Las fotos de la histórica velada de la UFC en la Casa Blanca
El evento, denominado “UFC Freedom 250”, se realizó en una arena conocida como “The Claw”, construida en el jardín sur del edificio histórico de Washington DC. La estructura alcanzaba una altura superior a la del propio edificio presidencial
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al director ejecutivo de la UFC, Dana White, durante el himno nacional en el balcón de la Casa Blanca (REUTERS)
Una pantalla muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caminando junto al presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White, mientras el público asiste al UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca (REUTERS)
El presidente Donald Trump camina junto al presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White, por el Cross Hall de la Casa Blanca antes de asistir a los combates del UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca (REUTERS)
Miembros de la Guardia Nacional observan un desfile aéreo antes del evento UFC Freedom 250, mientras patrullan junto al Monumento a Washington, en Washington DC (REUTERS/Leah Millis)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente y director ejecutivo de la UFC, Dana White, se dan la mano antes de salir del Despacho Oval durante el evento UFC Freedom 250 (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega acompañado del director ejecutivo de la UFC, Dana White, al evento UFC Freedom 250, celebrado en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS)
Los F-16 Fighting Falcons de los Thunderbirds de la Fuerza Aérea de EEUU y los Blue Angels de la Armada de EEUU realizan un vuelo de exhibición el día del UFC Freedom 250 (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director ejecutivo de la UFC, Dana White, posan en el balcón de la Sala Azul de la Casa Blanca mientras aviones militares estadounidenses sobrevuelan el lugar durante el evento (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa el combate de peso pluma entre Diego Lopes (Brasil) y Steve García (EEUU) durante el UFC Freedom 250 (REUTERS/Evan Vucci)
Diego Lopes atraviesa el Salón de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca para dirigirse a su combate en el UFC Freedom 250 (REUTERS)
Se observa un vuelo rasante durante el UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca (REUTERS)
Bo Nickal (guantes rojos) se enfrenta a Kyle Daukaus (guantes azules) durante el UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca (REUTERS)
El ring y la Casa Blanca durante el UFC Freedom 250, celebrado en el Jardín Sur de la Casa Blanca (REUTERS)
El boxeador Tyson Fury luce una gorra con el lema "Donald Trump para primer ministro", mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aparece sentado al fondo durante el evento UFC Freedom 250, celebrado en el Jardín Sur de la Casa Blanca (REUTERS)
El brasileño Mauricio Ruffy celebra su victoria frente al estadounidense Michael Chandler en su combate de peso ligero durante el evento de artes marciales mixtas "UFC Freedom 250", celebrado en el Jardín Sur de la Casa Blanca (REUTERS)
El luchador de artes marciales mixtas estadounidense Derrick Lewis espera en el Cross Hall de la Casa Blanca su combate de peso pesado contra el estadounidense Josh Hokit (REUTERS)
El vicepresidente de EEUU, JD Vance, saluda al presidente Donald Trump durante el UFC Freedom 250 (REUTERS/Evan Vucci)
Bo Nickal (guantes rojos) se enfrenta a Kyle Daukaus (guantes azules) durante el UFC Freedom 250 (REUTERS)
La guardia de honor del ejército estadounidense regresa a la Sala de Recepciones Diplomáticas de la Casa Blanca durante el UFC Freedom 250 (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, saluda al luchador Sean O'Malley durante el UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca (REUTERS)
Alex Pereira posa en el balcón de la Casa Blanca mientras se prepara para salir a la jaula para su combate contra Ciryl Gane por el título interino de peso pesado en el UFC Freedom 250 (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sonríe sentado junto a la primera dama, Melania Trump, y al director ejecutivo de la UFC, Dana White, mientras posa para una foto con otros invitados durante el evento UFC Freedom 250 (REUTERS)
Ilia Topuria y Justin Gaethje se enfrentan en una pelea por el título de peso ligero durante el UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca (REUTERS)
Ilia Topuria se dirige al ring para enfrentarse a Justin Gaethje en su combate por el título de peso ligero en el UFC Freedom 250 (REUTERS)
Justin Gaethje sale al ring antes de su combate contra Ilia Topuria (no aparece en la imagen) durante el UFC Freedom 250 en el Jardín Sur de la Casa Blanca (REUTERS)
El estadounidense Justin Gaethje celebra tras derrotar a Ilia Topuria durante el evento de artes marciales mixtas UFC Freedom 250 (REUTERS)
Ilia Topuria abandona el recinto tras su derrota ante Justin Gaethje en el combate por el título de peso ligero celebrado en el UFC Freedom 250 (REUTERS)
Los fuegos artificiales estallan sobre la Casa Blanca al término del UFC Freedom 250 (REUTERS)
Los fuegos artificiales estallan mientras el estadounidense Justin Gaethje celebra su victoria sobre Ilia Topuria durante el evento de artes marciales mixtas UFC Freedom 250 (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el director ejecutivo de la UFC, Dana White, posan en el octágono durante el evento UFC Freedom 250 (REUTERS/Evan Vucci)