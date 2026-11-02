El ranking que estableció cuáles son los países más felices del mundo en 2026

La clasificación toma en cuenta ingresos, salud, apoyo social, libertad individual y confianza institucional (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El World Happiness Report 2026 volvió a situar a los países nórdicos entre las sociedades con mayor satisfacción vital y dejó un dato destacado para América Latina: Costa Rica llegó al cuarto puesto, la mejor ubicación alcanzada hasta ahora por un país de la región. El estudio reúne respuestas de habitantes de 147 naciones y permite comparar cómo evalúan su propia vida.

La clasificación no mide la alegría como un estado de ánimo momentáneo. El informe es elaborado por el Wellbeing Research Centre de la Universidad de Oxford en colaboración con Gallup y la SDSN de la ONU, y considera la valoración que cada persona hace de su vida, junto con factores como el ingreso por habitante, la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones, la generosidad y la percepción de la corrupción.

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Los países más felices del mundo

El ranking muestra una continuidad en la parte superior de la tabla. Los países del norte de Europa conservan una presencia sostenida entre las primeras posiciones, un desempeño vinculado a la confianza social, el acceso a redes de apoyo y la percepción de instituciones estables.

A la vez, el avance de Costa Rica introduce una novedad en la clasificación de 2026. El país centroamericano mejoró dos lugares frente al año anterior y se ubicó por delante de varias naciones europeas que suelen ocupar los puestos más altos del informe.

1. Finlandia

Finlandia encabezó el ranking por noveno año consecutivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encabeza la clasificación por noveno año consecutivo. Su permanencia en el primer puesto se asocia a la confianza entre las personas, las redes de contención y la percepción de que las instituciones responden de manera previsible ante las necesidades de la población.

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El resultado se mantiene pese a las condiciones climáticas exigentes y a la baja densidad demográfica del país.

2. Islandia

Islandia ocupó el segundo lugar del World Happiness Report 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocupa el segundo lugar del listado. El país registra buenos indicadores en respaldo social, seguridad y cohesión comunitaria, aspectos que inciden en la forma en que sus habitantes evalúan sus condiciones de vida.

La disponibilidad de vínculos familiares, amistades e instituciones a las que recurrir frente a una dificultad aparece como uno de los factores relevantes.

3. Dinamarca

Dinamarca se ubicó tercera entre los países más felices del mundo en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el tercer puesto figura Dinamarca y refuerza la presencia del norte europeo en los primeros puestos. El informe relaciona su desempeño con la calidad de vida, la confianza pública y la libertad percibida para tomar decisiones personales.

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La autonomía es una de las variables que utiliza el estudio para interpretar las respuestas de la población.

4. Costa Rica

Costa Rica alcanzó el cuarto puesto del World Happiness Report 2026, su mejor ubicación histórica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ascenso de Costa Rica al cuarto lugar representa uno de los principales cambios de la edición 2026. En 2025, el país se había ubicado sexto, por lo que el nuevo resultado le permitió superar a Suecia y Noruega.

Costa Rica es el primer país latinoamericano que entra en el grupo de los cuatro primeros del índice, según los datos citados por National Geographic. El informe destaca el peso de los vínculos familiares, comunitarios y sociales en la percepción de bienestar en América Latina.

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En este caso, las relaciones personales y la conexión con el entorno natural forman parte de los elementos asociados a su valoración positiva. Sin embargo, el reporte no atribuye la posición a un único factor, sino a la combinación de las variables que releva.

5. Suecia

Suecia se mantuvo entre las naciones mejor calificadas por sus habitantes en la evaluación de su propia vida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suecia queda en el quinto puesto y prolonga la presencia nórdica dentro de los seis primeros lugares. La esperanza de vida, el apoyo social y la libertad individual se encuentran entre las dimensiones que ayudan a explicar la valoración de su población.

La ubicación sueca refleja una regularidad del ranking: los países mejor posicionados suelen combinar indicadores económicos con instituciones que generan confianza y redes capaces de acompañar a las personas ante situaciones adversas.

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6. Noruega

Noruega completó el sexto puesto del ranking mundial de felicidad en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noruega completa el sexto lugar del ranking. Su desempeño consolida un panorama regional en el que cinco países nórdicos aparecen entre los seis primeros.

El estudio no plantea una fórmula única para alcanzar mayores niveles de satisfacción vital. Sin embargo, identifica patrones comunes entre los países de la parte alta, como la solidez de las relaciones sociales, la confianza institucional y el margen de decisión de las personas sobre su propia vida.

El contraste con los destinos asociados al buen clima o a la vida social también aparece en otros casos. España ocupa el puesto 41, por detrás de Francia, Reino Unido e Italia. Además, se sitúa en el lugar 128 entre 136 naciones evaluadas en bienestar de jóvenes, un indicador que muestra diferencias generacionales dentro de una misma sociedad.

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Los países menos felices del mundo

En contraste, en el extremo inferior de la clasificación se encuentra Afganistán, que ocupa el último puesto del World Happiness Report 2026. Le siguen Sierra Leona y Malawi, países donde la inestabilidad, la inseguridad, las dificultades económicas y la fragilidad de las redes de apoyo condicionan la evaluación que las personas hacen de sus vidas.

La distancia entre los primeros y los últimos lugares expone el peso de las condiciones cotidianas en la percepción del bienestar. La medición incorpora ingresos y esperanza de vida, pero también contempla el respaldo social, la libertad individual y la confianza en el entorno institucional.

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