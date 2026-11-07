Dos paracaidistas mueren al chocar sus paracaídas a 45 metros del suelo durante un intento de récord en California

Dos paracaidistas murieron tras colisionar a 45 metros de altura durante la fase de aterrizaje en Lake Elsinore (KTLA 5)

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Dos paracaidistas experimentadas murieron tras chocar en pleno aire cuando se preparaban para aterrizar en Lake Elsinore, California. El impacto ocurrió a apenas 45 metros (150 pies) del suelo, informó Skydive Elsinore, la empresa que actuó como sede del salto, según recogió NBC News.

Los paracaídas quedaron enredados a metros del suelo

El incidente ocurrió el viernes a las 11:45 de la mañana, en la fase final de un descenso que hasta ese momento transcurría con normalidad. Efectivos del Departamento del Alguacil del Condado de Riverside acudieron al lugar tras reportes de una “emergencia aérea” en un campo adyacente a las instalaciones de Skydive Elsinore.

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Según el comunicado emitido por la empresa, los testigos confirmaron que la caída libre de ambas deportistas se desarrolló con normalidad y que las dos abrieron sus paracaídas a la altitud prevista. Las dos mujeres colisionaron cuando se preparaban para tocar tierra, y sus paracaídas quedaron enredados tras el impacto.

Ambas sufrieron heridas graves cuando impactaron contra el terreno. Las dos víctimas fueron trasladadas en una ambulancia terrestre al Inland Valley Medical Center de Wildomar, donde se confirmó que habían fallecido, según informó la teniente Deirdre Vickers, portavoz del Departamento del Alguacil del Condado de Riverside.

Las víctimas participaban en un intento de récord mundial femenino

Las dos paracaidistas, cuyos nombres no fueron divulgados en espera de notificar a sus familiares, eran visitantes de fuera de la ciudad que participaban en la California Women’s Upright Record, una iniciativa para establecer un récord estatal en la modalidad de salto en posición vertical —conocida como upright— en la que las deportistas aparecen sentadas en el aire durante la caída.

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Las deportistas participaban en un evento femenino para establecer un récord estatal de salto vertical con 19 integrantes (KTLA 5)

El objetivo era superar la formación actual de 12 mujeres con una de 19 integrantes. El evento, organizado por Jazmyne Kahler y Chazi Rutz, estaba programado hasta el domingo. Skydive Elsinore actuaba como sede, aunque la organización estaba a cargo de un grupo externo que no respondió a las consultas de la prensa.

Chazi Rutz, paracaidista profesional de Arizona que saltó con el grupo ese día, contó al Los Angeles Times, diario estadounidense, que el primer minuto de caída libre transcurrió sin inconvenientes. Según Rutz, el problema se desencadenó en la fase de apertura de paracaídas: las dos mujeres se acercaron demasiado entre sí, las lonas se enredaron y perdieron el control del descenso.

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El portavoz de la empresa, Josh Hall, confirmó que no hay indicios de fallo en el equipo utilizado y señaló que la compañía coopera con las autoridades. La causa exacta del choque no está determinada. Durante la jornada se registraron vientos del noreste con ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora (20 millas por hora) cerca de la Base de Reserva Aérea March, a unos 22 kilómetros al este de Lake Elsinore, aunque las autoridades no confirmaron si las condiciones climáticas influyeron en la colisión.

En 2025 murieron 16 paracaidistas en saltos en Estados Unidos

Las autoridades registraron ráfagas de viento de hasta 32 kilómetros por hora cerca de la Base de Reserva Aérea March (KTLA 5)

El lugar de la caída se encuentra a poco más de 800 metros del centro de operaciones de Skydive Elsinore, fundada en 1958 y la instalación de paracaidismo de funcionamiento continuo más antigua de América del Norte.

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El centro está ubicado a unos 120 kilómetros al sureste de Los Ángeles. La Asociación Estadounidense de Paracaidismo (USPA) registró 16 muertes en saltos dentro de Estados Unidos durante 2025, sobre un total estimado de 3,4 millones de saltos realizados ese año. La organización califica esa cifra como baja en comparación con los años de mayor siniestralidad del deporte, registrados durante la década de 1970.

Skydive Elsinore expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las dos deportistas. El Departamento del Alguacil del Condado de Riverside tiene a cargo la investigación.