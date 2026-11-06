El Nasdaq rebota por las tecnológicas, pero encadena cuatro semanas consecutivas de pérdidas

El índice S&P 500 subió un 0,32% el viernes y recortó su mayor pérdida semanal desde abril de 2025. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

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Las acciones tecnológicas se recuperaron el viernes y moderaron el golpe sufrido en los dos días previos, aunque el Nasdaq Composite encadenó su cuarta baja semanal consecutiva en medio de la incertidumbre de los inversores sobre el rumbo de las inversiones en inteligencia artificial y el impacto de las elecciones legislativas en Estados Unidos.

El S&P 500 subió 23,13 puntos, un 0,32%, hasta 7.376,86 unidades, y recortó así su pérdida semanal al 2,7%, la peor desde que el presidente Donald Trump sacudiera los mercados en abril de 2025 con sus aranceles de la “Liberation Day”. El Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 237,33 puntos, un 0,46%, hasta 51.285,73 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 264,43 puntos, un 1,09%, para cerrar en 24.579,42.

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Las subidas en el sector tecnológico fueron generalizadas tras la peor caída en más de un año registrada un día antes. El índice de semiconductores se recuperó, y Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) y SanDisk repuntaron.

Nvidia, la empresa de chips convertida en el rostro del auge y la eventual ruptura de la fiebre por la inteligencia artificial, lideró el impulso del S&P 500 con una suba del 2,8%, luego de caer 9,3% y 3,2% en los dos días anteriores.

La relativa estabilidad de Wall Street frenó una caída mundial de los mercados: los índices bursátiles cayeron 6% en Tokio y Seúl tras el desplome del jueves en Estados Unidos. Los índices europeos tienen menos acciones ligadas a la industria de inteligencia artificial, pero el DAX de Alemania perdió 1,9%.

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Los sectores del S&P 500 cerraron con resultados dispares. La tecnología de la información lideró las subidas, mientras que el de bienes de consumo básico y el de salud quedaron rezagados.

Resultados corporativos sostienen a la industria de centros de datos

La proveedora de infraestructura informática IREN subió un 20% en bolsa gracias a sus resultados trimestrales y nuevos contratos. (REUTERS/Brendan McDermid)

Varias compañías ligadas a la construcción de centros de datos de inteligencia artificial recuperaron parte de sus fuertes pérdidas gracias a resultados mejores a lo previsto. IREN, empresa que provee centros de datos, capacidad de cómputo y software para entrenamiento de IA, reportó resultados trimestrales superiores a los esperados por los analistas: su acción saltó 20% y anunció dos nuevos contratos firmados desde el cierre del trimestre.

Lam Research, compañía que fabrica equipos y servicios para la producción de semiconductores, trepó 8,2% tras anunciar un programa para destinar hasta USD 25.000 millones a sus inversores mediante la recompra de acciones propias.

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Ese impulso se trasladó a otras empresas beneficiadas por la expansión de los centros de datos de IA: CoreWeave, que alquila acceso a chips de inteligencia artificial a través de la nube, subió 6,3%, y Micron Technology, vendedora de memoria para computadoras, avanzó 5,1%.

Fuera del sector de la inteligencia artificial, el mercado bursátil estadounidense mostró resultados mixtos, con más acciones en baja que en alza dentro del S&P 500. Axon Enterprise, fabricante de pistolas eléctricas Taser, se desplomó 18,2% tras reportar resultados trimestrales más débiles de lo esperado y anunciar una inversión de USD 1.200 millones en Skydio, empresa de tecnología de drones. Charter Communications, proveedora de internet y video, cayó 6,2% tras reportar una pérdida cuando los analistas esperaban ganancias.

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Elecciones legislativas y temores sobre los centros de datos

Los principales índices bursátiles de Tokio y Seúl retrocedieron un 6% tras la ola de ventas en Estados Unidos. (REUTERS/Jeenah Moon)

Las acciones vinculadas a la construcción de centros de datos de IA se derrumbaron esta semana ante el temor de que las victorias demócratas en legislaturas estatales de todo el país puedan significar una desaceleración en nuevas construcciones, en particular en Texas. Votantes de distintos partidos políticos manifestaron su recelo hacia la inteligencia artificial y su rechazo a los aumentos en las facturas de electricidad provocados por los centros de datos.

Ese temor se sumó a las preocupaciones que ya inquietaban a la industria por el encarecimiento del financiamiento para seguir construyendo centros de datos de IA. Antes de eso, otros críticos ya señalaban que los precios de las acciones de inteligencia artificial habían subido demasiado y se encontraban en una burbuja.

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Las acciones de Nvidia avanzaron un 2,8% y encabezaron el repunte del sector tecnológico en Wall Street. (REUTERS/Brendan McDermid)

Sin embargo, el poder político en Washington seguirá dividido entre un Congreso demócrata y una Casa Blanca encabezada por Trump, quien conserva la potestad de veto, lo que podría limitar los esfuerzos federales para frenar a la industria de la inteligencia artificial.

Empleo, bonos y la postura de la Reserva Federal

En el ámbito económico, las nóminas no agrícolas en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en octubre y la tasa de desempleo cayó a 4,1%, lo que sugiere que el mercado laboral se mantuvo resistente.

“Son cifras sólidas y, normalmente, eso indicaría que la Fed tendría que adoptar una postura más agresiva”, dijo Joe Saluzzi, de Themis Trading. “La otra cara de la moneda es que, tras lo que vimos ayer y el repunte de la volatilidad, ¿querrá la Fed subir las tasas ante un mercado que se tambalea?”.

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El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió a 4,86% desde 4,84% del jueves, tras haber superado 5,30% el mes pasado en medio de temores por la inflación, tasas de interés más altas y el aumento de la deuda pública. Tras el reporte de empleo, los operadores asignaron una mayor probabilidad a que la Reserva Federal (Fed) suba su tasa de interés de corto plazo en su próxima reunión de diciembre, según datos de CME Group.

Un informe preliminar de la Universidad de Michigan mostró, por su parte, que la confianza del consumidor estadounidense mejoró de manera inesperada para los hogares de menores y medianos ingresos, aunque cayó entre quienes poseen las carteras bursátiles más grandes. La encuesta también sugirió que las expectativas de inflación para el próximo año se moderaron entre los estadounidenses.

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