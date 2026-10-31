Estados Unidos

Violencia escolar en Miami Beach: una niña de 11 años enfrenta cargos por agresión agravada tras un brutal ataque a una compañera

El incidente ocurrió el 24 de septiembre en la cafetería de la Nautilus Middle School y quedó grabado en video. El caso llegó a la justicia juvenil y el juicio quedó fijado para el 21 de diciembre

Una menor golpeó y pateó a otra estudiante en la cafetería de la Nautilus Middle School el 24 de septiembre. La acusada enfrenta una felonía de segundo grado y su juicio está previsto para el 21 de diciembre. (Fuente: CBS)
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El 24 de septiembre, en la cafetería de la Nautilus Middle School de Miami Beach, una estudiante de 11 años se acercó a otra alumna, la tomó del cabello y la arrastró al suelo. Según el reporte de la Policía Escolar de Miami-Dade, la agresora procedió a golpear y patear a la víctima en el estómago en repetidas ocasiones. Un video filmado con un teléfono celular captó la secuencia completa; el personal de la escuela tardó aproximadamente 25 segundos en intervenir para separar a las alumnas.

Ambas involucradas son menores de edad. La madre de la presunta víctima declaró a NBC News que su hija sufrió lesiones en la cabeza —entre ellas una laceración en el cuero cabelludo— y una conmoción cerebral, y que, más de un mes después del incidente, todavía no había podido reincorporarse a clases.

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Qué ocurrió en la cafetería de la Nautilus Middle School de Miami Beach

El video del altercado muestra el momento en que la agresora se dirige hacia la víctima, que estaba sentada. La madre de la niña lesionada cuestionó públicamente la demora del personal: “Nadie intervenía. ¿Dónde estaban los adultos?”, afirmó en declaraciones a NBC Miami.

A la izquierda, personas con rostros difuminados forcejean en un aula; a la derecha, el letrero de la escuela Nautilus Middle School
Una alumna de 11 años atacó a otra estudiante en la cafetería de la Nautilus Middle School de Miami Beach el 24 de septiembre. (NBC News)

De acuerdo con CBS News Miami, la madre de la víctima también sostuvo que el ataque fue filmado por una familiar de la acusada y que tuvo carácter premeditado, vinculado supuestamente a un desacuerdo por la organización de un grupo de porristas.

La familia de la menor lesionada contrató a la abogada Gina Raijman, del estudio 305 Hurt, que evalúa acciones legales contra la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade.

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La acusación contra la niña de 11 años y la orden judicial

Durante la audiencia judicial presidida por la jueza Yery Marrero, se dio lectura formal al cargo contra la menor: un delito de agresión agravada calificado como felonía de segundo grado. La acusada compareció de manera virtual junto a su madre. Dado que la familia fue declarada indigente según el testimonio de la madre, el tribunal designó un defensor público para el caso, según CBS News Miami.

Además del cargo penal, la magistrada emitió una orden de alejamiento que prohíbe a la acusada todo contacto con la víctima, incluido el que pudiera producirse a través de plataformas de redes sociales. Bajo la legislación de Florida, los menores a partir de los 7 años pueden enfrentar cargos por determinados delitos —incluyendo felonías— aunque sus casos se tramitan habitualmente en el sistema de justicia juvenil y no en tribunales de adultos.

La palabra de las familias y el distrito escolar de Miami-Dade

La madre de la acusada reconoció ante NBC Miami las acciones de su hija, pero atribuyó parte de la responsabilidad a las autoridades escolares. “Ella tiene 11 años. Cometió un error. No justifico sus acciones, pero sí considero responsable al distrito escolar por no haber hecho nada para evitar que esto escalara”, afirmó. Según su versión, su hija había sufrido acoso durante semanas y ella misma se había comunicado con funcionarios de la escuela sin obtener respuesta: “Esto venía pasando desde hacía semanas y la escuela falló tanto a mi hija como a la otra niña”, declaró.

Por su parte, las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade confirmaron en un comunicado que el personal había mantenido reuniones con las estudiantes involucradas antes del incidente, con el propósito de reducir las tensiones. “Cuando ocurrió la situación, la dirección escolar y la Policía Escolar de Miami-Dade respondieron de inmediato. El asunto fue atendido conforme al Código de Conducta Estudiantil y derivado a las autoridades”, señaló el distrito en un comunicado reproducido por ambos medios.

Fotogramas desenfocados de dos personas vestidas de azul durante un forcejeo en el suelo junto al subtítulo en inglés «I'M HURT»
La familia de la menor lesionada contrató representación legal para evaluar demandas contra la Junta Escolar de Miami-Dade. (Captura)

El superintendente de las escuelas de Miami-Dade, Rafael Villalobos, reconoció ante CBS News Miami que la intervención tardó más de lo deseado. “La escuela es un lugar muy grande y no se veía lo que pasaba desde donde estábamos. Una vez que fueron informados, se dirigieron de inmediato hacia donde ocurrió la pelea. Desafortunadamente, tardó más de lo que hubiéramos querido”, declaró, según el citado medio.

Villalobos subrayó, además, que el objetivo institucional es intervenir antes de que los conflictos escalen: “No importa cuán pequeña sea la situación, queremos abordarla para que no se convierta en algo mayor”.

Cuándo será el juicio por la agresión en Miami Beach

Tras la audiencia, la madre de la presunta víctima rompió en llanto a las puertas del tribunal. “Mi hija no hizo nada para merecer esto. Tiene que haber consecuencias”, declaró a NBC Miami. También hizo un llamado público a frenar la violencia escolar: “Nuestra vida quedó patas arriba. Estoy herida”, afirmó ante CBS News Miami.

La acusada ya no asiste a la Nautilus Middle School; su madre informó al tribunal que la retiró del establecimiento ante la falta de apoyo institucional.

El juicio por el cargo de agresión agravada está previsto para el 21 de diciembre, según confirmaron ambas fuentes.

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