Cerveza, pan de ajo y armas: qué hizo el condenado Jacob Morley durante nueve días de fuga

Las cámaras de seguridad captaron al recluso fugado mientras se apoderaba de un vehículo en el condado de Lake, a pocos kilómetros del penal del que huyó horas antes. (Fuente: Tennessee Bureau of Investigation)

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El 25 de octubre, Jacob Morley escapó del Complejo Correccional del Noroeste de Tennessee. Nueve días después, el 3 de noviembre, fue capturado cerca de Kansas City, Missouri. Ahora, las autoridades intentan reconstruir cómo se desplazó durante la fuga y qué hizo antes de ser localizado.

De acuerdo con la investigación preliminar, el recluso, condenado por asesinato, se refugió durante un tiempo en un cobertizo de una granja cercana a Marion, Illinois, a unos 204 kilómetros de la prisión. El lugar era utilizado ocasionalmente por cazadores, precisó Associated Press.

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En el lugar había indicios de que Morley había establecido una rutina temporal: bebió cerveza y preparó pan de ajo, entre otros alimentos. Al marcharse, se llevó ropa, tres armas y una camioneta, aunque aparentemente mostró consideración por los propietarios del lugar al dejarles una nota manuscrita de disculpas.

Jacob Morley escapó del Complejo Correccional del Noroeste de Tennessee tras superar el cerco perimetral con el uniforme carcelario (Associated Press).

La fuga que dejó una camioneta abandonada y una búsqueda entre Tennessee e Illinois

Los agentes penitenciarios advirtieron su desaparición cerca de las 23:30. Las cámaras de vigilancia registraron que había superado el cerco perimetral vestido con el uniforme de la cárcel, reportaron NBC News y CBS News.

A raíz de la fuga, la Oficina de Investigaciones de Tennessee lo incorporó a su lista de los más buscados y advirtió que podía representar un riesgo. Varias agencias ofrecieron una recompensa conjunta de USD 17.500 por información que permitiera encontrarlo.

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Dos días más tarde, las autoridades divulgaron una grabación en la que Morley roba una camioneta Ford F-350 blanca, modelo 2008, en el condado de Lake. El vehículo tenía patente de Tennessee y mostraba en una de sus puertas el logo de Lindamood Planting Company.

Tras el hurto, otras cámaras difundidas en redes sociales por el Departamento de Bomberos de Hornbeak captaron el paso de la camioneta por esa localidad.

Horas después, el vehículo fue hallado abandonado detrás de un establecimiento comercial en Marion, Illinois, a unos 193 kilómetros del penal. A partir de allí, se perdió el rastro de su paradero.

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Una cámara de vigilancia registró el robo de una camioneta Ford F-350 en el condado de Lake durante las primeras horas de la huida (Tennessee Bureau of Investigation vía AP).

El operativo que terminó con la captura de Morley en Missouri

Tras abandonar la primera camioneta, Morley habría caminado unos cinco kilómetros hasta la granja. Imágenes de seguridad lo mostraron mientras se alejaba del vehículo y en otros puntos de la ruta 13. Debido a que el terreno cuenta con campos y bosques, fue difícil para la policía reconstruir todo su recorrido, detalló Associated Press.

La mañana de su captura, la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri recibió una alerta de que Morley viajaba hacia el oeste por la Interestatal 70, en el área de Kansas City.

A partir de esa información, comenzó el operativo de captura. Mientras se realizaba un seguimiento mediante cámaras FLOCK y un helicóptero, agentes policiales comenzaron a desplegarse en la zona, consignó Fox News.

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Así, lo localizaron mientras viajaba hacia el sur por la carretera estatal 291 de Missouri, en Liberty. Su camioneta había quedado atascada en el lodo y, en su interior, se encontraban dos rifles y una escopeta. Según las autoridades, Morley cooperó durante su arresto.

Hasta el momento, no existen indicios de que el hombre hubiera contado con ayuda durante la fuga, pero se desconoce por qué se dirigió allí. “Cómo acabó en Marion es un misterio”, dijo el sheriff del condado de Williamson, Jeff Diederich.

La policía capturó a Morley en Misuri luego de que su camioneta quedó atascada en el lodo con dos rifles y una escopeta (Department of Correction).

La declaración de Morley y las nuevas acusaciones

Después de su arresto, el condenado fue trasladado a la cárcel del condado de Lafayette, en Lexington, donde un agente adjunto del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos lo entrevistó.

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En ese intercambio, registrado en una declaración jurada de causa probable, Morley confesó la fuga y el robo de la camioneta de Marion, así como el hurto de dos rifles y una escopeta.

Como consecuencia de su fuga de nueve días, el hombre enfrenta en tribunales federales cargos por huir para evitar un proceso judicial en Tennessee y por posesión de armas de fuego por parte de una persona condenada por un delito grave en Missouri.

El fiscal general de distrito de Tennessee, Danny Goodman Jr., afirmó en una llamada con Associated Press que planea presentar cargos adicionales y aún no se ha definido cuándo será devuelto al estado.

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Morley cumple cadena perpetua por el asesinato, en 2022, de su compañero de trabajo Cody Birchfield, cuyo cuerpo fue hallado en una caja debajo de la vivienda del condenado, semanas después de su desaparición.