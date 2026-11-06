Revelan el video de la intervención de los servicios de emergencia tras la crisis de salud mental de Perez Hilton

Imágenes de cámaras corporales difundidas por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade muestran a los servicios de emergencia en la vivienda del bloguero (WPLG Local 10).

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Las imágenes de una cámara corporal difundidas por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade muestran la respuesta de emergencia ante la crisis de salud mental de Perez Hilton en su vivienda del sur de Florida, ocurrida el 4 de agosto.

De acuerdo con las autoridades, ese día recibieron varias llamadas relacionadas con una transmisión en TikTok en la que el bloguero, de 48 años, se autolesionaba. Los agentes supieron por familiares que Hilton se encontraba solo dentro de la casa y buscaron controlar la situación sin riesgos, precisó Local 10.

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Posteriormente, fue trasladado al HCA Florida Kendall Hospital e internado bajo la Ley Baker de Florida, un mecanismo que permite una evaluación psiquiátrica involuntaria en determinadas circunstancias.

Luego de su internación, un portavoz de la familia comunicó que Hilton había sufrido una pérdida considerable de sangre y otras lesiones que requirieron cirugía. “Su tratamiento y recuperación serán un proceso largo”, afirmaron entonces.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade difundió grabaciones del operativo policial desplegado ante la crisis de Perez Hilton (Captura de video: WPLG Local 10).

Las autoridades trasladaron a Hilton a un hospital

El video divulgado muestra a paramédicos de Miami-Dade Fire Rescue que sacan al comunicador, cuyo nombre legal es Mario Armando Lavandeira Jr., en una camilla de la vivienda, mientras se observan manchas de sangre en las paredes visibles desde la entrada.

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La hermana de Hilton, Barbara Lavandeira, llamó al servicio de emergencias durante el episodio. De acuerdo con el audio de la llamada recogido por Page Six, ella dijo que su hermano tenía “una crisis nerviosa” y estaba “lleno de cortes”.

Asimismo, indicó que estaba en el baño con “un cúter o un cuchillo”, aunque no podía ver con cuál se lesionaba.

Los tres hijos de Hilton, de 8, 11 y 13 años, salieron de la vivienda durante el incidente.

Las autoridades acudieron al domicilio tras recibir llamadas de alerta sobre una transmisión de autolesiones en TikTok (Instagram).

La familia informó avances en el tratamiento de salud mental

De acuerdo con una actualización publicada por su familia el 2 de noviembre, tras varias semanas de atención hospitalaria, Hilton ingresó en octubre a un programa de hospitalización parcial en una vivienda tutelada para “centrarse plenamente en su salud mental y su recuperación”.

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En la publicación, sus familiares aseguraron que “ha sido un proceso de aprendizaje” y que no comprendían “cuánto tiempo, atención y apoyo requiere la recuperación de una crisis de salud mental grave”.

Tras conversar con otras personas que atravesaron situaciones similares, entendieron que “superar la crisis inicial es solo el comienzo” y que “no existe un plazo fijo para todos”.

Según la actualización, Hilton ha podido reunirse con ellos durante visitas autorizadas y celebrar el cumpleaños número 73 de su madre. Ella continúa al cuidado de sus hijos, quienes se encuentran bien.

“Después de todo lo que han pasado, verlos sonreír, divertirse y simplemente disfrutar de ser niños ha sido especialmente significativo”, escribieron sus familiares.

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Hasta el momento, desconocen cuándo podrá regresar a su vivienda, pero esperan que “ese día se acerque”.

Los tres hijos del comunicador salieron de la casa durante el incidente y quedaron al cuidado de su abuela (Instagram).

El bloguero había enfrentado otra emergencia médica

Perez Hilton alcanzó notoriedad gracias a su sitio de noticias sobre celebridades, creado en 2004, y posteriormente incursionó en la televisión, los comentarios de entretenimiento y los pódcasts.

En junio, se había mudado de Las Vegas a Miami junto con sus tres hijos para vivir con su madre, reportó Local 10.

Meses antes de la crisis de agosto, el comunicador había sido hospitalizado por sepsis y sometido a una cirugía de urgencia debido a un coágulo sanguíneo, detalló Page Six.

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