Georgia enfrenta subas en los seguros de salud para 2027

Las primas de los seguros de salud en el mercado individual de Georgia registrarán aumentos para el año 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las primas de los seguros de salud contratados a través del mercado individual de Georgia subirán en 2027 y podrían provocar nuevas bajas de cobertura, mientras la gobernadora electa Keisha Lance Bottoms ubica la atención médica asequible entre las prioridades de su próxima administración.

La advertencia fue expuesta por la dirigente demócrata durante una conferencia de prensa el viernes 6 de noviembre. De acuerdo con declaraciones recogidas por CBS Atlanta, Bottoms señaló que la finalización de subsidios vinculados a la Affordable Care Act ya dejó sin cobertura a 600.000 habitantes de Georgia al comienzo de este año.

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La gobernadora electa sostuvo que la escalada de costos puede profundizar esa situación en los próximos meses. La inscripción abierta para contratar seguros mediante Georgia Access, el mercado estatal, comenzó a principios de noviembre y varios usuarios ya detectaron aumentos sustanciales para sus planes de 2027, informó el medio estadounidense.

Una afiliada recibió un aumento de más de USD 250 mensuales

La residente Alesha Arscott reportó un incremento mensual superior a los 250 dólares en la renovación de su seguro médico (Miguel Martinez/Atlanta Journal-Constitution vía AP, Archivo)

El caso de Alesha Arscott ilustra el impacto que, de acuerdo con el informe de CBS Atlanta, enfrentan algunos residentes. La emprendedora se mudó de Colorado a Atlanta y esperaba disminuir sus gastos médicos al abandonar la cobertura temporal COBRA para acceder a un plan del mercado individual.

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Sin embargo, al revisar las opciones disponibles para el próximo año, comprobó que el mismo seguro pasaría de USD 831 a USD 1.088 por mes. El incremento supera los USD 250 mensuales y equivale a cerca de USD 3.100 adicionales al año si mantuviera la cobertura durante los 12 meses.

“No podía creer que la prima que pagaba, de USD 831 durante todo este año desde abril, fuera a subir hasta USD 1.088”, relató Arscott en declaraciones difundidas por CBS Atlanta. “No podía creer que un salto tan grande pudiera ocurrir en solo un año”, añadió.

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Arscott dirige una empresa de asesoramiento y consultoría. Ante el aumento, expresó que evalúa la posibilidad de reducir o cerrar esa actividad para buscar un empleo que incluya seguro médico. “Creo que, como propietaria de una pequeña empresa, debería poder encontrar atención asequible”, aseguró.

Bottoms promete revisar el programa Georgia Pathways

Bottoms planteó la posibilidad de eliminar el programa Georgia Pathways tras considerar que no cumplió con sus objetivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La futura gobernadora vinculó el problema de las primas con su agenda de campaña. Bottoms afirmó que su gestión buscará ampliar el acceso a servicios de calidad y contener el costo de la cobertura para los residentes del estado.

“Todo lo relacionado con la asequibilidad, la ampliación del acceso a una atención médica de calidad y a precios razonables, y la inversión en las escuelas públicas, los docentes y los estudiantes”, enumeró Bottoms al referirse a sus prioridades, de acuerdo con el reporte televisivo.

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Entre sus propuestas figura una revisión de Georgia Pathways, el programa estatal de cobertura médica para adultos de bajos ingresos que exige, entre otras condiciones, acreditar actividades laborales, educativas o de voluntariado. La gobernadora electa cuestionó el funcionamiento de esa iniciativa y planteó la posibilidad de eliminarla.

“He hablado de eliminar por completo Georgia Pathways, que considero que no ha funcionado como debería, y de encontrar un sistema que les ofrezca a las personas la mejor oportunidad de acceder a una atención médica asequible”, manifestó. No detalló qué mecanismo prevé impulsar como reemplazo.

La inscripción abierta obliga a redefinir gastos familiares

El inicio de la inscripción abierta vuelve inmediata la decisión para quienes contratan un seguro por cuenta propia en Georgia. Los usuarios deben comparar precios, redes de prestadores, deducibles y niveles de cobertura antes de seleccionar o renovar un plan para 2027.

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Bottoms anticipó que deberá priorizar recursos al elaborar el presupuesto estatal. La dirigente recordó su experiencia como alcaldesa de Atlanta y afirmó que su gobierno actuará “de manera responsable con lo que tiene” para atender los compromisos asumidos durante la campaña.

Mientras tanto, Arscott señaló que debe evaluar alternativas para no perder la protección médica. “No sé cuál es la respuesta. Esto recién empieza”, sostuvo. “Expresé mi frustración y ahora tengo que pasar al modo de resolución de problemas”, concluyó la emprendedora.