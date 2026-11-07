Estados Unidos

De desfilar para Prada a ganar la gobernación de Iowa: quién es Rob Sand, el exmodelo que se convirtió en gobernador demócrata tras 20 años

A principios de los 2000 recorrió las pasarelas de Milán y París para pagarse los estudios; después cambió la moda por los tribunales y la política, y el martes ganó la gobernación de Iowa tras derrotar al republicano Zach Lahn

Rob Sand ganó la gobernación de Iowa tras vencer al candidato republicano Zach Lahn en los comicios (REUTERS/Vincent Alban)
Rob Sand ganó la gobernación de Iowa tras vencer al candidato republicano Zach Lahn en los comicios (REUTERS/Vincent Alban)
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La noche del martes, mientras los resultados electorales confirmaban que Rob Sand había ganado la gobernación de Iowa, un video empezó a circular en las redes sociales. La leyenda decía: “No puedo creer que antes era modelo”. No era un rumor.

Sand, de 44 años, desfiló para Prada en Milán a principios de los 2000. Después estudió derecho, se convirtió en fiscal anticorrupción y, más tarde, en auditor estatal. Su victoria el martes puso fin a 20 años sin un gobernador demócrata en Iowa: derrotó al republicano Zach Lahn y sucederá a la saliente Kim Reynolds en enero. Será el primer mandatario demócrata del estado desde Chet Culver, quien dejó el cargo en 2011.

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Tres veces a Milán y dos a París: las pasarelas de un futuro gobernador

Sand creció en Decorah, una pequeña ciudad del norte de Iowa. Según recogió Vogue, fue una empleada de una tienda de fotografía en su pueblo quien le sugirió que tenía condiciones para modelar. “Todo es caro en la universidad”, declaró Sand al explicar por qué aceptó la oferta. Envió fotos a varias agencias, entre ellas IMG Models, que lo firmó.

El gobernador electo trabajó como modelo para la firma Prada en Europa durante sus años universitarios (REUTERS/Vincent Alban)
El gobernador electo trabajó como modelo para la firma Prada en Europa durante sus años universitarios (REUTERS/Vincent Alban)

A partir de ahí recorrió las pasarelas europeas. Fue tres veces a Milán y dos a París. Desfiló para Prada —en la colección de menswear primavera-verano 2003, presentada en agosto de 2002—, la firma japonesa Number (N)ine y Giuliano Fujiwara, y apareció en editoriales de moda, entre ellas una producción de otoño de 2002 en AnOther Magazine titulada “Adolescents”, según informó Vogue.

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También estuvo representado por Elite Model Management, aunque su perfil fue retirado del catálogo en línea de la agencia. En esos viajes conoció a Ralph Lauren y al fotógrafo Richard Avedon.

La vez que eligió Milán sobre los caucus de Iowa

La tensión entre ambas carreras tuvo un episodio concreto en enero de 2004. Sand debía caucusar en su ciudad natal en apoyo al entonces candidato presidencial Howard Dean, pero tenía compromisos de modelaje en Milán. “Tenía que ser una cosa o la otra”, declaró a Newsweek en 2007. “Y elegí ir a Europa”, agregó.

La respuesta viral: “Auditado: verdadero”

Sand ocupó la auditoría de Iowa desde 2018 y se convirtió en el único demócrata con un cargo estatal (REUTERS/Vincent Alban)
Sand ocupó la auditoría de Iowa desde 2018 y se convirtió en el único demócrata con un cargo estatal (REUTERS/Vincent Alban)

Tras su victoria, la cuenta oficial de Sand en X publicó: “Auditado: verdadero”, en referencia a su cargo como auditor estatal. El comentario acumuló miles de interacciones. Cuando Vogue preguntó en Instagram si sus seguidores sabían que el gobernador electo había modelado para Prada, una cuenta verificada a nombre de Sand respondió en los comentarios: “Sí, yo lo sabía.”

La campaña confirmó a CBS News que Sand “realizó algunos trabajos de modelaje durante sus años universitarios a principios de los 2000”, pero no respondió preguntas adicionales sobre ese período. Según The New York Times, Sand no suele revisitar ese capítulo en público.

Su equipo de transición convirtió la viralidad en merchandising: lanzó una remera a USD 32 con la frase “Rob Sand, My Model Governor”.

De las pasarelas a la fiscalía anticorrupción

Al terminar sus estudios en Brown University, donde se graduó en ciencias políticas, Sand cursó derecho en la Universidad de Iowa. Luego trabajó como fiscal adjunto del estado y jefe de la Fiscalía Anticorrupción.

En 2018, ganó la auditoría estatal de Iowa como candidato demócrata, en un estado que Donald Trump había conquistado dos años antes. Fue reelecto en 2022 y se convirtió en el único demócrata con cargo estatal en Iowa antes de la elección del martes.

Rob Sand asumirá la gobernación del estado de Iowa en enero de 2027 como sucesor de Kim Reynolds
Rob Sand asumirá la gobernación del estado de Iowa en enero de 2027 como sucesor de Kim Reynolds

Su campaña de 2026 se articuló en cuatro ejes: anticorrupción, bipartidismo, educación pública y costo de vida. Se presentó como un político “no más rojo ni más azul, sino mejor y más verdadero”.

Sand asumirá como gobernador de Iowa en enero de 2027.

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