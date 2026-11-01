Estados Unidos

Un repartidor fue víctima de una broma viral y su reacción causó una colecta que reunió más de USD 400.000

El video mostró a Walt Zerod, empleado de Red Baron en Míchigan, mientras reponía pizzas. Tras viralizarse, miles de personas donaron para apoyar al padre de cuatro hijos que dijo "no poder pagar su hipoteca"

Un creador de contenido simuló el robo de dinero con Apple Pay a un empleado de Red Baron en un supermercado de Míchigan (X/@AmericaPapaBear)

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Un trabajador de reparto de Red Baron Pizza en Míchigan se convirtió en fenómeno viral, después de que un video mostrara su reacción desesperada ante la broma de un creador de contenido. En la grabación, simuló robarle dinero mediante Apple Pay mientras él reponía mercadería en un supermercado.

La indignación en redes derivó en una campaña de recaudación que superó los USD 480.000 en pocos días.

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La grabación, originalmente publicada en la cuenta de Instagram (conocida como @thea.ctiveworld), muestra al trabajador, identificado públicamente como Walt Zerod, reponiendo pizzas congeladas cuando un desconocido se le acerca a preguntarle la hora. Al sacar su teléfono, el “bromista” activa un sonido que imita una transacción de Apple Pay y le dice que “acaba de tomar USD 10 de su cuenta”.

Un hombre con gorra, gafas y camiseta roja de Red Baron se encuentra de pie frente a un refrigerador con alimentos envasados
Walt Zerod confrontó al autor del video y explicó sus dificultades para cubrir la hipoteca y sostener a sus cuatro hijos (X/@AmericaPapaBear)

La reacción de Walt conmovió a millones de personas en todo el mundo

Zerod, visiblemente agitado, no tardó en confrontar al hombre. “No tengo tiempo para esto. Mi vida ya es suficientemente difícil”, le dijo en el video ampliamente difundido.

En una segunda escena de la grabación, filmado cerca de una caja registradora, el trabajador elevó el tono: “Tengo hijos en casa que se fueron a dormir sin mí. Debería haber terminado hace una hora y todavía estoy trabajando. Tengo que levantarme a las 5 de la mañana para hacer 10 tiendas más.

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Conmovido por la situación, agregó: “Ni siquiera puedo pagar mi hipoteca y tengo cuatro hijos en casa. No tiene gracia”.

A diferencia de otros casos similares, la audiencia no avaló la broma. Los comentarios en redes volcaron el apoyo hacia Zerod, y el video se replicó millones de veces con críticas generalizadas al tipo de contenido que persigue y filma a trabajadores sin su consentimiento.

La cuenta que publicó el video fue desactivada días después de que la grabación comenzara a circular masivamente.

Señalan a un streamer como autor de la broma

Varios perfiles en redes sociales apuntaron contra Carter Robert Porter como el dueño del perfil @thea.ctiveworld en Instagram (también conocida como ThreeOfAKind) y responsable de la broma.

La información no pudo ser verificada de manera independiente. Aunque la cuenta asociada al video permanece inactiva desde la publicación del contenido viral.

Un hombre con gorra, gafas y camiseta roja en el pasillo de congelados de una tienda, junto a un recuadro circular con el rostro de un joven
Usuarios en redes sociales señalaron a Carter Robert Porter como el responsable del perfil asociado a la broma. (X/@AmericaPapaBear)

Red Baron nombró a Zerod empleado del mes antes de que cerraran las nominaciones

La empresa reaccionó con rapidez. En un posteo en X, Red Baron publicó que las nominaciones para el empleado del mes estaban cerradas, con un escueto “ya saben por qué”.

Posteriormente amplió el mensaje: “Sigue aquí. Tiene su club de fans. Nosotros incluidos”. El posteo fue ampliamente compartido y elogiado como un gesto de respaldo institucional al trabajador.

Schwan’s, la compañía con sede en Minnesota que es la empresa madre de Red Baron, confirmó al New York Post que Zerod es un empleado de entrega directa a tiendas y que el incidente ocurrió en agosto, aunque el video se viralizó varias semanas después.

Captura de una publicación en redes sociales que incluye un recuadro rojo con texto en blanco en inglés sobre el empleado del mes
La empresa Red Baron nombró a Walt Zerod empleado del mes como respaldo institucional a su labor de entrega directa. (X/@AmericaPapaBear)

La campaña de donaciones llegó a casi medio millón de dólares en menos de 48 horas

Luke Oakenshield, un hombre de Arizona que no conocía a Zerod personalmente cuando lanzó la iniciativa, creó una campaña en GoFundMe con el propósito de brindarle estabilidad económica al padre de cuatro hijos.

“Esta recaudación es sobre apoyar a alguien que trabaja duro y no debería tener que temer perder todo porque alguien quería contenido y clics”, escribió Oakenshield en la plataforma.

La respuesta fue inmediata. Miles de donaciones de entre USD 10 y 30.000 engrosaron el fondo en cuestión de horas. La campaña ya superó los USD 480.000, y la meta fue elevada a USD 700.000.

En cuanto al portal GoFundMe, confirmó que trabaja con Oakenshield para garantizar que el dinero llegue a Zerod de manera segura.

Un hombre con barba, lentes, gorra negra y camiseta polo roja con el logotipo de Red Baron se encuentra en el pasillo de una tienda
Las donaciones dirigidas a Zerod superaron los 480.000 dólares y la plataforma elevó la meta a 700.000 dólares. (X/@AmericaPapaBear)

Zerod agradeció el apoyo y dijo que evalúa contar su historia públicamente

El propio Zerod se pronunció a través de la plataforma de recaudación. “Quería tomarme un momento para agradecer personalmente a todos los que donaron, compartieron esta campaña o dejaron un mensaje amable. La generosidad que mostraron a mí y a mi familia significa más de lo que puedo expresar con palabras”, escribió, según publicó The Detroit News.

El trabajador indicó que su familia está bien y que optó por mantener la privacidad ante la repentina exposición. También reconoció haber recibido numerosas solicitudes de entrevistas de medios de comunicación, aunque aclaró que no descarta hablar públicamente.

“Antes de tomar esa decisión, quiero asegurarme de que sea con personas que nos traten a mí y a mi familia con cuidado y respeten nuestra privacidad”, señaló. Su esposa había adelantado que, por el momento, la familia declinaba las solicitudes de entrevistas.

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