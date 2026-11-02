Trump cierra su campaña para las elecciones de medio término con un discurso en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln (REUTERS/Evan Vucci)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerrará este lunes su campaña para las elecciones de medio término con un discurso en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, en Washington. El mandatario centrará su mensaje en la agenda de su administración y sus proyectos de renovación de la capital. Por su parte, los demócratas preparan sus últimos mítines antes de los comicios del martes, con el objetivo de recuperar el control de al menos una de las cámaras del Congreso.

Según un alto funcionario de la Casa Blanca, el discurso de Trump se centrará en las políticas impulsadas por su administración y los republicanos en el Congreso desde el inicio de su segundo mandato. El acto tendrá lugar después de sus últimas paradas de campaña del domingo en Iowa y Kansas, donde el presidente afirmó que esa había sido su última escala electoral.

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En declaraciones a periodistas al llegar a Iowa, Trump anticipó que su discurso en el Monumento a Lincoln “mostraría lo hermoso que es”. “Podríamos celebrarlo mañana o algo así”, agregó. Horas después, la Casa Blanca confirmó que el mandatario pronunciaría allí su mensaje de cierre de campaña el lunes por la tarde.

La decisión de realizar el acto en Washington, en lugar de viajar a estados clave para movilizar a los votantes republicanos, puso el foco en uno de los proyectos de renovación impulsados por Trump durante su segundo mandato: la restauración del estanque reflectante del monumento.

El mandatario también promovió otras obras en la capital y en la Casa Blanca, entre ellas la construcción de un nuevo salón de baile en la residencia presidencial. Durante los últimos meses, defendió las reformas del estanque y sostuvo que los trabajos serían rápidos y económicos.

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Un padre y su hijo miran a través de la valla que rodea el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington, el 5 de agosto de 2026. (REUTERS/Eric Lee)

Sin embargo, la remodelación sufrió retrasos y el costo superó en más de diez veces la estimación inicial de 1,5 millones de dólares. Trump había anunciado que las obras estaban terminadas en junio, pero poco después aparecieron algas en la piscina y partes del revestimiento azul comenzaron a desprenderse. A mediados de julio, el estanque volvió a quedar vacío para nuevas reparaciones.

El presidente sostuvo que los daños fueron intencionales y afirmó el domingo que el estanque “fue gravemente vandalizado”. No obstante, la oficina de la fiscal federal del Distrito de Columbia señaló que los daños respondieron a una mano de obra deficiente. El Departamento de Justicia también retiró una acusación contra el exatleta olímpico David Hearn, a quien había señalado por daños intencionales en el lugar.

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La campaña republicana estuvo marcada por los ataques contra sus adversarios. Durante su acto en Iowa, Trump calificó a los demócratas de “radicales extremistas y peligrosos”, afirmó que “robarán su riqueza” y sostuvo que permitirán la entrada de inmigrantes para “saquear, violar y robar”. Los republicanos también calificaron de terrorista” a Abdul El-Sayed, candidato musulmán al Senado por Michigan.

Las encuestas reflejan un creciente descontento con la gestión presidencial. Un sondeo de NBC News, publicado el domingo, indicó que el 60% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump, en particular por los altos precios, en un contexto marcado por la guerra contra Irán, que ya lleva ocho meses.

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Por su parte, los demócratas celebrarán este lunes sus últimos mítines para movilizar a sus votantes antes de las elecciones del martes. Entre los actos previstos se destacan los de los candidatos al Senado James Talarico, en Texas, y Adam Hamilton, en Kansas, en el cierre de una campaña marcada por la tensión y los enfrentamientos entre ambos partidos.

James Talarico, candidato demócrata al Senado de los Estados Unidos por Texas (REUTERS)

La oposición busca recuperar al menos una de las dos cámaras del Congreso y limitar el poder político de Trump por primera vez en dos años. Las encuestas muestran que tiene amplias posibilidades de arrebatarles a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes y una posibilidad real de conquistar el Senado, actualmente bajo control republicano.

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Una victoria en la Cámara baja les permitiría a los demócratas ejercer mayor influencia sobre el presupuesto federal y dirigir comités con capacidad para investigar presuntos casos de corrupción durante la administración Trump, los archivos de Epstein y otros asuntos. Una mayoría opositora en el Senado también podría bloquear las nominaciones presidenciales para cargos judiciales vitalicios, en particular para la Corte Suprema.

La disputa por el Senado continúa abierta. En estos comicios se renueva un tercio de los 100 escaños de la Cámara alta y, en un principio, pocas contiendas se perfilaban como favorables a los demócratas. Sin embargo, una encuesta de The New York Times y Siena, publicada el domingo por la noche, ubicó a los candidatos opositores al frente en las siete carreras más competitivas, aunque cinco de ellas se mantenían dentro del margen de error.

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Por otra parte, la votación anticipada alcanzó un récord de 54 millones de participantes en todo el país.

La campaña también estuvo marcada por un gasto cercano a los 11.000 millones de dólares en publicidad, con aportes de grandes donantes individuales. Entre ellos se destacó Elon Musk, aliado de Trump y promotor de la iniciativa DOGE para desmantelar organismos gubernamentales, quien donó casi 500 millones de dólares para respaldar a los candidatos republicanos.

(Con información de AP y AFP)