparicio)

“Es trágico y podría haberse evitado por completo”, afirmó Adam Ratner, pediatra especializado en enfermedades infecciosas, en declaraciones al Le Temps, diario suizo francófono. El médico lamentó que la epidemia no esté siendo tratada con la seriedad que merece por las autoridades federales.

Según el CDC, el sarampión infecta hasta el 90% de las personas no vacunadas que entran en contacto con un enfermo, y entre uno y tres niños de cada mil contagiados muere a causa de la enfermedad. El rastreador de la Universidad Johns Hopkins ya registraba 5.400 casos al cierre de la semana, por encima del conteo oficial: su metodología incorpora datos de departamentos de salud estatales y locales en tiempo real.

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