A nueve meses del secuestro de Nancy Guthrie, el ADN sigue siendo la principal esperanza de los investigadores

El caso de Nancy Guthrie, sin resolución a nueve meses de su desaparición, se convirtió en uno de los más seguidos de 2026 en Estados Unidos

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El 1 de febrero de 2026, Nancy Guthrie fue secuestrada de su vivienda en Tucson, Arizona. Tiene 84 años y es madre de Savannah Guthrie, conductora del programa de televisión TODAY.

Las autoridades federales calificaron el hecho como un secuestro con pedido de rescate desde el primer momento. A 274 días de su desaparición, nadie fue detenido y la causa no tiene resolución.

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Según informó NBC News, el sheriff Chris Nanos publicó en X que integrantes del equipo especial viajaron a Florida a comienzos de octubre para reunirse con científicos de un laboratorio privado y evaluar nuevas líneas de trabajo sobre las pruebas de ADN del caso. “Se discutieron varias ideas y continuamos trabajando con todos nuestros socios para resolver este caso”, afirmó.

El sheriff del Condado de Pima lleva nueve meses al frente de una investigación que aún no tiene sospechosos formales (REUTERS/Rebecca Noble)

El estado de la investigación

La investigación tiene como eje el análisis de pruebas digitales y material genético, con cooperación entre la oficina del sheriff y la oficina del FBI en Phoenix, de acuerdo con el medio local KVOA.

El laboratorio privado de Florida no es un actor nuevo en la causa: Nanos había aclarado anteriormente que esa institución trabaja con el departamento desde hace años y que, en este caso, presta sus servicios de forma gratuita.

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La agencia federal trabaja junto al sheriff de Pima en un caso que combina análisis de ADN, pruebas digitales y dos notas de rescate (REUTERS/Rebecca Noble)

Las actualizaciones oficiales fueron pocas desde el inicio. En julio, organismos de seguridad federal anunciaron que el cabello hallado durante el operativo no correspondía a ninguno de los posibles sospechosos.

Ese resultado negativo cerró una de las líneas de análisis genético que los investigadores mantenían abiertas.

274 días después, la familia de Nancy Guthrie sigue esperando noticias sin que nadie haya sido arrestado (REUTERS/Rebecca Noble/File Photo)

Los antecedentes del caso

Diez días después de la desaparición, el FBI difundió imágenes de la cámara Ring de la vivienda. En el video se ve a una persona con pasamontañas, guantes y un arma aparente frente a la puerta de la casa. Los investigadores creen que se trataría de un hombre de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura, informó KVOA.

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En julio, la oficina del sheriff divulgó el contenido de dos notas de rescate. La primera, enviada el 2 de febrero, exigía USD 4 millones en bitcoin antes de las 17:00 del 5 de ese mes, con advertencia de que el monto subiría a USD 6 millones si el plazo vencía sin pago.

La segunda nota, fechada el 6 de febrero, sostenía que Guthrie había muerto poco después de ser secuestrada a causa de un problema cardíaco y que había sido enterrada. Las autoridades no confirmaron la autenticidad de ninguno de los dos mensajes.

En septiembre, los investigadores analizaron un tercer posible mensaje de rescate. Al día siguiente, el departamento del sheriff lo descartó por considerarlo no creíble, tal y como informó KVOA.

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Las imágenes del timbre inteligente de la vivienda muestran a un hombre encapuchado, armado y con mochila: la única pista visual del caso (FBI vía AP)

La familia, en el centro de la escena

Savannah Guthrie, de 54 años, mantuvo una presencia pública constante durante estos meses para pedir colaboración ciudadana. En abril retomó su trabajo en el canal, con el caso aún sin resolverse.

En agosto, Savannah compartió una imagen de su madre en Instagram junto a un mensaje en el que expresó el impacto de la desaparición en su familia. “Hay un vacío dentro de nosotros que nunca podrá llenarse. Hay un dolor que no puede suavizarse”, escribió la conductora.

A esa frase agregó: “Y hay en nosotros una determinación que no puede apagarse: descubrir qué le pasó, para poder darle la dignidad de una despedida apropiada, una celebración de su notable vida que ella merece”.

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La conductora de TODAY regresó al aire en abril sin saber qué pasó con su madre y con la promesa pública de no rendirse (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

El llamado a la comunidad

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima subrayó que la colaboración ciudadana sigue siendo fundamental.

“Ninguna pista es demasiado pequeña”, aseguró la institución. “Incluso el dato más mínimo podría ser decisivo para esta investigación”.

Las recompensas por información acumulan cifras considerables: el FBI ofrece USD 100.000, la línea 88-CRIME suma USD 102.500 adicionales y la familia Guthrie puso sobre la mesa USD 1.000.000.

Quienes tengan datos pueden comunicarse al 88-CRIME o al 1-800-CALL-FBI, según informó KVOA.