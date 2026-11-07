Estados Unidos

Dos paracaidistas mueren al chocar sus paracaídas a 45 metros del suelo durante un intento de récord en California

Las deportistas, expertas en la modalidad de salto en posición vertical, colisionaron en la última fase del descenso cuando sus lonas quedaron enredadas; el sheriff del condado investiga las causas

Vehículos de emergencia y patrullas policiales estacionados en un campo verde frente a montañas bajo un cielo despejado
Dos paracaidistas murieron tras colisionar a 45 metros de altura durante la fase de aterrizaje en Lake Elsinore (KTLA 5)
Guardar

Dos paracaidistas experimentadas murieron tras chocar en pleno aire cuando se preparaban para aterrizar en Lake Elsinore, California. El impacto ocurrió a apenas 45 metros (150 pies) del suelo, informó Skydive Elsinore, la empresa que actuó como sede del salto, según recogió NBC News.

Los paracaídas quedaron enredados a metros del suelo

El incidente ocurrió el viernes a las 11:45 de la mañana, en la fase final de un descenso que hasta ese momento transcurría con normalidad. Efectivos del Departamento del Alguacil del Condado de Riverside acudieron al lugar tras reportes de una “emergencia aérea” en un campo adyacente a las instalaciones de Skydive Elsinore.

PUBLICIDAD

Según el comunicado emitido por la empresa, los testigos confirmaron que la caída libre de ambas deportistas se desarrolló con normalidad y que las dos abrieron sus paracaídas a la altitud prevista. Las dos mujeres colisionaron cuando se preparaban para tocar tierra, y sus paracaídas quedaron enredados tras el impacto.

Ambas sufrieron heridas graves cuando impactaron contra el terreno. Las dos víctimas fueron trasladadas en una ambulancia terrestre al Inland Valley Medical Center de Wildomar, donde se confirmó que habían fallecido, según informó la teniente Deirdre Vickers, portavoz del Departamento del Alguacil del Condado de Riverside.

Las víctimas participaban en un intento de récord mundial femenino

Las dos paracaidistas, cuyos nombres no fueron divulgados en espera de notificar a sus familiares, eran visitantes de fuera de la ciudad que participaban en la California Women’s Upright Record, una iniciativa para establecer un récord estatal en la modalidad de salto en posición vertical —conocida como upright— en la que las deportistas aparecen sentadas en el aire durante la caída.

PUBLICIDAD

Un camino de tierra con charcos junto a un campo de césped con banderas verticales, una edificación baja al fondo y colinas bajo un cielo despejado
Las deportistas participaban en un evento femenino para establecer un récord estatal de salto vertical con 19 integrantes (KTLA 5)

El objetivo era superar la formación actual de 12 mujeres con una de 19 integrantes. El evento, organizado por Jazmyne Kahler y Chazi Rutz, estaba programado hasta el domingo. Skydive Elsinore actuaba como sede, aunque la organización estaba a cargo de un grupo externo que no respondió a las consultas de la prensa.

Chazi Rutz, paracaidista profesional de Arizona que saltó con el grupo ese día, contó al Los Angeles Times, diario estadounidense, que el primer minuto de caída libre transcurrió sin inconvenientes. Según Rutz, el problema se desencadenó en la fase de apertura de paracaídas: las dos mujeres se acercaron demasiado entre sí, las lonas se enredaron y perdieron el control del descenso.

El portavoz de la empresa, Josh Hall, confirmó que no hay indicios de fallo en el equipo utilizado y señaló que la compañía coopera con las autoridades. La causa exacta del choque no está determinada. Durante la jornada se registraron vientos del noreste con ráfagas de hasta 32 kilómetros por hora (20 millas por hora) cerca de la Base de Reserva Aérea March, a unos 22 kilómetros al este de Lake Elsinore, aunque las autoridades no confirmaron si las condiciones climáticas influyeron en la colisión.

En 2025 murieron 16 paracaidistas en saltos en Estados Unidos

Vehículo policial con luces de emergencia encendidas en un camino de tierra, junto a un campo despejado y montañas al fondo
Las autoridades registraron ráfagas de viento de hasta 32 kilómetros por hora cerca de la Base de Reserva Aérea March (KTLA 5)

El lugar de la caída se encuentra a poco más de 800 metros del centro de operaciones de Skydive Elsinore, fundada en 1958 y la instalación de paracaidismo de funcionamiento continuo más antigua de América del Norte.

El centro está ubicado a unos 120 kilómetros al sureste de Los Ángeles. La Asociación Estadounidense de Paracaidismo (USPA) registró 16 muertes en saltos dentro de Estados Unidos durante 2025, sobre un total estimado de 3,4 millones de saltos realizados ese año. La organización califica esa cifra como baja en comparación con los años de mayor siniestralidad del deporte, registrados durante la década de 1970.

Skydive Elsinore expresó sus condolencias a los familiares y allegados de las dos deportistas. El Departamento del Alguacil del Condado de Riverside tiene a cargo la investigación.

Temas Relacionados

CaliforniaAccidenteEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De los turnos nocturnos en una radio de Seattle a novelista en Ámsterdam: Rachel Lynn Solomon y el romance como refugio en tiempos oscuros

La autora radicada en los Países Bajos llega a la región por primera vez para el AmaBookFest. En una charla con Infobae, contó cómo construye sus historias y qué la llevó a elegir el amor como eje de su obra

De los turnos nocturnos en una radio de Seattle a novelista en Ámsterdam: Rachel Lynn Solomon y el romance como refugio en tiempos oscuros

El voto latino le costó 14 puntos al Partido Republicano en las elecciones de medio mandato

Texas, Kansas y Florida registraron los mayores desplazamientos hacia los demócratas, impulsados por el rechazo a la política migratoria y el malestar económico

El voto latino le costó 14 puntos al Partido Republicano en las elecciones de medio mandato

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 6 de noviembre de 2026

Como cada viernes, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores de su sorteo millonario

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 6 de noviembre de 2026

Funcionarios de EEUU destinan USD 280 mil para ayudar a Puerto Rico ante las crisis de agua y energía

La alianza entre la Federación Hispana y un banco neoyorquino financiará mejoras en diez centros comunitarios, con cisternas, sistemas de recolección de lluvia, cocinas y paneles solares con baterías

Funcionarios de EEUU destinan USD 280 mil para ayudar a Puerto Rico ante las crisis de agua y energía

La peor inundación en mil años arrasó Palm Bay, mató a dos personas y dejó barrios enteros sin salida

Calles hundidas, socavones y casas con agua hasta los tobillos: el sur del condado de Brevard enfrenta una recuperación lenta mientras muchos propietarios descubren que no tienen seguro de inundación

La peor inundación en mil años arrasó Palm Bay, mató a dos personas y dejó barrios enteros sin salida

TECNO

Una startup dice que una IA inédita de Anthropic resolvió un problema cuántico abierto desde 2008

Una startup dice que una IA inédita de Anthropic resolvió un problema cuántico abierto desde 2008

Convierten el Apple TV 4K en una Nintendo Switch y ejecutan Super Mario Odyssey a 60 FPS

Cambiar contraseñas luego de compartir internet debería ser una práctica de rutina: trucos para evitar espías

Suplantan a Amazon en España, llaman a usuarios y dicen que tienen cobros de 190 euros

Windows 11 tiene una mejora que salvará computadores antiguos apunto de quedar obsoletos

ENTRETENIMIENTO

Netflix lanza ‘Otros mundos’, la serie precuela de ‘Stranger Things’: cuándo se estrena y de qué trata

Netflix lanza ‘Otros mundos’, la serie precuela de ‘Stranger Things’: cuándo se estrena y de qué trata

Qué fue de los actores de Karate Kid a 40 años del estreno de la película

Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas

MUNDO

Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev y dañó un importante puente

Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev y dañó un importante puente

Condenaron a 200 años de prisión al líder de una secta religiosa en Kenia

Monedas antiguas reavivan la disputa sobre la identidad de la líder que acudió a Roma

El canciller italiano sufrió un ciberataque: Giorgia Meloni responsabilizó a hackers vinculados a Rusia

Los Chalecos Amarillos instaron a la “desobediencia masiva” de cara a una nueva jornada de protestas en Francia