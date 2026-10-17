Tras la sugerencia de Trump, Katie Zacharia renunció a su cargo como portavoz presidencial

La ex secretaria de prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, ofrece su primera rueda de prensa en la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 13 de octubre de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

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Katie Zacharia renunció como secretaria de prensa de la Casa Blanca cinco días después de asumir el cargo, tras una semana marcada por cuestionamientos sobre su trayectoria profesional, una rueda de prensa criticada por medios estadounidenses y señales de que había perdido el respaldo del presidente Donald Trump.

La ahora ex portavoz presidencial comunicó su salida con un mensaje en redes sociales, en el que elogió a Trump, pero no aclaró si ella presentó su dimisión o si el mandatario resolvió destituirla.

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“El presidente Trump es un hombre amable, maravilloso, generoso, considerado, entusiasta y trabajador. Ojalá más estadounidenses lo apreciaran. Nadie hará nunca que América sea grande de la manera en que él lo ha hecho y continúa haciéndolo”, escribió Zacharia en su perfil de X y cerró: “Fue un honor trabajar para él”.

Zacharia recibió críticas por una breve rueda de prensa que varios medios calificaron como “desastrosa”, así como por datos relacionados con su formación y experiencia profesional. La entonces vocera obtuvo su título de Derecho en la Universidad de Pepperdine, aunque no cuenta con licencia para ejercer como abogada en ningún estado de Estados Unidos.

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La ex funcionaria justificó el uso de su título por su formación académica y por su trabajo previo en un bufete de abogados en China. En una entrevista con Fox News, cadena en la que trabajó como comentarista, dijo que se consideraba “abogada pero no letrada”. Esa distinción no está reconocida por la Asociación de Abogados de Estados Unidos. Hasta el momento, Trump no emitió una declaración oficial sobre la renuncia de Zacharia.

La imagen publicada por Katie Zacharia vía X al anunciar su renuncia del cargo (@KatieZacharia)

Sin embargo, antes de que se conociera el mensaje de la ex secretaria de prensa, Trump afirmó que pretendía conversar con ella tras regresar de un mitin en Georgia. “No creo que Katie deba sufrir como está sufriendo a manos de la prensa”, sostuvo el presidente, en un comentario que dejó en duda su continuidad en el puesto.

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El jefe de Estado aconsejó Zacharia que reconsiderara su continuidad en el cargo, después de su primera rueda de prensa y de las críticas por sus credenciales profesionales. “Le dije: ‘No tienes que hacer esto si no quieres. Creo que deberías reconsiderarlo’”, declaró ante periodistas en los jardines de la Casa Blanca.

Trump sostuvo que la cobertura sobre Zacharia fue injusta y expresó su preocupación por la presión pública que afrontó durante sus primeros días como portavoz. “Creo que mereces ser feliz”, relató Trump al describir el intercambio. El presidente afirmó además que le preguntó si realmente necesitaba ocupar la función. De acuerdo con el medio Associated Press, Trump señaló que quería que la funcionaria estuviera bien y evitara atravesar una situación como la de los últimos días.

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El mandatario puso en duda la continuidad de Katie Zacharia como secretaria de prensa de la Casa Blanca, una semana después de su nombramiento (C-SPAN).

Cómo alcanzó Katie Zacharia la secretaría de prensa de la Casa Blanca

Cabe recordar que Trump designó a Katie Zacharia como portavoz de la Casa Blanca el 9 de octubre, para ocupar la vacante que dejó Karoline Leavitt a fines de agosto. El presidente anunció el nombramiento mediante una publicación en Truth Social. Zacharia reemplazó a Leavitt, quien ejerció como secretaria de prensa desde el inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025.

Leavitt dejó el puesto a los 28 años, como la secretaria de prensa más joven en la historia de Estados Unidos. Trump atribuyó su salida a la decisión de dedicar más tiempo a su familia tras el nacimiento de su segunda hija, en mayo.

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