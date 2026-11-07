Georgia investiga votos cargados tarde que cambiaron una elección legislativa

La Secretaría de Estado de Georgia investiga la omisión de sufragios en el escrutinio preliminar del condado de Seminole (REUTERS/Sam Wolfe)

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La Secretaría de Estado de Georgia abrió una investigación por la carga tardía de cientos de votos en el condado de Seminole, una irregularidad que modificó el resultado preliminar de una disputada banca de la Cámara de Representantes estatal. La actualización de los datos dejó al republicano Gerald E. Greene con una ventaja de 262 votos sobre el demócrata Harry James en el distrito 154.

La revisión fue anunciada el 6 de noviembre por el secretario de Estado, Brad Raffensperger, luego de que su oficina detectara que la cantidad de electores que habían registrado su asistencia en los centros de votación no coincidía con el número de sufragios que el condado había informado inicialmente.

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CBS Atlanta señaló que el caso permanece bajo revisión oficial y que las autoridades locales tienen plazo hasta el lunes para certificar los resultados electorales.

La diferencia fue de cerca de 388 sufragios

La incorporación de boletas pendientes otorgó al republicano Gerald E. Greene una ventaja de 262 votos en el distrito legislativo 154

La discrepancia alcanzó unos 388 votos, de acuerdo con la información difundida por la oficina electoral estatal y recogida por CBS Atlanta. Los registros mostraban más personas registradas en los lugares de votación el martes que boletas contabilizadas por las autoridades del condado de Seminole.

Tras recibir el aviso de la Secretaría de Estado, la Junta Electoral local revisó el proceso de consolidación de resultados. Esa verificación permitió establecer que una tarjeta de memoria no había sido subida al sistema de gestión electoral, por lo que los votos que contenía habían quedado fuera del cómputo preliminar.

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La inclusión de esos sufragios cambió el orden de los candidatos en la contienda por el distrito 154 de la Cámara estatal. Antes de la corrección, James aparecía con una leve ventaja sobre Greene. Luego de que se incorporaran los datos pendientes, el legislador republicano pasó a encabezar el recuento no oficial por 262 votos.

Raffensperger afirmó, en declaraciones reproducidas por el medio estadounidense, que “cada voto importa y, en una elección ajustada, incluso una cantidad relativamente pequeña de boletas no informadas puede cambiar el resultado”.

Una tarjeta de memoria quedó fuera del sistema electoral

La discrepancia detectada entre los votantes registrados y las boletas reportadas alcanzó unos 388 sufragios (AP Foto/Bryon Houlgrave)

La investigación deberá determinar si los funcionarios del condado de Seminole cumplieron los procedimientos establecidos y cómo la tarjeta de memoria fue omitida durante la carga de los datos. La Secretaría de Estado también busca establecer qué medidas deben adoptarse para impedir que ocurra un episodio similar en próximos comicios.

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El secretario de Estado aseguró que los controles del sistema electoral de Georgia permitieron identificar la diferencia. “Las salvaguardas electorales de Georgia están diseñadas para detectar discrepancias, y eso es exactamente lo que hicieron”, sostuvo Raffensperger, tal como publicó CBS Atlanta.

De acuerdo con el funcionario, su oficina localizó una diferencia relevante, alertó a las autoridades del condado y descubrió la falta de carga de una parte de los resultados. “Este descuido no solo afectó las cifras: cambió quién lideraba una elección. Eso es inaceptable y pretendemos averiguar exactamente cómo ocurrió”, añadió en una cita traducida al español.

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La pesquisa se concentra, entre otros aspectos, en la secuencia de control posterior a la jornada electoral. Las autoridades habían identificado que los registros de votantes que marcaron su asistencia en las mesas no coincidían con el total inicialmente consolidado, un dato que activó la revisión.

El resultado sigue sin certificación definitiva

Los resultados divulgados hasta el momento por la Secretaría de Estado son preliminares y no oficiales, por lo que la certificación de los condados será el siguiente paso institucional del proceso. El plazo otorgado a las autoridades locales vence el lunes, indicó CBS Atlanta.

La elección del distrito 154 permanece así bajo atención por la escasa diferencia entre los dos postulantes y por el impacto que tuvo la incorporación de la tarjeta de memoria. Greene, quien busca conservar su banca como representante republicano, quedó al frente de la contienda tras la actualización. James, candidato demócrata, había liderado el conteo antes de la corrección.

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La oficina de Raffensperger no informó en la nota qué eventuales sanciones podrían derivarse de la investigación. El organismo adelantó que examinará el cumplimiento de los protocolos y los mecanismos de prevención antes de la certificación definitiva de los votos.