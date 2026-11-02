Un responsable electoral de Florida instó a votar en persona por demoras graves en el servicio postal

Un lote de boletas para los residentes de Hallandale Beach permaneció retenido en una instalación postal durante cerca de una semana (AP Foto/Bryon Houlgrave)

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El supervisor electoral del condado de Broward, Joe Scott, advirtió que la demora en la entrega de boletas por correo en esa zona de Florida se volvió tan pronunciada que recomienda a los votantes presentarse a votar en persona o entregar sus boletas directamente en las oficinas electorales antes del martes 3 de noviembre, fecha límite para que los votos sean contabilizados.

Scott, un demócrata electo, dijo enThe New York Times que su oficina recibió decenas de quejas de votantes que aguardan sus boletas o que las enviaron de regreso y no tienen confirmación de que llegaron.

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El proceso de devolución, que debería tomar “dos días como máximo”, en algunos casos tomó más de dos semanas, según testimonios de votantes recogidos por el medio neoyorquino. “En este punto, incluso si el correo funcionara con normalidad —que no es el caso— ya es demasiado tarde para depositar su boleta en el buzón”, afirmó Scott en una entrevista telefónica publicada por el NYT.

Joe Scott recomendó a los votantes del condado de Broward acudir a las urnas en persona debido al retraso en el servicio postal (CBS Miami)

Hallandale Beach concentra los atrasos más documentados

El primer indicio de la irregularidad surgió cuando líderes comunitarios alertaron a Scott de que los residentes de Hallandale Beach —ciudad del sur de Broward con más de 25.000 votantes habilitados— no habían recibido sus boletas.

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Al verificarlo, Scott confirmó que un lote masivo de papeletas estuvo retenido en una instalación postal durante aproximadamente una semana.

El funcionario activó un enlace con el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), que prometió investigar, pero, según Scott en declaraciones a NBC6, “nunca llegaron respuestas concretas” y señaló una “falta de transparencia” por parte de la agencia.

El Servicio Postal rechaza que existan demoras sistemáticas

El USPS negó tener un problema. Debra Jean Fetterly, vocera de la agencia para el sur de Florida, declaró al Miami Herald que “la gestión postal local informa que actualmente no experimenta demoras en sus instalaciones de procesamiento o entrega para los condados de Broward y Monroe”.

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La agencia también señaló en un comunicado dominical citado por The New York Times que “cualquier cantidad de factores” puede influir en el tiempo de entrega de una pieza de correo, y que sin revisar las piezas específicas involucradas no puede avanzar en ninguna investigación.

El Servicio Postal de Estados Unidos negó la existencia de demoras en sus plantas de distribución para el sur de Florida (CBS Miami)

Las dificultades no se circunscriben a Broward. Sherri Hodies, supervisora electoral del condado de Monroe, dijo en declaraciones a NBC6 que su oficina detectó inconvenientes con boletas devueltas desde varios estados, entre ellos Misuri, Minnesota, Connecticut, Nueva Hampshire, Rhode Island y Virginia. “No sabemos si ocurre de su lado o del nuestro”, admitió Hodies, y subrayó que el fenómeno se distribuye en “muchos estados”.

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Miami-Dade no registra los mismos problemas

A diferencia de Broward, el condado de Miami-Dade no informó irregularidades. Juan Mendieta, subdirector electoral de ese condado, precisó al Miami Herald que de las 250.000 boletas enviadas, alrededor de 120.000 ya fueron devueltas sin contratiempos.

Aun así, Mendieta recomendó a los votantes entregar sus papeletas en persona o ir a votar de forma presencial para evitar cualquier riesgo ante la cercanía del día de elecciones.

El condado de Miami-Dade registró el retorno normal de 120.000 papeletas sin reportar las fallas detectadas en Broward (David Santiago/Miami Herald vía AP)

Las opciones para entregar la boleta antes del cierre

Scott instó a los votantes de Broward a acudir a cualquiera de los 30 centros de votación anticipada o a la sede de la oficina electoral en el 4650 de la Avenida NW 21 en Fort Lauderdale.

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En Miami-Dade, las boletas pueden entregarse en la oficina de la supervisora electoral en el 2700 de la Avenida NW 87 en Doral. El plazo final para que las boletas sean recibidas y contabilizadas vence a las 19 del martes 3 de noviembre.

Un análisis del USPS sobre las elecciones generales de 2024 determinó que el 97,7% de las boletas fueron entregadas a las oficinas electorales dentro de los tres días posteriores al envío, aunque la agencia recomienda depositarlas en el correo con al menos una semana de antelación.